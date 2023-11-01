የባህር ኮከቦችን እንቆቅልሽ አካል እቅድ ማውጣት

ባለፉት መቶ ዘመናት ሳይንቲስቶች በተለምዶ ስታርፊሽ በመባል የሚታወቁትን የባሕር ከዋክብትን ግራ የሚያጋባ የሰውነት አካል ሲታገሉ ቆይተዋል። ከአብዛኞቹ እንስሳት በተለየ የባህር ኮከቦች በጭንቅላቱ እና በጅራቱ መካከል ግልጽ የሆነ ልዩነት ስለሌላቸው የትኛው ጫፍ የትኛው እንደሆነ ለመወሰን አስቸጋሪ ያደርገዋል. ይህ ያልተለመደ የሰውነት እቅድ ብዙዎች የባህር ኮከቦች ጭንቅላት አላቸው ወይ ብለው እንዲጠይቁ አድርጓቸዋል። ይሁን እንጂ በቻን ዙከርበርግ ባዮሁብ ሳን ፍራንሲስኮ መርማሪዎች የሚመራው በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ እና በዩሲ በርክሌይ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት በዚህ እንቆቅልሽ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል።
የተራቀቁ ሞለኪውላር እና ጂኖሚክ ቴክኒኮችን በመጠቀም የምርምር ቡድኑ በወጣት የባህር ኮከቦች ውስጥ ከጭንቅላት እድገት ጋር የተያያዙ አስገራሚ የጂን ፊርማዎችን አግኝቷል። በሚገርም ሁኔታ እነዚህ የጂን መግለጫዎች በሰውነት ውስጥ በሁሉም ቦታ ይገኛሉ, ለጣን እና የጅራት ክፍሎች ተጠያቂ የሆኑት ጂኖች ግን በብዛት አልነበሩም. በተጨማሪም፣ በተለምዶ ከፊት-በጣም የጭንቅላት ክፍል ጋር የተያያዙ ሞለኪውላዊ ፊርማዎች በእያንዳንዱ ክንድ መሃል ላይ ተገኝተዋል፣ ይህም ቀስ በቀስ ወደ ክንዶች ጠርዝ ወደ ኋላ እየጨመሩ ነው። እነዚህ ግኝቶች የባህር ከዋክብት ጭንቅላት የላቸውም የሚለውን አስተሳሰብ ይቃወማሉ፣ ይልቁንስ በዋናነት “በባህር ወለል ላይ የሚሳቡ ጭንቅላት” እንደሆኑ የጥናቱ ዋና አዘጋጅ ሎረን ድሮ እንዳብራሩት ነው።
በተፈጥሮ ውስጥ የታተመው ጥናት የባህር ኮከቦችን ልዩ የዝግመተ ለውጥ መላመድ አጉልቶ ያሳያል። በአብዛኛዎቹ እንስሳት ላይ ከሚስተዋለው የሁለትዮሽ ሲሜትሪ በተለየ፣ የባህር ኮከቦች ጥርት ያለ ጭንቅላት ወይም ጅራት ባለ አምስት እጥፍ የሲሜትሪ ዘንግ አላቸው። ይህ ያልተለመደ የሰውነት እቅድ ሳይንቲስቶችን ለዓመታት ግራ ያጋባ ሲሆን ይህም የጄኔቲክ ፕሮግራሚንግ ይህንን ሲሜትሪ እንዴት እንደሚመራው እንዳይረዱ አድርጓል። የቀድሞ መላምቶች ከራስ እስከ ጅራት ያለው ዘንግ ከባህር ኮከብ ጀርባ እስከ ሆዱ ድረስ ሊዘረጋ ይችላል ወይም እያንዳንዱ ክንድ በሌሎች እንስሳት ላይ ከሚታየው ዘንግ ቅጂ ጋር ይዛመዳል።
ይህ አዲስ ምርምር የባህር ከዋክብትን ዝግመተ ለውጥ እና እድገት ለማጥናት አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። የሳይንስ ሊቃውንት በእነዚህ ፍጥረታት ውስጥ ያለውን የጄኔቲክ እንቅስቃሴ በመለየት ከሰውነታቸው እቅዳቸው በስተጀርባ ስላሉት ዘዴዎች ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። ምንም እንኳን የባህር ከዋክብትን ውስብስብ ተፈጥሮ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልገው ቢሆንም፣ ይህ ጥናት የእንቆቅልሽ ስነ-ህይወትን ለመግለጥ ትልቅ እመርታ ያሳያል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የባህር ከዋክብት ልዩ የሰውነት እቅድ ምንድን ነው?
መ: የባህር ኮከቦች በጭንቅላቱ እና በጅራቱ መካከል ግልጽ ልዩነት ሳይኖራቸው ባለ አምስት እጥፍ የሲሜትሪ ዘንግ አላቸው. ይህ ያልተለመደው የሰውነት እቅድ ሳይንቲስቶችን ለብዙ አመታት ግራ አጋብቷቸዋል.
ጥ፡- በቅርቡ የተደረገው ጥናት ስለ ባህር ኮከቦች ምን ገለጠ?
መልስ፡ ጥናቱ በአጠቃላይ የሰውነት አካል ውስጥ ከጭንቅላት እድገት ጋር የተያያዙ የጂን ፊርማዎችን አግኝቷል፣ ይህም የባህር ከዋክብት በመሠረቱ “በባህር ወለል ላይ የሚሳቡ ጭንቅላት” እንደሆኑ ይጠቁማል።
ጥ: - የባህር ኮከቦች ከሌሎች እንስሳት እንዴት ይለያሉ?
መ፡ የባህር ኮከቦች በአብዛኛዎቹ እንስሳት ከሚታየው የሁለትዮሽ ሲሜትሪ ያፈነገጠ ያልተለመደ የሰውነት እቅድ ያሳያሉ። በምትኩ፣ ልዩ ባለ አምስት እጥፍ ሲሜትሪ አላቸው።
ጥ፡ ይህ ጥናት ስለ ባህር ኮከብ ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤያችን ምን ማለት ነው?
መ፡ ግኝቶቹ የቀደሙትን መላምቶች ይቃወማሉ እና ለባህር ኮከቦች የተለየ የሰውነት እቅድ ኃላፊነት ስላለው የጄኔቲክ ፕሮግራም አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የእነሱን ዝግመተ ለውጥ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
ጥ፡- የባህር ከዋክብትን ዘረመል ለማጥናት ለምን አስቸጋሪ ሆነ?
መ: የጂን አገላለፅን ለመለየት ባህላዊ ዘዴዎች በዋነኝነት የተገነቡት ለሞዴል ፍጥረታት ነው እና በወጣት የባህር ኮከቦች ሕብረ ሕዋስ ውስጥ ጥሩ አይሰራም። ይህ ተመራማሪዎች የዘረመል እንቅስቃሴያቸውን እንዲያጠኑ ፈታኝ ሆኖባቸዋል።
ጥ፡ ይህ ጥናት ለባህር ከዋክብት እውቀት እንዴት አስተዋጽኦ ያደርጋል?
መ፡ ጥናቱ የባህር ኮከብ ዘረመልን የበለጠ ለመፈተሽ መንገዱን የሚከፍት ሲሆን ይህም ልዩ ባዮሎጂያቸውን እና ዝግመተ ለውጥን ለመገንዘብ መሰረት ይሰጣል። የባህር ከዋክብትን እንቆቅልሽ አካል እቅድ ለማውጣት ትልቅ ትልቅ እርምጃ ነው።