አስደናቂው የህይወት ፍለጋ የመጨረሻው ሁለንተናዊ የጋራ ቅድመ አያት።

የሳይንስ ሊቃውንት በህይወት አመጣጥ ምስጢር ለረጅም ጊዜ ተማርከዋል። በጣም ከሚያስደስቱ ጥያቄዎች አንዱ የሁሉም ህይወት ያላቸው ፍጥረታት የመጨረሻው ሁለንተናዊ የጋራ ቅድመ አያት (LUCA) ማን ወይም ማን ነበር? በቅርብ ጊዜ በባዮሎጂስቶች ታራ ማሄንድራራጃ እና አንጃ ስፓንግ ከተባባሪ አጋሮች ጋር የተደረገ ጥናት በዚህ ጥንታዊ ዘር ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል።
ተመራማሪዎቹ ልቦለድ ሞለኪውላር መጠናናት ዘዴን በመጠቀም LUCA ከ4.32 እስከ 4.52 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ይኖር እንደነበር ይገምታሉ፤ ይህ ጊዜ ፕላኔታችን ገና በጅምር ላይ ትገኝ ነበር። የ LUCA ገጽታ ምስጢር ሆኖ ይቆያል፣ነገር ግን እንደ ራይቦሶማል ፕሮቲኖች እና ኤቲፒ ሲንታሴስ ያሉ አስፈላጊ ንጥረ ነገሮች ያለው ሕዋስ እንደነበረ ይታመናል። እነዚህ ዋና ዋና ፕሮቲኖች በባክቴሪያ፣ በአርኬያ እና በ eukaryotes ውስጥ ይገኛሉ፣ ይህም የጋራ ቅድመ አያቶቻቸውን ያመለክታል።
የተገመተው የ LUCA ዕድሜ ከቀደምት ግምቶች ጋር በቅርበት የሚስማማ ቢሆንም፣ ጥናቱ በዝግመተ ለውጥ የሕይወት ዛፍ ውስጥ ሌሎች አስደናቂ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ጥንታዊ ባክቴሪያዎች ከዛሬዎቹ ባክቴሪያዎች ቀደም ብለው ነበር ከሚለው እምነት በተቃራኒ አዲሱ የፍቅር ጓደኝነት አቀራረብ የታወቀው የአርኬያ የመጨረሻው የጋራ ቅድመ አያት ከ 3.37 እስከ 3.95 ቢሊዮን ዓመታት በፊት እንደነበረ ያሳያል. ይህ የሚያመለክተው ቀደምት የአርሴያ ዓይነቶች ጠፍተው ወይም ሳይገኙ ሊቀሩ እንደሚችሉ ነው።
በተጨማሪም፣ የመጨረሻው የዩካርዮት ቅድመ አያት፣ እንደ ዕፅዋትና እንስሳት ኒውክሊየስ የያዙ ህዋሳት ያላቸው ፍጥረታት ከ1.84 እስከ 1.93 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ብቅ አሉ። ይህ ግኝት eukaryotes በህይወት ዛፍ ውስጥ የተለየ ቅርንጫፍ ይወክላል የሚለውን አስተሳሰብ ይፈታተነዋል። ይልቁንም በምድር ላይ ያሉ ሁሉም ህይወት ያላቸውን ትስስር የሚያሳዩ የባክቴሪያ እና አርኪዬል ቅርንጫፎች ውህደት ናቸው።
LUCAን እና ዘሮቹን መረዳት ሰፊ አንድምታ አለው። ስለ ቀደምት ተህዋሲያን ህይወት ያለንን እውቀት ማሳደግ የንጥረ-ምግቦችን ብስክሌት በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት ያስችላል, የወደፊቱን የብዝሃ ህይወት ሁኔታን ለመተንበይ እና ለተለዋዋጭ የአየር ንብረት ምላሽ የኦርጋኒክ ዝግመተ ለውጥን ለመረዳት ያስችላል.
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ጥ: LUCA ምን ማለት ነው?
መ፡ LUCA “የመጨረሻው ሁለንተናዊ የጋራ ቅድመ አያት” ማለት ነው።
ጥ: LUCA ዕድሜው ስንት ነው?
መ: በቅርብ ጊዜ በተካሄደው ጥናት ላይ በመመስረት, LUCA በ 4.32 እና 4.52 ቢሊዮን ዓመታት መካከል ይኖር ነበር.
ጥ፡- ሁሉም ህይወት ያላቸው ፍጥረታት የሚጋሩት አስፈላጊ ፕሮቲኖች ምንድን ናቸው?
መ: ሪቦሶማል ፕሮቲኖች እና ATP synthase በሁሉም ባክቴሪያዎች፣ አርኬያ እና eukaryotes ከሚጋሩት ዋና ፕሮቲኖች መካከል ናቸው።
ጥ፡ አርኬያ ከባክቴሪያ በላይ የቆየ ነው?
መ: ጥናቱ እንደሚያመለክተው የሁሉም የጥንት ጥንታዊ ቅድመ አያቶች ከባክቴሪያዎች ያነሱ ናቸው።
ጥ: ዩካርዮትስ መቼ ወጣ?
መ፡ የመጨረሻው የዩካሪዮት ቅድመ አያት ከ1.84 እስከ 1.93 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ነበር።