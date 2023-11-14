የጠፋ መሳሪያ ቦርሳ በምሽት ሰማይ ላይ የማይመስል የሰለስቲያል እይታ ይሆናል።

የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) በህዋ ላይ የሚያደርገውን ጉዞ ሲቀጥል፣ ልዩ የሆነ ተጨማሪ ነገር የሰማይ ተመልካቾችን ትኩረት ስቧል። የጠፈር ተመራማሪው መሳሪያ ቦርሳ፣ በተለመደ የጠፈር ጉዞ ላይ በአጋጣሚ ተንሰራፍቶ አሁን ምድርን እየዞረ በምሽት ሰማይ ላይ አዲስ ትርኢት ሆኗል።
ክስተቱ የተከሰተው በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የናሳ ጠፈርተኞች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ በጠፈር ጣቢያው ውጫዊ ክፍል ላይ የጥገና ሥራ ሲሰሩ ነው። ከመሳሪያቸው ከረጢት ውስጥ አንዱ ሳይታወቅ ሾልኮ ሄዳ የራሱን ገለልተኛ ምህዋር በፕላኔቷ ዙሪያ ጀመረ።
በአይኤስኤስ ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ስጋቶች ቢጨነቁም፣ የናሳ ትንታኔ እንደሚያሳየው የመሳሪያው ቦርሳ ከጣቢያው ጋር የመጋጨት እድሉ አነስተኛ ነው። የተሳፈሩ ሰራተኞች እና የጠፈር ጣቢያው ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ አፋጣኝ እርምጃ አያስፈልግም።
በቴክኒክ እንደጠፋ ቢቆጠርም፣ የመሳሪያው ቦርሳ አሁን ወደ ያልተጠበቀ ሰው ሰራሽ “ኮከብ” ተቀይሯል። እንደ ኤክስፐርት የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ዴቭ ዲኪንሰን ገለጻ፣ ቦርሳው ከጠፈር ጣቢያው ምህዋር አንድ ደቂቃ ቀድሞ ሊታይ ይችላል። በ+6 የከዋክብት መጠን፣ በአይን ማየት ፈታኝ ሊሆን ይችላል ነገርግን በሌሊት ሰማይ ላይ ቢኖክዮላስን በመጠቀም ሊለይ ይችላል።
የከዋክብት መጠን የሰለስቲያል ነገሮችን ብሩህነት ለመግለጽ የሚያገለግል መለኪያ ነው። ከ -30 እስከ +30 ያለው፣ ሚዛኑ ትናንሽ ቁጥሮችን ለደማቅ ነገሮች እና ትላልቅ ቁጥሮችን ለደካማ ይመድባል። ለምሳሌ፣ ሙሉ ጨረቃ በ -12.6 መጠን ትመካለች፣ ደብዛዛ የሰማይ አካል ደግሞ +10 ወይም ከዚያ በላይ መጠን ሊኖረው ይችላል።
ይህንን ልዩ ክስተት ለመመስከር ለሚፈልጉ የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ሜጋን ክርስቲያን ናሳ የተቀዳውን የተንሳፋፊውን መሳሪያ ቦርሳ በኖቬምበር 1 የጠፈር ጉዞ ላይ አጋርታለች። የማየት እድሎችን ለመጨመር ስካይፕተሮች በመጀመሪያ የናሳን ስፖት ዘ ስቴሽን የሞባይል መተግበሪያን ወይም ድረ-ገጽን በመጠቀም አይኤስኤስ መቼ እንደሚያልፍ መወሰን አለባቸው። አይኤስኤስ፣ በተለይም በምሽት ሰማይ ውስጥ ሦስተኛው-ብሩህ ነገር፣ ወደ ራቁቱ ዓይን በፍጥነት የሚንቀሳቀስ አውሮፕላን ይመስላል።
ቢኖክዮላስ በእጃቸው፣ ተመልካቾች መንገዱን የሚመራ ደካማ ተንቀሳቃሽ ነገር ለማግኘት ከጠፈር ጣቢያው አቅጣጫ ትንሽ ቀድመው መቃኘት ይችላሉ። በዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ላይ ያሉ ሌሎች ትንንሽ ነገሮች እጣ ፈንታን ተከትሎ ቀስ በቀስ ወደ ታች ወርዶ እና በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ምንም ጉዳት ሳይደርስ በእሳት ከመቃጠሉ በፊት የመሳሪያው ቦርሳ ለብዙ ወራት የሚታይ ይጠበቃል።
ጥ፡ የመሳሪያው ቦርሳ እንዴት በጠፈር ውስጥ ጠፋ?
መ፡ የናሳ ጠፈርተኞች በአይ ኤስ ኤስ ውጫዊ ክፍል ላይ ጥገና ሲያደርጉ በጠፈር ጉዞ ወቅት የመሳሪያው ቦርሳ ሳያውቅ ጠፋ።
ጥ፡ ለአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ አደጋ አለ?
መ፡ ናሳ የመሳሪያው ቦርሳ ከጠፈር ጣቢያው ጋር የመጋጨቱ አደጋ አነስተኛ መሆኑን ወስኗል፣ እና ሁለቱም ሰራተኞቹ እና ጣቢያው ደህና እንደሆኑ ተደርገው ይወሰዳሉ።
ጥ፡ የመሳሪያውን ቦርሳ በምህዋር ውስጥ እንዴት ማየት እችላለሁ?
መ: የመሳሪያውን ቦርሳ የማየት እድሎችዎን ለመጨመር ቢኖክዮላሮችን ይጠቀሙ እና በመጀመሪያ የ NASA ስፖት ዘ ስቴሽን የሞባይል መተግበሪያን ወይም ድረ-ገጽን በመጠቀም አይኤስኤስ መቼ እንደሚያልፍ ይወስኑ። ከዚያም መንገዱን የሚመራ ደካማ ተንቀሳቃሽ ነገር ለማግኘት ከቦታ ጣቢያው መንገድ ትንሽ ቀድመው ይቃኙ።
ጥ: የመሳሪያው ቦርሳ ምን ይሆናል?
መ፡ የመሳሪያው ቦርሳ ምህዋሩ ቀስ በቀስ ከመቀነሱ በፊት በሌሊት ሰማይ ላይ ለጥቂት ወራት የሚታይ ይሆናል። ውሎ አድሮ ወደ ምድር ይወድቃል እና በከባቢ አየር ውስጥ እንደሌሎች ትንንሽ ነገሮች በዝቅተኛ ምድር ምህዋር ላይ ያለምንም ጉዳት ይቃጠላል።