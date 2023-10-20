የሜትሮ ሻወርን የሚያበሩ ዱካዎችን መረዳት

በሜትሮ ሻወር ወቅት ታዛቢዎች አልፎ አልፎ የማያቋርጥ ባቡሮች በመባል በሚታወቁት ያልተለመደ ክስተት ይስተናገዳሉ። ሳይንቲስቶች ቀጣይነት ያለው ባቡሮች ትክክለኛ መንስኤ ምን እንደሆነ ለማወቅ አሁንም እየሞከሩ ነው, ነገር ግን ሁለት መሪ ንድፈ ሐሳቦች ብቅ አሉ.
አንድ ንድፈ ሐሳብ እንደሚያመለክተው የሜትሮሮይድ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ጉዞ ኤሌክትሮኖችን ከአየር ሞለኪውሎች እንዲራቁ ያደርጋቸዋል, በዚህም ምክንያት ionization ያስከትላል. እነዚህ ionized ሞለኪውሎች ከአካባቢው የጠፋ ኤሌክትሮን ሲይዙ በቋሚ ባቡሮች ውስጥ የሚታየው ብርሃን ከኃይል መለቀቅ እንደሚመጣ ይታመናል። ሌላው ንድፈ-ሐሳብ ኬሚሊሚኒዝሴንስን ያካትታል፣ ብረት በፍጥነት ከሚንቀሳቀሱ ሜትሮይድስ በትነት ከኦዞን እና ከኦክስጅን ጋር በከባቢ አየር ውስጥ መስተጋብር ይፈጥራል፣ ይህም የብርሃን ብርሀን ይፈጥራል።
ከኦክቶበር 21 እስከ 22 ምሽት በተከሰተው የኦሪዮኒድ የሜትሮ ሻወር ጫፍ ወቅት ታዛቢዎች ጥርት ባለ ጨለማ ሰማያት በሰዓት ከ10-20 የሚጠጉ ሜትሮዎችን ማየት ችለዋል። የሜትሮዎች መነሻ የሆነው የጨረር ነጥብ በኦሪዮን ህብረ ከዋክብት ውስጥ ይገኝ ነበር። ይሁን እንጂ የኦሪዮኒድ ሜትሮዎች ከየትኛውም አቅጣጫ ሊታዩ ስለሚችሉ በዚህ ሰማይ ላይ ብቻ ማተኮር አስፈላጊ አይደለም.
ከኦሪዮኒዶች በተጨማሪ፣ ከኦሪዮኒዶች ጋር የሚደራረቡትን የደቡባዊ ታውሪዶች እና የሰሜን ታውሪድስ የሜትሮ ሻወርዎችን መከታተል ተገቢ ነው። ሁለቱም እነዚህ መታጠቢያዎች የሚመነጩት ከኦሪዮን በስተ ምዕራብ ካለው ታውረስ ከዋክብት ነው። ሰሜናዊ ታውሪዶች በኖቬምበር አጋማሽ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርሱ, የደቡባዊ ታውሪዶች ልዩ የሆነ ጉዳይ ያቀርባሉ.
ከቀጣይ ባቡሮች በስተጀርባ ያሉትን ዘዴዎች ሙሉ በሙሉ ለመረዳት እና የሜትሮ ሻወር እንቆቅልሾችን ለመፍታት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። እነዚህን አጓጊ የሰማይ ክስተቶች የመመስከር እድላቸውን ከፍ ለማድረግ በሜትሮ ሻወር ወቅት ታዛቢዎች በተቻለ መጠን ብዙ ሰማይን እንዲቃኙ ይበረታታሉ።
ምንጮች:
- "ከሜትሮ ሻወር እና ከሌሎች የምሽት ሰማይ ዝግጅቶች ምርጡን እንዴት ማግኘት እንደሚቻል"
ትርጓሜዎች
- ሜትሮሮይድ፡ በፀሐይ ዙሪያ የምትዞር ትንሽ ቋጥኝ ወይም ብረታማ ነገር
ionization፡ ኤሌክትሮኖችን ከአቶሞች ወይም ሞለኪውሎች የመጨመር ወይም የማስወገድ ሂደት፣ በዚህም ምክንያት ionዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል።
- ኬሚሊሚኒዝሴንስ፡- በኬሚካላዊ ምላሽ ምክንያት የብርሃን ልቀትን ያለ ሙቀት ተሳትፎ