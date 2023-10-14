አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ዛሬ ይከሰታል፡ ጠቃሚ ምክሮችን እና ቦታዎችን መመልከት

ዛሬ፣ ኦክቶበር 14፣ 2023፣ ብርቅዬ ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ይከሰታል፣ ይህም በሰሜን፣ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ ላሉ ሰዎች ይህን የሰማይ ክስተት የመመልከት እድል ይሰጣል። ይሁን እንጂ በአካባቢው የአየር ሁኔታ ምክንያት የመታየት እድሎች ሊገደቡ ይችላሉ. በግርዶሹ ቀጥተኛ መንገድ ላይ ያሉ ከተሞች በጣም ጥሩ የእይታ ሁኔታዎችን ያገኛሉ ፣ከመንገዱ ውጭ ያሉ ከተሞች አሁንም በከፊል መደበቅ ሊታዩ ይችላሉ።
ተገቢውን ጥበቃ ሳያገኙ ግርዶሹን በቀጥታ መመልከት ደህንነቱ ያልተጠበቀ እና ከፍተኛ የአይን ጉዳት እንደሚያደርስ ልብ ማለት ያስፈልጋል። መደበኛ ቢኖክዮላስ፣ ቴሌስኮፖች እና ካሜራዎች በቂ ጥበቃ ስለሌላቸው ግርዶሹን ያለ በቂ የፀሐይ ተመልካቾች ለማየት መጠቀም የለባቸውም።
በዩናይትድ ስቴትስ ምዕራባዊ ክፍል ውስጥ ያሉ ከተሞች በዓመቱ የፀሐይ ግርዶሽ መንገድ ውስጥ ናቸው, እና ከመንገድ ውጭ ያሉ ከተሞች እንኳን ለግርዶሹ መንገድ ባላቸው ቅርበት ላይ በመመስረት ከፊል ጨለማ ማየት ይችላሉ. ሆኖም፣ የደመና ሽፋን በአንዳንድ ክልሎች በተለይም በሰሜን ምዕራብ ታይነትን ሊጎዳ ይችላል። ለበለጠ የእይታ ተሞክሮ ጥርት ያለ ሰማይ ያለበት ቦታ መፈለግ ይመከራል።
ናሳ የግርዶሹን የባለሙያ ሽፋን በመስጠት ከኬርቪል፣ ቴክሳስ እና አልቡከርኪ፣ ኒው ሜክሲኮ በቀጥታ እያሰራጨ ነው። በተጨማሪም ፀሀይ በሳንዲያጎ ከቀኑ 8፡00 ሰዓት አካባቢ ከፊል መደበቅ እንደምትጀምር ተዘግቧል።
የፀሐይ ግርዶሽ በሚታይበት ጊዜ ሁልጊዜ ለደህንነት ቅድሚያ ይስጡ. ዓይኖችዎን በፀሐይ ጨረሮች ምክንያት ከሚደርስ ጉዳት ለመከላከል ትክክለኛ የፀሐይ ተመልካቾችን ይጠቀሙ። የፀሐይ መነፅር ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት በቂ አይደለም።
በዚህ አስደሳች ክስተት ላይ እንደታየው የቅርብ ጊዜ ሪፖርቶች እንደተዘመኑ ይቆዩ። አይኖችዎን ለመጠበቅ እና የማይረሳ የእይታ ተሞክሮን ለማረጋገጥ አስፈላጊ ጥንቃቄዎችን እየወሰዱ በሚያስደንቅ የተፈጥሮ አስደናቂ ማሳያ ይደሰቱ።
ትርጓሜዎች
– የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ፀሐይ በጨረቃ ዙሪያ እንደ ደማቅ ቀለበት የምትታይበት፣ ጨረቃ ከምድር ርቃ የምትገኝበት ግርዶሽ ነው።
- ከፊል መደበቅ፡- የአንድ ነገር ወይም የአካል ክፍል ከእይታ የተዘጋበት ክስተት ነው።
ምንጮች:
– GreatAmericanEclipse.com (ሚካኤል ዘይለር)
- ናሳ
- የአየር ሁኔታ ኩባንያ