አዲስ AI ቴክኒክ በምድር እና በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ያለውን ጥንታዊ ህይወት ለመለየት ይረዳል

የሳይንስ ሊቃውንት የማሽን መማሪያን የሚጠቀም አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል የድንጋይ ናሙናዎች የጥንት ህይወት ማስረጃዎችን ይይዛሉ. ተመራማሪዎቹ፣በሚኒራሎጂስት ቦብ ሀዘን፣የካርቦን ተሸካሚ ናሙናዎችን ለመተንተን አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ዘዴን ተጠቀሙ። AI በህያው እና በኑ-ያልሆኑ ናሙናዎች መካከል ያለውን ልዩነት መለየት ችሏል, እና እንዲያውም ህይወት ያላቸው ናሙናዎችን በሁለት ምድቦች ከፋፍሏቸዋል: "በቅርብ ጊዜ ሕያው" እና "በጥንት ዘመን ሕያው". ወደ 90% አካባቢ ትክክለኛነትን ያሳየ ቴክኒክ ስለ አንዳንድ የሮክ ናሙናዎች አመጣጥ ለምሳሌ ከምዕራብ አውስትራሊያ የመጣውን የአፕክስ ቼርት የመሳሰሉ ክርክሮችን ለመፍታት ሊያገለግል ይችላል።
የ AI ዘዴ ከህይወት ጋር የተያያዙ የተወሰኑ ባዮፊርማዎችን ከሚፈልጉ ባህላዊ ቴክኒኮች ሰፋ ያለ አቀራረብን ይወስዳል። ይልቁንስ በሞለኪውሎች ስርጭት ውስጥ ቅጦችን እና ልዩነቶችን ይፈልጋል። ቡድኑ ባዮሎጂካል ናሙናዎችን እና አቢዮቲክ ንጥረ ነገሮችን ጨምሮ 134 የካርቦን ተሸካሚ ናሙናዎችን ተንትኗል። ፒሮሊዚስ ጋዝ-ክሮማቶግራፊ mass-spectrometry የተባለውን ዘዴ በመጠቀም በናሙናዎቹ ላይ እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን ሰብስበዋል። የዚህ መረጃ ውስብስብነት ሰዎች ቅጦችን ለመለየት አስቸጋሪ አድርጎታል, ነገር ግን የ AI ስርዓቱ በተሳካ ሁኔታ ይህን ማድረግ ችሏል.
ይህ አዲስ ዘዴ በምድር ላይ ያለውን ጥንታዊ ህይወት ለመረዳት ብቻ ሳይሆን ከምድር ውጭ ያለውን ህይወት በመፈለግ ላይም አንድምታ አለው። NASA's Perseverance rover በአሁኑ ጊዜ ማርስን በማሰስ እና የሮክ ናሙናዎችን በመሰብሰብ በጂኦሎጂካል ባህሪያት እና ሊኖሩ የሚችሉ የህይወት ምልክቶች መካከል በትክክል የመለየት አስፈላጊነት ወሳኝ ነው። የ AI ዘዴ በምድር ላይ ከሚታየው ማንኛውም ነገር የሚለያዩ ሞለኪውላዊ ንድፎችን ሊያውቅ ስለሚችል መፍትሄ ይሰጣል. ይሁን እንጂ የባዕድ ህይወት መኖሩን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ሙከራዎች እና ትንታኔዎች ያስፈልጉ ነበር.
ይህ ጥናት በምድር ላይ ያለውን ጥንታዊ ህይወት ለማጥናት እና በሌሎች ፕላኔቶች ላይ የህይወት ምልክቶችን ለመለየት የሚያስችል ጠቃሚ መሳሪያ በማቅረብ በሥነ ከዋክብት ጥናት ውስጥ ትልቅ እርምጃን ያሳያል። ፕሮፌሰር ሃዘን እንዳብራሩት፣ ዕድሎቹ “በጣም ፈታኝ ናቸው” እና ስለ ሕይወት አመጣጥ እና በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ስላለን ቦታ አስደሳች ግኝቶችን ሊያደርጉ ይችላሉ።
ምንጭ:
- የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች