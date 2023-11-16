የተደበቁ አደጋዎች እና የቦታ ፍለጋ ከፍተኛ ወጪዎች

የጠፈር ተመራማሪዎች በጨረቃ ላይ ስለሚኖሩ እና ወደ ሩቅ ፕላኔቶች የሚጓዙትን ራዕይ በማየት የጠፈር ምርምር በዓለም ዙሪያ ያሉትን ሰዎች ምናብ ሲይዝ ቆይቷል። ሆኖም፣ የእነዚህ ሥራዎች እውነታ ከምንገምተው በላይ በጣም ውስብስብ እና ፈታኝ ነው። ሳራ ስኮልስ በሳይንቲፊክ አሜሪካን እንዳስነበበው፣ ከመሬት ውጭ ባሉ አካባቢዎች የሚያስከትለውን አደጋ እና የተጋነነ የፋይናንስ ወጪዎች በቁም ነገር የተገመቱ ናቸው።
ለሰዎች የጠፈር ጉዞ ዋና ዋና መሰናክሎች አንዱ በሰው አካል ላይ የሚኖረው ጎጂ ውጤት ነው. ሕዋ በምድር ላይ ለተፈጠሩት የሕይወት ዓይነቶች ጨካኝ እና ይቅር የማይባል ነው። ዝቅተኛ የስበት ኃይል ሁኔታዎች የጡንቻን ብክነት ያስከትላሉ, የአጥንትን እድገት ይከላከላሉ እና የሰርከዲያን ሪትሞችን ያበላሻሉ. በጠፈር ውስጥ መኖር በሰው ልጅ ማይክሮባዮም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳድራል, የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን እና ልብን ያዳክማል, የዓይንን እይታ ይጎዳል. ከዚህም በላይ በህዋ ላይ ያለው የጨረር ጨረር ከፍተኛ የጤና አደጋን ይፈጥራል, ለካንሰር እና አልፎ ተርፎም የጨረር በሽታ የመያዝ እድልን ይጨምራል.
በህዋ ላይ ያለው ጨረራ በምድር ላይ ከምናገኛቸው የጨረር አይነቶች ይለያል። በብርሃን ፍጥነት የሚንቀሳቀሱ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ቅንጣቶችን ያካትታል. በምድር ላይ፣ በመግነጢሳዊ መስኩ እና በከባቢ አየር ከጨረር እንጠበቃለን። ነገር ግን, በጠፈር ውስጥ, እንደዚህ አይነት ጥበቃ የለም. በመሬት መግነጢሳዊ መስክ ውስጥ የታሰሩ የፀሐይ ንፋስ ቅንጣቶች፣ ከፀሀይ ፍላሬስ የሚመጡ ቅንጣቶች እና ከፀሀይ ስርአታችን ባሻገር ያሉ ጋላክቲክ የጠፈር ጨረሮች በህዋ ላይ ይገኛሉ እና በሰው ጤና ላይ ጉዳት ያደርሳሉ። ከእነዚህ ጨረሮች መከላከል እጅግ በጣም ፈታኝ ነው፣በተለይም ወደ ሩቅ ፕላኔቶች የረጅም ጊዜ ተልእኮዎችን ሲያስቡ።
ከአካላዊ ተግዳሮቶች በተጨማሪ, ሊታሰብባቸው የሚገቡ የስነ-ልቦና ውጤቶችም አሉ. በተከለከሉ ቦታዎች ውስጥ ለረጅም ጊዜ መኖር፣ አንድ ነጠላ የጊዜ ሰሌዳን መቋቋም እና በተልዕኮ ቁጥጥር ስር ያለማቋረጥ መከታተል በጠፈር ተጓዥ የአእምሮ ደህንነት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። እንደ ባዮስፌር 2 ባሉ ሙከራዎች ውስጥ የእርስ በርስ ግጭቶች እና የስነ-ልቦና ችግሮች ተስተውለዋል, በመሬት ላይ እራሱን የቻለ አካባቢ በህዋ ላይ ያለውን የኑሮ ሁኔታ ለመምሰል ማለት ነው.
