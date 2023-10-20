በቅርቡ በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች ላይ የታተመ ጥናት እንደሚያሳየው የጠፈር ዘመን በምድር ከባቢ አየር ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው። ተመራማሪዎች በከባቢ አየር ውስጥ በሚገኙ አየር መውረጃዎች ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ብረቶች አግኝተዋል፣ ይህም ምናልባት እየጨመረ የመጣው የጠፈር መንኮራኩር እና የሳተላይት መነጠቃ እና መመለሻ ሊሆን ይችላል። ይህ የብረት መገኘት የከባቢ አየር ኬሚስትሪን እየቀየረ ነው፣ ይህም የኦዞን ሽፋንን እና የአየር ንብረትን ሊጎዳ ይችላል።
ከብሔራዊ የውቅያኖስና የከባቢ አየር አስተዳደር በዳን መርፊ የተመራ፣ የምርምር ቡድኑ ከ20 በላይ ንጥረ ነገሮችን በጠፈር መንኮራኩር ውህዶች ውስጥ ጥቅም ላይ ከሚውሉት ጋር በሚመሳሰል መጠን አግኝቷል። እንደ ሊቲየም፣ አልሙኒየም፣ መዳብ እና እርሳስ ያሉ የተወሰኑ ብረቶች በጠፈር መንኮራኩር እንደገና ሲሰሩ በተፈጥሮ የጠፈር ብናኝ ውስጥ ከሚገኙት ብረቶች ብዛት እጅግ የላቀ መሆኑን አስተውለዋል። በሚያስደነግጥ ሁኔታ 10% የሚሆነው የኦዞን ንብርብሩን ለመከላከል እና ለመከላከል ከሚረዱት ትላልቅ የሰልፈሪክ አሲድ ቅንጣቶች ውስጥ አሉሚኒየም እና ሌሎች የጠፈር ብረቶች አሉት።
ሳይንቲስቶቹ በ2030 እስከ 50,000 የሚደርሱ ተጨማሪ ሳተላይቶች ወደ ምህዋር ሊደርሱ እንደሚችሉ ይገምታሉ። ይህ ማለት በሚቀጥሉት ጥቂት አሥርተ ዓመታት ውስጥ እስከ ግማሽ የሚሆነው የስትራቶስፈሪክ ሰልፈሪክ አሲድ ቅንጣቶች ከዳግም ሙከራ የሚመጡ ብረቶች ሊኖራቸው ይችላል። ይህ በከባቢ አየር፣ በኦዞን ሽፋን እና በምድር ላይ ያለው ህይወት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እስካሁን አይታወቅም።
ሰዎች የማይኖሩበት ክልል ስለሆነ የስትራቶስፌርን ማጥናት ፈታኝ ነው። ለአጭር ጊዜ ከፍተኛዎቹ በረራዎች ብቻ ወደዚህ ክልል ይገባሉ። ሆኖም፣ እንደ NASA's Airborne Science Program፣ ሳይንቲስቶች የስትራቶስፌር ናሙናዎችን ለመሰብሰብ የምርምር አውሮፕላኖችን ይጠቀማሉ። የተመረተው አየር ትኩስ እና ያልተበጠበጠ መሆኑን ለማረጋገጥ መሳሪያዎች ከአፍንጫው ሾጣጣ ጋር ተያይዘዋል.
ስትራቶስፌር የተረጋጋ እና የተረጋጋ የሚመስል የከባቢ አየር ንብርብር ነው። እንዲሁም በምድር ላይ ያለውን ህይወት ከጎጂ አልትራቫዮሌት ጨረር ለመጠበቅ ወሳኝ አካል የሆነው የኦዞን ሽፋን ቤት ነው። ባለፉት ጥቂት አሥርተ ዓመታት የኦዞን ሽፋን ስጋት ላይ ወድቋል፣ ነገር ግን እሱን ለመጠገን እና ለመሙላት የተቀናጀ ዓለም አቀፍ ጥረቶች ተደርገዋል።
እየጨመረ የሚሄደው የቦታ ማስጀመሪያ እና መመለሻዎች ተጨማሪ ብረቶች ወደ ስትሮስቶስፌር የማስተዋወቅ ሃላፊነት አለባቸው። ሮኬቶች እየተወኮሱ እና ሳተላይቶች ሲሰማሩ ሳይንቲስቶች አሁንም ሊረዱት በሚሞክሩበት መንገድ በከባቢ አየር ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፉ የሚችሉ የብረት ብናኞችን ይተዋል.
በማጠቃለያው ጥናቱ የጠፈር ዘመን በምድር ከባቢ አየር ላይ የሚያስከትለውን ትክክለኛ ውጤት ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ አመልክቷል። ግኝቶቹ እንደሚያመለክቱት ከጠፈር እና ከሳተላይቶች የሚመጡ ብረቶች መጨመር በአየር ንብረት ፣ በኦዞን ሽፋን እና በፕላኔታችን አጠቃላይ መኖሪያነት ላይ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ምንጮች:
– ርዕስ፡- የጠፈር ዘመን ምልክቱን በምድር ከባቢ አየር ላይ ትቶ ነው።
– ምንጭ፡ የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች