በአጥቢ እንስሳት ውስጥ ፍሎረሰንት ከዚህ ቀደም ከታሰበው የበለጠ የተለመደ ነው።

በቅርብ የተደረገ ጥናት እንዳረጋገጠው ፍሎረሰንት (Fluorescence)፣ በአልትራቫዮሌት (UV) ብርሃን ውስጥ የሚታይ ብርሃን የማውጣት ችሎታ በአጥቢ እንስሳት መካከል በጣም የተለመደ ነው። በሮያል ሶሳይቲ ኦፕን ሳይንስ ላይ የታተመው ምርምር እያንዳንዱ አጥቢ እንስሳ ማለት ይቻላል አንዳንድ የፍሎረሰንት አይነት ያሳያል። ይህ ክስተት የሚከሰተው በእንስሳው ሚዛን፣ ቆዳ ወይም ፀጉር ውስጥ ያሉ አንዳንድ ኬሚካሎች ሃይልን ከአልትራቫዮሌት ጨረር በመምጠጥ የሚታይ ብርሃን በማመንጨት ነው።
ፍሎረሰንስ በተለያዩ እንስሳት እንደ ወፎች፣ ተሳቢ እንስሳት፣ አምፊቢያውያን፣ አሳ፣ ኮራል፣ ሞለስኮች እና አርቲሮፖዶች ባሉ እንስሳት ላይ የታወቀ ክስተት ነው። ይሁን እንጂ እስከ አሁን ድረስ በአጥቢ እንስሳት ላይ ብዙ ጊዜ ተገልጿል. ጥናቱ ዓላማው በአጥቢ እንስሳት ላይ የፍሎረሰንስ ስርጭትን ለማወቅ እና ከዚህ አንጸባራቂ ክስተት ጋር የተያያዙ ጥቅማጥቅሞች ወይም ተግባራት ካሉ ለመመርመር ነው።
ተመራማሪዎቹ የፍሎረሰንት መኖሩን ለማረጋገጥ የተወደደውን ፕላቲፐስ ጨምሮ የተለያዩ አጥቢ እንስሳዎችን ሞክረዋል። ፍሎረሰንስ ስፔክትሮስኮፒ የተባለ ቴክኒክ በመጠቀም የልቀት ስፔክትረምን በመተንተን የታየው ፍካት በእርግጥም ፍሎረሰንስ መሆኑን አረጋግጠዋል።
ጥናቱ እንደ ኮአላ፣ የታዝማኒያ ሰይጣኖች፣ አጭር ምላጭ ኢቺድናስ፣ ዎምባትስ፣ ባንዲኮት፣ ቢቢቢስ እና ድመቶች ያሉ አጥቢ እንስሳት ነጭ ፀጉር፣ አከርካሪ፣ ቆዳ እና ምስማር ፍሎረሴሴንስን የሚያሳይ ግልጽ ማስረጃ አሳይተዋል። ሁለቱም ትኩስ የቀዘቀዘ እና በኬሚካላዊ የታከሙ ሙዚየም ናሙናዎች ፍሎረሰንትነትን አሳይተዋል፣ ይህም በማቆያ ዘዴዎች ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳቶችን ያስወግዳል።
ተመራማሪዎቹ በፍሎረሰንት እና በስነ-ምህዳር ባህሪያት መካከል ያለውን ግንኙነት አግኝተዋል. የሌሊት አጥቢ እንስሳት ፍሎረሰንት የመታየት እድላቸው ከፍተኛ ሲሆን የውሃ ውስጥ ዝርያዎች ደግሞ አነስተኛውን ፍሎረሰንት ያሳያሉ። ይህ የሚያመለክተው ፍሎረሰንት በዝቅተኛ ብርሃን ውስጥ የእንስሳትን ታይነት በማሳደግ ረገድ ሚና ሊጫወት ይችላል።
በአጥቢ እንስሳት ላይ ያለው የፍሎረሰንስ ትክክለኛ ባዮሎጂያዊ ተግባር በውል ባይታወቅም፣ ተመራማሪዎቹ ገርጣ ቀለም ያላቸውን የሰውነት ክፍሎችን ለማብራት እና ታይነትን ለማሻሻል እንደ ምስላዊ ምልክት ሊያገለግል እንደሚችል ጠቁመዋል። ይህ በተለይ ደብዛዛ ብርሃን በሌለበት አካባቢ በእይታ ግንኙነት ላይ ለሚተማመኑ እንስሳት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት በአጥቢ እንስሳት ላይ ፍሎረሰንስ እምብዛም አይታይም የሚለውን እምነት የሚፈታተን እና በተለያዩ ዝርያዎች ውስጥ ያለውን ስርጭት ያሳያል። በአጥቢ እንስሳት ላይ የፍሎረሰንት አሰራርን እና እምቅ ተግባራትን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
ምንጮች:
- የሮያል ሶሳይቲ ክፍት ሳይንስ፡ https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.201809
- ውይይቱ፡ https://theconversation.com/the-many-mammals-that-emit-visible-light-147288