የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ብርቅዬ ሜታል-ሀብታም አስትሮይድ እየመራ ነው።

ናሳ ከማርስ ምህዋር ባሻገር በብረት የበለጸገውን ብርቅዬ አስትሮይድ ለመመርመር 2.2 ነጥብ 10 ቢሊየን ማይል የሚፈጀውን የጠፈር መንኮራኩር የሳይቼ ሚሽን ልታጥቅ ነው። መንኮራኩሯ በSpaceX Falcon Heavy ሮኬት ላይ ትሳፍራለች፣ የአየር ንብረቱ የሚፈቅድ ምጥቃሹ ሐሙስ 16፡XNUMX ሰዓት ላይ ነው። ተልዕኮው በናሳ የዩቲዩብ ቻናል እና ድህረ ገጽ ላይ በቀጥታ ይለቀቃል።
የሳይኪ ተልዕኮ ዒላማው 140 ማይል ስፋት ያለው አስትሮይድ Psyche ሲሆን ይህም ፀሀይን በማርስ እና በጁፒተር መካከል በዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ይዞርበታል። የሳይንስ ሊቃውንት ሳይኬ ለተሰበረ ፕላኔቶች መፈጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት የተሰባበረ ፕላኔታዊ አካል ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ።
የጠፈር መንኮራኩሩ አስትሮይድን ለማጥናት ብዙ መሳሪያዎችን ይጭናል ከነዚህም መካከል ባለ ብዙ ስፔክተራል ምስል፣ ጋማ ሬይ እና ኒውትሮን ስፔክትሮሜትር፣ ማግኔቶሜትር እና የሬዲዮ መሳሪያ። እነዚህ መሳሪያዎች ሳይንቲስቶች ስለ አስትሮይድ መጠን፣ ቅርፅ እና ስብጥር መረጃ እንዲሰበስቡ ይረዷቸዋል።
ሁሉም በእቅዱ መሰረት ከሆነ፣ መንኮራኩሩ በጁላይ 2029 መጨረሻ ላይ ወደ ሳይቼ ምህዋር በመግባት ተልእኮውን የሚጀምረው በተመሳሳይ አመት በነሀሴ ነው። በጠፈር መንኮራኩሩ ገፋፊዎች ችግር ምክንያት ተልዕኮው ለአጭር ጊዜ ዘግይቷል ነገርግን ችግሩ ከአሁን በኋላ ተፈቷል።
በዋነኛነት ከብረት የተሰራውን ፕላኔታዊ አካል ማሰስ የመጀመሪያው ተልእኮ ስለሆነ የሳይኪ ተልዕኮ ለናሳ ትልቅ ምዕራፍ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት ከዚህ ተልዕኮ የተሰበሰቡት መረጃዎች ስለ አስትሮይድ እና ሌሎች የሰማይ አካላት አፈጣጠር እና ውህደት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንደሚሰጡ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጭ፡ Gizmodo