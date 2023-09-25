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SpaceX 42ኛውን የስታርሊንክ ተልዕኮን በፋልኮን 9 ሮኬት በተሳካ ሁኔታ አስጀመረ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 25, 2023
SpaceX 42ኛውን የስታርሊንክ ተልዕኮን በፋልኮን 9 ሮኬት በተሳካ ሁኔታ አስጀመረ

ስፔስ ኤክስ የአመቱን 42ኛ የስታርሊንክ ተልእኮ በተሳካ ሁኔታ ሲያጠናቅቅ ሌላ ምዕራፍ አስመዝግቧል። ተልዕኮው በካሊፎርኒያ ቫንደንበርግ የጠፈር ሃይል ቤዝ ፋልኮን 9 ሮኬት ከ Space Launch Complex 4E ተነስቷል። ሮኬቱ 21×185 ማይል በሆነው 178×53 ማይል ወደ ወገብ አካባቢ በ XNUMX ዲግሪ ዘንበል ብሎ ወደሚገኘው ምህዋር ለማሰማራት በማቀድ XNUMX ሳተላይቶችን የያዘ ቡድን ተሸክሟል።

ቀደም ሲል አምስት በረራዎችን ያጠናቀቀው ፋልኮን 9 ሮኬት የመጀመርያ እርከን አበረታች በፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ 'በእርግጥ እኔ አሁንም እወድሃለሁ' በተሰኘው ሰው አልባ መርከብ ላይ በተሳካ ሁኔታ ማረፍ ችሏል። ይህ ማበረታቻ ለስፔስ ልማት ኤጀንሲ የመጀመሪያውን Tranche 0 ተልዕኮ እና አራት ቀደም ሲል የስታርሊንክ መላኪያ ተልእኮዎችን ጨምሮ ለተለያዩ ተልእኮዎች ጥቅም ላይ ውሏል።

በዚህ ተልዕኮ የተሰማሩት 21 ሳተላይቶች በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ወደ ስራ የገቡት ቪ2 ሚኒ ስታርሊንክ ሳተላይቶች ናቸው። የተሻሻሉ አንቴናዎች እና ትላልቅ የፀሐይ ፓነሎች የተገጠመላቸው ከቀድሞው V1.5 ሳተላይቶች የበለጠ ናቸው. እነዚህ ማሻሻያዎች V2 Mini ሳተላይቶች ከቀደምቶቹ በአራት እጥፍ የበለጠ የመተላለፊያ ይዘት እንዲያቀርቡ ያስችላቸዋል።

ስፔስ ኤክስ በስታርሊንክ የኢንተርኔት አገልግሎት ከ60 በላይ ሀገራት ውስጥ ከሁለት ሚሊዮን በላይ የደንበኝነት ተመዝጋቢዎችን በቅርቡ አክብሯል። እ.ኤ.አ. ከ 2019 ጀምሮ ኩባንያው 5,157 ሳተላይቶችን ያመጠቀ ሲሆን 4,807ቱ አሁንም ምህዋር ላይ ያሉ እና 4,776ቱ በመደበኛነት እየሰሩ ናቸው።

ይህ የተሳካ ማስጀመሪያ የSpaceX ግብ በማደግ ላይ ባለው የስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት ዓለም አቀፋዊ የብሮድባንድ ሽፋን ለመስጠት አስተዋፅኦ ያደርጋል። ኩባንያው በስራ ላይ ያሉትን ሳተላይቶች ቁጥር እየጨመረ በሄደ ቁጥር በአለም ዙሪያ ያሉ ብዙ ተጠቃሚዎች አስተማማኝ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ ይሆናሉ።

ምንጮች:
- SpaceX YouTube ቻናል
- ጆናታን ማክዶውል ፣ ሃርቫርድ-ስሚዝሶኒያን የአስትሮፊዚክስ ማእከል

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