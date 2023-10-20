በህይወት ላይ አዲስ አመለካከት፡ አጽናፈ ሰማይን ማሰስ እና ቦታችንን መፈለግ

የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና የስነ ከዋክብት ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር አዋዋ ሺልድስ ከምድር በላይ ህይወትን ለመፈለግ ፍለጋ ጀምራለች፣ ይህንንም በማድረግ በራሳችን ፕላኔት ላይ ስላለው የህይወት ትርጉም አዲስ ግንዛቤ አግኝታለች። የአጽናፈ ሰማይ ስፋት እና መጠነ ሰፊነት ስለ ሕልውናችን አስፈላጊነት አዲስ እይታ ሰጣት።
“በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ያለ ሕይወት፡ በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ያለኝን ቦታ የማግኘት ማስታወሻ” በተሰኘው ማስታወሻዋ ጋሻዎች እንደ ሳይንቲስት ስላደረገችው ጉዞ እና በአመለካከቷ ላይ ያሳደረውን ከፍተኛ ተጽዕኖ ታንጸባርቃለች። በምድር ዳርቻዎች ላይ የአሸዋ ቅንጣቶች እንዳሉት ብዙ ኮከቦች ስላሏት የአጽናፈ ሰማይን ግዙፍነት በማሰላሰል ትጀምራለች። ይህ ግንዛቤ ኮስሞስ ምን ያህል ግዙፍ እና አስደናቂ እንደሆነ ለማስታወስ ያገለግላል።
ጋሻዎች በሥነ ፈለክ መስክ የውክልና እና ልዩነት አስፈላጊነት ላይ ያንፀባርቃሉ። በታሪክ በወንዶች የበላይነት መስክ ውስጥ እንደ አፍሪካ አሜሪካዊት ሴት፣ በባራክ ኦባማ ፕሬዝዳንትነት መነሳሳትን አገኘች። የእሱ ስኬት እንደ መመሪያ ብርሃን ሆኖ አገልግሏል፣ ይህም ዝቅተኛ ውክልና የሌላቸው ግለሰቦች በማንኛውም መስክ የሥነ ፈለክ ጥናትን ጨምሮ የላቀ ውጤት ማምጣት እንደሚችሉ ያሳያል።
ማስታወሻው የተለያዩ ፍላጎቶችን እና ህልሞችን በመከተል መካከል ያለውን ሚዛን የበለጠ ይዳስሳል። ጋሻዎች መጀመሪያ ላይ በትወና ሥራ ላይ ተሰማርተው ነበር፣ነገር ግን ራሷን ወደ ፈለክ ጥናት ተመልሳ አገኘችው፣ይህ መስክ ሁልጊዜ በእሷ ውስጥ የመደነቅ ስሜት ቀስቅሷል። ይህ ከሳይንሳዊ ሥሮቿ ጋር መገናኘቷ ህልሞች እና ምኞቶች ችላ መባልን በመቃወም እንደሚቀጥሉ አስታዋሽ ነበር።
የጋሻዎች ምርምር አንዱ አስደናቂ ገጽታ የሚያተኩረው “ተርሚነተር መኖሪያ ቤት” በሚባል የፕላኔት ዓይነት ላይ ነው። እነዚህ ፕላኔቶች ሕይወት በቀን እና በሌሊት ዘላለማዊ ሁኔታዎች መካከል ባለው ድንበር ላይ ብቻ ሊኖር የሚችልበት ልዩ የአየር ንብረት አላቸው። ሺልድስ እና ቡድኗ የእነዚህን ፕላኔቶች ህልውና ያገኙት በምርምር እና በምርመራ ነው።
በአጠቃላይ፣ የሺልድስ ማስታወሻ ኮስሞስን ማሰስ በግል እና በሙያዊ ህይወቷ ላይ ያሳደረውን ከፍተኛ ተጽዕኖ ብርሃን ፈንጥቆታል። ከፕላኔታችን በላይ በመመልከት፣ በምድር ላይ ስላለው ሕይወት ውበት እና ትስስር ጥልቅ አድናቆትን አግኝታለች። የእሷ ታሪክ ሌሎች ፍላጎቶቻቸውን እንዲቀበሉ፣ ህልማቸውን እንዲያሳድዱ እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ትልቅ ትርጉም እንዲሰጡ እንደ መነሳሳት ያገለግላል።
ምንጮች:
- ጋሻዎች, Aomawa. “በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ያለ ሕይወት፡ በአጽናፈ ዓለም ውስጥ የእኔን ቦታ የማግኘት ማስታወሻ።
- ሳይንስ አርብ. "በኮስሞስ ውስጥ ትርጉም ማግኘት"