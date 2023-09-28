የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ለረጅሙ የአሜሪካ የጠፈር በረራ ሪከርድ አዘጋጀ

የናሳ ጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ ከሁለት ሩሲያውያን የጠፈር ተመራማሪዎች ጋር በታሪክ ረጅሙን የአሜሪካ የጠፈር በረራ አጠናቅቆ ወደ ምድር ተመልሷል። ሦስቱ ሰዎች በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ተሳፍረው ከአንድ አመት በላይ አሳልፈዋል።
የሩቢዮ መመለስ ለናሳ እና ለዩኤስ የጠፈር መርሃ ግብር ትልቅ ምዕራፍ ነው። በጠፈር ተመራማሪው ስኮት ኬሊ 340 ተከታታይ ቀናት በአይኤስኤስ ተሳፍሮ ያሳለፈው የቦታ ቆይታው ከዚህ ቀደም ካስመዘገበው ሪከርድ በልጧል። የሩቢዮ ተልዕኮ በህዋ ውስጥ ያለውን የሰው ልጅ የፅናት ወሰን ከመፈተሽም በላይ ለወደፊቱ የረጅም ጊዜ ተልእኮዎች ጠቃሚ መረጃዎችን ሰጥቷል።
የሩቢዮ የጠፈር በረራ ረጅም ጊዜ የሚቆይበት ጊዜ ሳይንቲስቶች በማይክሮግራቪቲ አካባቢ ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆዩትን ፊዚዮሎጂያዊ እና ስነ ልቦናዊ ተፅእኖዎች እንዲያጠኑ አስችሏቸዋል። ይህ መረጃ የጠፈር ተመራማሪዎች ከመሬት ርቀው ወራትን አልፎ ተርፎም አመታትን ያሳልፋሉ ተብሎ በሚጠበቀው ወደ ማርስ እና ወደሌሎች ጥልቅ የጠፈር መዳረሻዎች ተልዕኮ ለማቀድ ወሳኝ ነው።
ሩቢዮ እና ባልደረቦቹ በተልዕኮአቸው ወቅት ብዙ ተግዳሮቶች አጋጥሟቸዋል፣ ከእነዚህም መካከል የአይኤስኤስን ጥገና እና ጥገና፣ ሳይንሳዊ ሙከራዎችን ማድረግ እና በተዘጋ ቦታ ውስጥ ካለው ህይወት ጋር መላመድን ጨምሮ። እነዚህ ችግሮች ቢያጋጥሟቸውም በጽናት በመጽናት የተልዕኮአቸውን ዓላማ በተሳካ ሁኔታ አጠናቀዋል።
የሩቢዮ እና የሩስያ አቻዎቹ መመለሳቸው የጠፈር ምርምርን የሚያንቀሳቅሰው አለም አቀፍ ትብብር ማሳያ ነው። ናሳ እና አለምአቀፍ አጋሮቹ የሰውን ልጅ ፍለጋ ድንበር ለመግፋት እና ከምድር ምህዋር ባለፈ ለወደፊት ተልእኮዎች መንገድ ለመክፈት በጋራ መስራታቸውን ቀጥለዋል።
በማጠቃለያው የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ከአንድ አመት በላይ በማሳለፍ ረጅሙን የአሜሪካ የጠፈር በረራ በማስመዝገብ አዲስ ክብረ ወሰን አስመዝግቧል። ይህ ምእራፍ የረዥም ጊዜ የጠፈር ጉዞን ግንዛቤን ከማሳደጉም በላይ የሰው ልጅ ስለ ማርስ እና ሌሎች የሰማይ አካላት ፍለጋ አንድ እርምጃ እንድንሄድ ያደርገናል።
ምንጮች:
- የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ በአሜሪካ ረጅሙ የጠፈር በረራ ሪከርድ አስመዘገበ - [ምንጭ ስም አስገባ]
- ያለፈው ሪከርድ ባለቤት የስኮት ኬሊ የ340 ቀን ተልዕኮ – [ምንጭ ስም አስገባ]