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የ M Dwarf X-ray እንቅስቃሴ በጊዜ ሂደት

ByMampho Brescia

ጥቅምት 9, 2023
የ M Dwarf X-ray እንቅስቃሴ በጊዜ ሂደት

M dwarfs፣ በአቅራቢያው ባለው የከዋክብት ሰፈር ውስጥ ያሉ አብዛኛዎቹ ኮከቦች፣ የኒውክሌር ዝግመተ ለውጥ ፍጥነት አዝጋሚ እና በሥነ ከዋክብት ጊዜ አንጻር በሚታዩ ንብረቶቻቸው ላይ አነስተኛ ለውጦች አሏቸው። ነገር ግን ከቦሎሜትሪክ ብርሃኖቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛ የሆነ የኤክስሬይ እና የአልትራቫዮሌት እንቅስቃሴን የሚያስከትሉ ኃይለኛ መግነጢሳዊ ዲናሞዎችን ያሳያሉ። ይህ መግነጢሳዊ እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ይሄዳል, ይህም የ M dwarfs ዕድሜን ለመወሰን አስፈላጊ ነው.

የ M dwarfsን ከኤክስ ሬይ እስከ UV እንቅስቃሴ ማጥናት የውጪውን ከባቢ አየርን ለመረዳት እና የተለያዩ ስፔክትራል አይነት ንዑስ ስብስቦችን ባህሪያት ለማነፃፀር ወሳኝ ነው። ይህ በተለይ ለ M dwarfs በጣም አስፈላጊ ነው ከፊል በተቃራኒ ሙሉ በሙሉ የተገጣጠሙ የውስጥ ክፍሎች።

ከከዋክብት አስትሮፊዚክስ በተጨማሪ፣ የኤም ድዋርፎችን ከኤክስ ሬይ እስከ ዩቪ እንቅስቃሴን በጊዜ ሂደት ማጥናት፣ የሚያስተናግዷቸውን ፕላኔቶች ከባቢ አየር እና መኖሪያነት ለመመርመር አስፈላጊ ነው። የምድር መጠን ያላቸው ኤክሶፕላኔቶች በተለምዶ M ድንክ በሚዞሩበት ጊዜ ይገኛሉ፣ እና የሙቀት ማምለጫ፣ በኤክስ ሬይ ወደ ኤም ድዋርፍስ UV እንቅስቃሴ የሚነዳ፣ ለእነዚህ ፕላኔቶች ዋነኛው የከባቢ አየር ኪሳራ ዘዴ እንደሆነ ይታመናል።

ከቀይ ድንክ ጋር መኖር ፕሮግራም በቅርብ ጊዜ የተስተካከሉ የ M dwarf ዕድሜ-አዙሪት ግንኙነቶችን አዘጋጅቷል። እነዚህ ግንኙነቶች የ M dwarfs የኤክስሬይ እንቅስቃሴ በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚሻሻል የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላሉ። እነዚህ ግኝቶች የመነካካት ነጥብ ከመድረሱ በፊት ለተወሰነ ጊዜ ከፍተኛ የእንቅስቃሴ ደረጃዎች የሚቆዩበት የመጀመሪያ "የሙሌት ደረጃ" መኖሩን ያመለክታሉ. ከዚህ ነጥብ በኋላ, እንቅስቃሴው በተፋጠነ ፍጥነት ይቀንሳል. ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በሙሌት ደረጃ ላይ የማያቋርጥ የእንቅስቃሴ ደረጃ ወስደዋል, ነገር ግን አዲሱ ግኝቶች በዚህ ደረጃ ላይ ትንሽ መቀነስ እንደሚከሰት ይጠቁማሉ.

በማጠቃለያው የኤም ድዋርፍ ኤክስሬይ እንቅስቃሴን በጊዜ ሂደት ማጥናቱ የM dwarfs ባህሪያትን ለመረዳት እንዲሁም በእነዚህ ኮከቦች የሚስተናገዱ የኤክሶፕላኔቶችን መኖሪያነት ለመወሰን ወሳኝ ነው።

ምንጮች:
- astro-ph.EP
- ኤንግል እና ጊናን 2023

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