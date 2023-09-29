የ2023 የመጨረሻ ሱፐርሙን፡ አስደናቂ የሰማይ ክስተት

እ.ኤ.አ. 2023 ተከታታይ አስደናቂ የሰማይ ክስተቶችን በማቅረብ ለሰማይ ተመልካቾች አስደናቂ ነው። ብርቅዬ ከሆነው ድርብ ሱፐር ሙን እስከ አስደናቂው የፐርሴይድ ሜትሮ ሻወር፣ ኮከብ የሚመለከቱ አድናቂዎች ለእይታ ትርፍ ታይተዋል። አሁን፣ የ2023 የመጨረሻው ሱፐር ጨረቃ ሀሙስ፣ ሴፕቴምበር 28 እና አርብ፣ ሴፕቴምበር 29 ሰማያትን ስታከብር ለታላቁ ፍፃሜ ተዘጋጁ።
ሱፐር ጨረቃዎች፣ ለምድር ባላቸው ቅርበት ተለይተው የሚታወቁት ጨረቃ በፕላኔታችን አቅራቢያ በምትገኝበት አካባቢ ወይም አቅራቢያ ስትሆን ነው። በአጠቃላይ ጨረቃ ከምድር 225,804 ማይል (363,396 ኪሜ) ይርቃታል። በሱፐር ጨረቃ ወቅት፣ ሙሉ ጨረቃ በሦስተኛ ደረጃ ብሩህ ትታያለች እና ከወትሮው እስከ 14 በመቶ ትበልጣለች፣ ይህም ሌሊቱን ሰማይ በሙሉ ማራኪ ብርሃን ታበራለች።
በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ 'መኸር ጨረቃ' በመባል የሚታወቀው ይህ የመጨረሻው ሱፐር ሙን ከሴፕቴምበር እኩልነት ጋር ይገጣጠማል። በጥንት ጊዜ ሰብሎች በእጅ በሚሰበሰቡበት ጊዜ የመኸር ጨረቃ ከክረምት በፊት ምርቱን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ የቀን ብርሃን ይሰጥ ነበር። ብርሃኗ ፀሀይ ከጠለቀች በኋላ ምሽቱን ለማብራት ረድቷል፣ ይህም ውድ የስራ ሰአቶችን አስረዝሟል።
የሱፐርሙን ከፍተኛ ብሩህነት በ09:57 UTC (ወይም 05:57 EST) አርብ ሴፕቴምበር 29 ላይ ትደርሳለች። በምእራብ ንፍቀ ክበብ ውስጥ ላሉ ታዛቢዎች ምርጡ የእይታ ጊዜ አርብ ማለዳ ላይ ጨረቃ ከመውጣቷ በፊት ይሆናል። ምዕራባዊው. በምስራቃዊው ንፍቀ ክበብ፣ አርብ ምሽት የጨረቃ መውጣትን ለመመስከር ጥሩ እድል ይሰጣል።
የሱፐርሙንን ግርማ ሙሉ በሙሉ ለማድነቅ በትንሹ የብርሃን ብክለት እና የጠራ ሰማይ ያለበት ቦታ መፈለግ ተገቢ ነው። ጨረቃ በምትወጣበት ወይም በምትጠልቅበት ጊዜ ከአድማስ ጋር ስትቀርብ የሚፈጠረው የእይታ ቅዠት አስደናቂ የሆነ የእይታ ውጤት ይፈጥራል፣ ይህም በዙሪያው ካሉ ነገሮች ጋር ሲነጻጸር ትልቅ መስሎ ይታያል።
እ.ኤ.አ. 2023 ልዩ የሱፐር ጨረቃን ጅምር ቢደግፍም፣ የሚቀጥለው አመት እነዚህን ማራኪ የሰማይ ክስተቶች ለመመስከር ሁለት እድሎችን ብቻ ይሰጣል - አንደኛው ሴፕቴምበር 18 እና ሌላ በጥቅምት 17። ስለዚህ የዚህ ሳምንት የመጨረሻውን ሱፐር ሙን ይያዙ እና እራስዎን በሚያስደንቅ አስደናቂ ትዕይንት ውስጥ ያስገቡ። የሰማይ ወዳጃችን።
ምንጮች:
- "ሱፐርሙን: ምንድን ነው?" በጁሊያን ማጭበርበር፣ ሜትሮ ዜና
- "Supermoon ምንድን ነው?" በአሽሊ ስትሪክላንድ፣ CNN