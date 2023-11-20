አዳዲስ እድሎችን ማግኘት፡ የሊቲየም-ሪች ፔግማትይት ምስረታ ማሰስ

የሊቲየም የንግድ ጠቀሜታ እየጨመረ ነው፣ ምርቱ በዋነኝነት የሚመነጨው ከሊቲየም-ሲሲየም-ታንታለም (ኤልሲቲ) pegmatites ነው። እነዚህ አስደናቂ አለቶች እጅግ በጣም ግዙፍ ሸካራማነቶችን ያሳያሉ። ነገር ግን ግኝታቸው አነስተኛ በመሆኑ እና ቀደም ሲል በጂኦሎጂካል የማወቅ ጉጉዎች በመፈረጅ ግኝታቸው አስቸጋሪ ሆኖ ተገኝቷል። በውጤቱም፣ በዚህ መስክ ባለው እውቀት ውስንነት ምክንያት የኤል.ሲ.ቲ. pegmatites ፍለጋ ፈታኝ ሆኖ ይቆያል።
በተለምዶ የማዕድን ፍለጋ የሚጀምረው ለአንድ የተወሰነ ማዕድን መፈጠር ምቹ የሆነ አካባቢን በማፈላለግ ነው። እንደ መዳብ እና ወርቅ ላሉ ማዕድናት ፍለጋን የሚመሩ የተለያዩ የዘረመል ሞዴሎች ቢኖሩም፣ ለኤልሲቲ ፔግማቲቶች ያሉት ሞዴሎች በጣም አናሳ ናቸው። ሎጥ ኩፕማንስ እና ሌሎች. በሊቲየም አሰሳ ዙሪያ ያሉትን ምስጢሮች ለማብራራት መፈለግ። Koopmans የ LCT pegmatite ምስረታን የሚያመቻቹ የአንዳንድ አካባቢዎችን የጂኦሎጂካል ታሪክ መረዳት እነሱን ለማግኘት በጣም አስፈላጊ መሆኑን ያብራራል።
በታሪክ፣ ሁለት ዋና መላምቶች የፔግማቲትስ ዘፍጥረትን ገልፀዋል—የወላጅ ግራኒቲክ አካል እጅግ በጣም ክፍልፋይ ወይም ዝቅተኛ-ዲግሪ ከፊል የሜታሞርፊክ ዓለት መቅለጥ። ሆኖም ኩፕማንስ እና ሌሎች በዚምባብዌ እና ዩኤስ ውስጥ በፔግማቲትስ ላይ ባደረጉት ጥናት እነዚህን የተለመዱ ሞዴሎች በመጠቀም ማብራሪያን የሚቃወሙ የመስክ ማስረጃዎች አጋጥሟቸዋል። ደራሲዎቹ አሁን ባሉት ጽሑፎች ውስጥ ምንም አጥጋቢ አማራጭ ማብራሪያ አላገኙም።
በዲሲፕሊን-ተኮር ኮንፈረንስ ላይ አነቃቂ ውይይቶችን ሲያደርጉ ተመራማሪዎቹ ምልከታዎቻቸውን እና ቴርሞዳይናሚክስ ስሌቶችን በማቀናጀት ፈጠራን፣ ባለብዙ ደረጃ ፔትሮጄኔቲክ ሞዴልን ሀሳብ አቅርበዋል። በዚህ ሞዴል፣ የሜታሴዲሜንታሪ አለቶች በፕሮግሬሽን ሜታሞርፊዝም ወቅት ከፊል ማቅለጥ አለባቸው፣ ይህም በመጠኑ የበለፀገ የግራኒቲክ ማቅለጥ በማምረት እንደ ግራናቲክ ጣልቃገብነት የሚያንፀባርቅ ነው። በመቀጠል፣ ይህ ግራናይት እንደገና ይቀልጣል፣ ይህም በከፍተኛ ደረጃ የበለፀገ መቅለጥ በመፍጠር በመጨረሻ እንደ ሊቲየም የበለፀገ ፔግማቲት ክሪስታላይዝ ያደርጋል።
ይህ አዲስ የታቀደው ዘዴ የቀድሞ ሞዴሎች በአጥጋቢ ሁኔታ ሊገልጹ ያልቻሉትን የጂኦኬሚካል እና የጂኦክሮኖሎጂ ገደቦችን ይመለከታል። ኩፕማንስ ለወደፊት ምርምር ያለውን ተስፋ ይገልፃል, ቀጣዩ እርምጃ ትክክለኛውን የመስክ አካባቢ እና እነዚህን የፔግማቲት-መፍጠር ሂደቶችን ለማጥናት ዘዴን መፈለግን ያካትታል. ማስረጃን ለመሰብሰብ እና የአምሳያው ትክክለኛነት ለመፈተሽ ልብ ወለድ isotopic ሥርዓቶችን ማካተትን ሊያካትት ይችላል።
በኮፕማንስ እና ሌሎች የተደረገው ጥናት. በሊቲየም የበለጸጉ pegmatites ሚስጥሮችን ለመክፈት ጠቃሚ እርምጃን ይወክላል እና በዚህ መስክ ላይ ለተጨማሪ ፍለጋ እና ግኝት መንገድ ይከፍታል።
በየጥ:
ጥ: LCT pegmatites ምንድን ናቸው?
መ፡ LCT pegmatites ከፍተኛ መጠን ያለው ሊቲየም፣ ሲሲየም እና ታንታለም የያዙ ድንጋዮች ናቸው።
ጥ፡ LCT pegmatites ን በማሰስ ረገድ ምን ተግዳሮቶች አሉ?
መ: LCT pegmatites ትንሽ ናቸው እና ቀደም ሲል እንደ ጂኦሎጂካል ጉጉዎች ተደርገው ይቆጠሩ ነበር፣ ይህም የእነሱን አሰሳ እውቀታችንን የሚገድብ እና እነሱን ለማግኘት አስቸጋሪ አድርጎታል።
ጥ፡- በሊቲየም የበለጸጉ pegmatites ለመፍጠር የታቀደው የፔትሮጄኔቲክ ሞዴል ምንድን ነው?
መ፡ የታቀደው ሞዴል ሜታሴዲሜንታሪ ዓለቶች በሜታሞርፊዝም ወቅት ከፊል ማቅለጥ እንዳለባቸው ይጠቁማል፣ ይህም በመጠኑ የበለፀገ ግራኒቲክ ጣልቃ ገብነት ይፈጥራል። ይህ ግራናይት እንደገና ይቀልጣል፣ በዚህም ከፍተኛ የበለፀገ ማቅለጥ በሊቲየም የበለፀገ ፔግማቲት በክሪስታልላይዜሽን ላይ ይፈጥራል።