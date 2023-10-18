የኖቤል ሽልማት አመጣጥ እና ጠቀሜታ

በአልፍሬድ ኖቤል የተቋቋመው የኖቤል ሽልማት በተለያዩ ዘርፎች ለሰው ልጅ መሻሻል ከፍተኛ አስተዋፅኦ ላደረጉ ግለሰቦች እውቅና የሚሰጥ ታላቅ ሽልማት ነው። እ.ኤ.አ. በ1833 በስቶክሆልም ከመሐንዲሶች ቤተሰብ የተወለደው አልፍሬድ ኖቤል፣ የኬሚስትሪ ባለሙያ እና መሐንዲስ ሲሆን ተደማጭ የጦር መሳሪያ አምራች ነበር። ምንም እንኳን ይህ ፈጠራ “የሞት ነጋዴ” የሚል አዋራጅ ማዕረግ ቢያገኝለትም ሀብቱ ዲናማይትን ጨምሮ ከብዙ ፈጠራዎቹ የተገኘ ነው።
ኖቤል ግን ለህብረተሰቡ እድገት አስተዋፅዖ የሚያደርግ ዘላቂ ውርስ ለመተው ፈልጎ ነበር። እ.ኤ.አ. ከፈንዱ የሚገኘው ወለድ በአምስት እኩል ክፍሎች ይከፈላል እና በፊዚክስ፣ በኬሚስትሪ፣ በፊዚዮሎጂ ወይም በህክምና፣ በስነ-ጽሁፍ እና በሰላም መስክ ጉልህ ግኝቶችን ወይም ግኝቶችን ላደረጉ ግለሰቦች ይሰጣል። እ.ኤ.አ. በ 1895 በኢኮኖሚክስ የኖቤል ሽልማት ወደ ሽልማቶች ዝርዝር ተጨምሯል።
የመጀመሪያዎቹ የኖቤል ሽልማቶች የተሸለሙት እ.ኤ.አ. በኖቤል ዘመን ቀዳሚው ሳይንስ ተብሎ የሚታወቀው ፊዚክስ በሳይንስ እና በቴክኖሎጂ የተደገፈ ወደፊት እንዲመጣ የሚያደርጓቸው አስደናቂ ግኝቶች ምስክር ሆነዋል። ታዋቂ ተሸላሚዎች በ1901 በፊዚክስ የኖቤል ሽልማት የተሸለመው አልበርት አንስታይን ስለ አንጻራዊነት ቲዎሪ እና የአባት ልጅ ሁለቱ ተዋንያን ዊልያም ሄንሪ ብራግ እና ሎውረንስ ብራግ በ1921 ሽልማቱን በ X ን በመጠቀም የክሪስታል መዋቅር ትንተናን አግኝተዋል። - ጨረሮች.
ለኖቤል ስራው ቅርብ የሆነው ኬሚስትሪም ከፍተኛ እድገት ያስመዘገበ ሲሆን እስካሁን 115 የኖቤል ሽልማቶችን አግኝቷል። በኬሚስትሪ ውስጥ ያሉ ጠቃሚ አስተዋፆዎች ስለ አጽናፈ ሰማይ፣ ቁስ አካል እና ህይወት ያለንን ግንዛቤ ከፍ አድርገውልናል። ፍሬደሪክ ጆሊዮት እና የማሪ ኩሪ ልጅ ኢሬን ጆሊዮት ኩሪ ሰው ሰራሽ ራዲዮአክቲቭ አተሞችን በማግኘታቸው ሽልማቱን በ1935 ተሸልመዋል። እ.ኤ.አ. በ2019፣ ጆን ቢ ጉዲኖው በ97 አመቱ በሊቲየም-አዮን ባትሪዎች ልማት ላበረከቱት በጎ አስተዋፆ በኬሚስትሪ አንጋፋው ተሸላሚ ሆነ።
የኖቤል ሽልማት በተለያዩ ዘርፎች ለተገኙ ልዩ ስኬቶች ከፍተኛ የተከበረ እውቅና ሆኖ ቀጥሏል። የእውቀት፣ የሳይንስ እና የሰብአዊነት ሃይል ማህበረሰቡን በማሳደግ እና በአጠቃላይ የሰው ልጅን ተጠቃሚ ለማድረግ ያለውን ሃይል እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል።
ምንጮች:
- የኖቤል ሽልማት ድርጅት
- ኤክስፕረስ የዜና አገልግሎት