በተጨማሪም፣ የጠፈር ምርምር የፋይናንስ ወጪዎች አስትሮኖሚ ናቸው። ከታሪክ አንጻር ህዝቡ ለእንደዚህ አይነት ጥረቶች የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ጥርጣሬ አሳይቷል. በአፖሎ ተልእኮዎች ወቅት እንኳን፣ ብዙ አሜሪካውያን የወጪውን ዋጋ ተጠራጠሩ። ዛሬ፣ በፔው የሕዝብ አስተያየት መሠረት፣ ጠፈርተኞችን ወደ ማርስ መላክ “ቅድሚያ ቅድሚያ የሚሰጠው” መሆን አለበት ብለው የሚያምኑት 18 በመቶዎቹ ብቻ ናቸው። ለስፔስ ቱሪዝም አዋጭ የሆኑ የግሉ ዘርፍ የንግድ ሞዴሎችን መገንባት ፈታኝ ነው፣ እና አንድ አደጋ መላውን ኢንዱስትሪ አደጋ ላይ ይጥላል።
ለማጠቃለል፣ የጠፈር ፍለጋን ማራኪነት የማይካድ ቢሆንም፣ በዚህ መስክ ጉልህ እድገት ለማምጣት መንገዱ በተለምዶ ከሚገመተው በላይ በጣም ረጅም እና አድካሚ ነው። በሰው ጤና ላይ የሚደርሱ አደጋዎች፣ የጠፈር ተመራማሪዎች ሥነ ልቦናዊ ጉዳት እና ከፍተኛ የገንዘብ ወጪዎች ሁሉም ትልቅ እንቅፋት ናቸው። በሰፊ ምርምር እና የቴክኖሎጂ እድገቶች ብቻ የጠፈር ጉዞን አዋጭ እና አስተማማኝ ስራ ለማድረግ ተስፋ ማድረግ እንችላለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጨረር ምንድን ነው?
ጨረራ እንደ ጨረሮች እና/ወይም ቅንጣቶች የሚለቀቁትን የተለያዩ የኃይል ዓይነቶችን ያመለክታል። በምድር ላይ ለሚታየው ብርሃን፣ አልትራቫዮሌት ጨረር፣ የኢንፍራሬድ ጨረሮች፣ ኤክስሬይ እና ጋማ ጨረሮች ጨምሮ ለተለያዩ የጨረር አይነቶች እንጋለጣለን።
በጠፈር ውስጥ ያለው ጨረር በምድር ላይ ካለው ጨረር የሚለየው እንዴት ነው?
በጠፈር ውስጥ ያለው ጨረራ በብርሃን ፍጥነት የሚንቀሳቀሱ ከፍተኛ ኃይል ያላቸውን ቅንጣቶች ያካትታል። በምድር ላይ, በእኛ መግነጢሳዊ መስክ እና በከባቢ አየር ከጨረር እንጠበቃለን. ይሁን እንጂ በህዋ ውስጥ እንዲህ አይነት መከላከያ የለም, ለጨረር መጋለጥ የበለጠ አደገኛ ያደርገዋል.
የጠፈር ጉዞ ሥነ ልቦናዊ ተፅእኖዎች ምን ምን ናቸው?
ለረጅም ጊዜ በተከለከሉ ቦታዎች ውስጥ መኖር፣ በነጠላ መርሐ ግብር ውስጥ መሥራት እና የማያቋርጥ ክትትል ማድረግ ስሜታዊ የመቋቋም አቅም መሸርሸር፣ ጭንቀትና ድብርት መጨመር እና የእንቅልፍ ሁኔታ መዛባት ሊያስከትል ይችላል።
ለምንድነው የጠፈር ፍለጋ የገንዘብ ወጪዎች አሳሳቢ የሆኑት?
የቦታ ፍለጋ ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ ያስፈልገዋል፣ እና ህዝቡ ብዙ ጊዜ በወጪው ላይ ያለውን ጥርጣሬ ይገልፃል። ለስፔስ ቱሪዝም አዋጭ የሆኑ የግሉ ዘርፍ የንግድ ሞዴሎችን መገንባት ፈታኝ ነው፣ እና አንድ አደጋ በኢንዱስትሪው ላይ አስከፊ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል።
ምንጭ: ሳይንቲፊክ አሜሪካ