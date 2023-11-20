ለአስደናቂ ማሳያ ተዘጋጁ፡ የሊዮኒድ ሜቶር ሻወር

ስለ ማክሰኞ ማለዳ የጠራ ሰማይ ከተተነበየ አስደናቂ የሰማይ ክስተት ለመመስከር እድሉ እንዳያመልጥዎት። በደማቅ የተኩስ ኮከቦች ፍንዳታ የሚታወቀው የሊዮኒድ ሜትሮ ሻወር የሌሊት ሰማይን ለመመልከት ጨለማ ቦታ ካገኘህ ሊታይ ይችላል።
በየኖቬምበር፣ ምድር በኮሜት ቴምፕል-ቱትል የተተወውን ሰፊ የበረዶ እና አቧራ ትሻገራለች፣ ይህም በይፋ 55P/Tempel-Tuttle። እ.ኤ.አ. በ1865 የተገኘችው ይህ ኮሜት ፀሃይን በመዞር በየ33 አመቱ በግምት ከምድር መንገድ ጋር ትገናኛለች። እ.ኤ.አ. በ1998 ለመጨረሻ ጊዜ ከተገናኘ በኋላ፣ በአሁኑ ጊዜ ከሳተርን ምህዋር በጣም የራቀ እና ቀስ በቀስ ወደ ቀጣዩ አቀራረብ በ 2031 ይመለሳል።
በህዳር ወር ፕላኔታችን በኮሜት ቴምፕል-ቱትል ቅሪቶች በኩል ትታረሳለች፣ በዚህም ምክንያት አመታዊ የሊዮኒድ ሜትሮ ሻወር። ታካሚ ታዛቢዎች በህዳር 3 እና ታህሳስ 2 መካከል ካለው የሊዮ ህብረ ከዋክብት በየሌሊት ሰማዩ ላይ የሚርመሰመሱ በርካታ ብሩህ ሚቲየሮችን ማየት ይችላሉ። ሆኖም የሜትሮ ሻወር ከፍተኛው ጫፍ ህዳር 17 አካባቢ የሚከሰተው ምድር የኮሜት ፍርስራሽ ጅረት ጥቅጥቅ ባለ ክፍል ውስጥ ስትያልፍ ነው። በዚህ ከፍተኛ ጊዜ፣ በሰአት ከ10 እስከ 15 ሜትሮዎችን ለማየት መጠበቅ ትችላለህ፣ ይህም አስደናቂ ማሳያ ነው።
ሊዮኒድ ሚቲየሮች በሰከንድ ከ70 ኪሎ ሜትር በላይ በሆነ ከፍተኛ ፍጥነት ይታወቃሉ፣ ይህም ልዩ ብሩህ ያደርጋቸዋል። ብዙውን ጊዜ "ቋሚ ባቡሮች" የሚባሉ የሚያብረቀርቁ ionized ጋዞችን ይተዋል ፣ ይህም ለብዙ ደቂቃዎች ወይም ለብዙ ሰዓታት በከባቢ አየር ውስጥ ሜትሮው ከጠፋ በኋላ ሊቆይ ይችላል።
የሚያስደስት ነገር፣ የዘንድሮው ሊዮኒድስ ማክሰኞ፣ ህዳር 21፣ 2023 ማለዳ ላይ ተጨማሪ ከፍተኛ ደረጃ ሊኖረው ይችላል። የስነ ፈለክ ተመራማሪው ሚካሂል ማስሎቭ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ምድር በ1733 በኮሜት ቴምፕል-ቱትል የተለቀቀውን የተከማቸ የቆሻሻ መንገድ ታቋርጣለች፣ ይህም የተሻሻለ የሜትሮ እንቅስቃሴን ያስከትላል። የማስሎቭ ትንበያዎች እውነት ከሆኑ፣ ይህ ሁለተኛው ጫፍ ምንም እንኳን እየከሰመ ያለ ጊቦውስ ጨረቃ ብትኖርም ለሰማይ ተመልካቾች አስደናቂ ትዕይንት ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ የሊዮኒድ ሜትሮ ሻወርን ለመመልከት ምርጡ ጊዜ መቼ ነው?
መ: የሊዮኒድ የሜትሮ ሻወር ከፍተኛው ጊዜ በየአመቱ በኖቬምበር 17 አካባቢ ይከሰታል፣ነገር ግን ታካሚ ታዛቢዎች በኖቬምበር 3 እና በታህሳስ 2 መካከል የሚቲዮርን መለየት ይችላሉ።
ጥ፡ የሊዮኒድ ሜትሮ ሻወርን ለማየት ወደ ሰማይ የት ማየት አለብኝ?
መ: ሜትሮዎች ከሊዮ ህብረ ከዋክብት ወደ ውጭ የሚፈነጥቁ ይመስላሉ. ወደ ሊዮ ህብረ ከዋክብት ይመልከቱ እና ተወርዋሪ ኮከቦችን ለማግኘት ሰማዩን ይቃኙ።
ጥ፡ ሊዮኒድ ሜትሮዎች ምን ያህል በፍጥነት ይጓዛሉ?
መ፡ ሊዮኒድ ሜትሮዎች በሰከንድ ከ70 ኪሎ ሜትር በላይ በሆነ ፍጥነት ይጓዛሉ፣ ይህም በሚያስደንቅ ሁኔታ ፈጣን እና ብሩህ ያደርጋቸዋል።
ጥ፡ ቋሚ ባቡሮች ምንድን ናቸው?
መ፡ የማያቋርጥ ባቡሮች በሜትሮዎች የተተዉ ionized ጋዞች የሚያበሩ ዱካዎች ናቸው፣ ይህም ሚቲዎር ካለፈ በኋላ ለደቂቃዎች ወይም ከሰዓታት በኋላ በከባቢ አየር ውስጥ ሊቆዩ ይችላሉ።