ክሪስ ሃድፊልድ፡ በኤሮስፔስ ኢንደስትሪ ውስጥ ሁለገብ ስራ

በአስደሳች ተረት ተረት እና ተላላፊ ጉጉት የሚታወቀው ክሪስ ሃድፊልድ በዋተርሉ ዘላቂ የኤሮናውቲክስ ሰሚት ላይ መድረኩን አጊኝቶ በመቶዎች የሚቆጠሩ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን ስለተለያዩ እና አስደናቂ ስራው ተረቶች አነሳስቷል። ሃድፊልድ የቀድሞ ተዋጊ አብራሪ፣ መሐንዲስ፣ ሙዚቀኛ፣ ጸሃፊ እና ከምንም በላይ የጠፈር ተመራማሪው ያልተለመደ ጉዞው እንዲሁ በአጋጣሚ እንዳልተፈጠረ አበክሮ ተናግሯል።
ከፍላጎቱ ውጭ የመቀጠርን ማንኛውንም ሀሳብ ውድቅ በማድረግ፣ ሃድፊልድ በ2013 የአለም አቀፉን የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የሶስት ወራት ትዕዛዝ በማይወላወል ስሜት እና ቁርጠኝነት ጀመረ። በአስደናቂው ሥራው ውስጥ ከመደናቀፍ ይልቅ፣ መንገዱ ያልተቋረጠ ቁርጠኝነት እና ያልታወቀን ለመፈለግ ባለው ጉጉ ነበር።
ከከዋክብት ፍለጋው ባሻገር፣ የሃድፊልድ ሁለገብ እውቀት በአየር ስፔስ ኢንደስትሪ ውስጥ ባሉ የተለያዩ ዘርፎች ላይ የማይጠፋ አሻራ ጥሏል። ከቀድሞ ተዋጊ አብራሪነት ጀምሮ፣ በሮያል ካናዳ አየር ሃይል ውስጥ ችሎታውን ካዳበረበት፣ መሀንዲስ ሆኖ ካበረከቱት የማይናቅ አስተዋፅዖዎች፣ የሃድፊልድ ቴክኒካል ብቃት የአየር ላይ ፈጠራን በማሳደግ ረገድ አስተዋፅዖ አድርጓል።
በዋና ዋና ንግግሩ ውስጥ፣ ሃድፊልድ የእርስ በርስ ግንኙነቶችን ለማጎልበት ያለውን ቁርጠኝነት አሳይቷል። በሙዚቃ ችሎታው እና በጠፈር ተጓዥነት ስራው ላይ የነበራቸውን ከፍተኛ ተጽእኖ በማመሳሰል በሳይንስና በኪነጥበብ መካከል ያለውን የተጣጣመ ግንኙነት አጉልቶ አሳይቷል። ይህ የፈጠራ ውህደት እና ሳይንሳዊ ግትርነት ስፍር ቁጥር የሌላቸው ወጣት አእምሮዎች በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ውስጥ ያልታወቁ ግዛቶችን እንዲያስሱ ማነሳሳቱን ቀጥሏል።
በየጥ:
ጥ፡ የክሪስ ሃድፊልድ ሥራ ዋና ዋና ነገሮች ምንድናቸው?
መልስ፡ ክሪስ ሃድፊልድ እንደ ተዋጊ አብራሪ፣ መሐንዲስ፣ ሙዚቀኛ፣ ጸሃፊ እና የጠፈር ተመራማሪ ዘርፈ ብዙ ስራን አሳልፏል፣ በጣም ታዋቂው ስኬትው በ2013 የአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ትእዛዝ ነው።
ጥ፡ ክሪስ ሃድፊልድ በስራው ውስጥ እንዴት ሊጠናቀቅ ቻለ?
መልስ፡ የክሪስ ሃድፊልድ ስራ የአጋጣሚ ውጤት አልነበረም። ልዩ ልዩ ሙያውን በቆራጥነት እና በፍላጎት አሳክቷል።
ጥ፡ ክሪስ ሃድፊልድ በኤሮስፔስ ኢንደስትሪ ላይ ምን ተጽእኖ አሳድሯል?
መልስ፡ የክሪስ ሃድፊልድ እንደ ተዋጊ አብራሪ እና መሐንዲስ ያለው እውቀት ለኤሮስፔስ ኢንደስትሪ እድገት ጉልህ አስተዋፅዖ አበርክቷል፣ በሳይንስ እና በኪነጥበብ መካከል ያለውን ልዩነት ለማስተካከል መቻሉ ግን ስፍር ቁጥር የሌላቸው ግለሰቦች ሁለገብ ጥረቶች እንዲሰሩ አነሳስቷቸዋል።