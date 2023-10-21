Coral Larval Settlement: ረቂቅ ተሕዋስያን ሚና መረዳት

የሪፍ መልሶ ማቋቋም ጥረቶች በተሳካ የኮራል እጭ ሰፈራ ላይ ይመረኮዛሉ፣ ነገር ግን ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተያያዙ ረብሻዎች ምክንያት የሚፈጠሩ መስተጓጎሎች እየጨመረ በመምጣቱ፣ በከብት እርባታ ላይ አስተማማኝ ሰፈራ ማግኘት ፈታኝ ሆኗል። ይሁን እንጂ በቅርቡ በተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት ረቂቅ ተሕዋስያን በኮራል እጭ ሰፈራ ውስጥ ያላቸውን ሚና ለመመርመር ያለመ ነው።
ጥናቱ አክሮፖራ ቴኑየስ ከሚባሉት የኮራል ዝርያዎች እጮችን በማስቀመጥ ላይ ያተኮረ ሲሆን እነዚህም በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ለሚበቅሉት ረቂቅ ተሕዋስያን ባዮፊልሞች የተጋለጡ ናቸው። የባዮፊልም ማህበረሰብ ስብጥር የጂን ቅደም ተከተል ዘዴዎችን በመጠቀም ተንትኗል። ተመራማሪዎቹ የተለያዩ የባዮፊልም ማህበረሰቦች ከጠንካራ እጭ ሰፈራ ጋር የተቆራኙ መሆናቸውን ደርሰውበታል። እንደ Myxoccales sp., Granulosicoccus sp., Alcanivoraceae sp., ያልተመደበ JTB23 sp., የተወሰነ ታክሳ. (Gammaproteobacteria), እና Pseudovibrio denitrificans ከከፍተኛ ሰፈራ ጋር ተያይዘዋል. በሌላ በኩል፣ ታክሳ ከሪቸንባቺላ አጋሪፐርፎራንስ፣ ፕሌውሮካፕሳ ኤስፒ፣ አልካኒቮራክስ ኤስፒ፣ Sneathiella limmimaris፣ እንዲሁም በርካታ ዲያቶም እና ቡኒ አልጌዎች ከዝቅተኛ አሰፋፈር ጋር የተቆራኙ ናቸው።
ጥናቱ በዝቅተኛ እና ከፍተኛ ሰፈራ ማህበረሰቦች መካከል ግንኙነቶችን የሚያመቻቹ ልዩ ኖዶች በማይክሮባላዊ አውታረመረብ ውስጥ መኖራቸውንም አሳይቷል። ይህ መረጃ ሰፈራን የሚያራምዱ የማህበረሰብ-መሰብሰቢያ ዘዴዎች ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በአክቫካልቸር ውስጥ የኮራል እጭ ሰፈራን ማሳደግ ለሪፍ መልሶ ማቋቋም ፕሮግራሞች ወሳኝ ነው። ተመራማሪዎች የሰፈራ አነሳሽ ባዮፊልሞች ጋር የተገናኘውን ልዩ የማይክሮባይል ታክሳ በመረዳት የኮራል እጭ ሰፈራን ለማሻሻል እና በመጨረሻም የኮራል ሪፎችን የረጅም ጊዜ ህልውና ለመደገፍ ስልቶችን ማዘጋጀት ይችላሉ።
የኮራል አኳካልቸር በትላልቅ የተሃድሶ ጥረቶች ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በልዩ aquaria ውስጥ ኮራሎችን ማልማትን ያካትታል, ይህም በግብረ-ሥጋ ግንኙነት ወይም በጾታ ስርጭት ሊገኝ ይችላል. የወሲብ ስርጭት በተለይም እንደ ጄኔቲክ ልዩነት እና በአዋቂዎች የኮራል ቅኝ ግዛቶች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት መቀነስ የመሳሰሉ ጥቅሞችን ይሰጣል። ነገር ግን፣ ለእጭ ሰፈራ እና ለሜታሞርፎሲስ አስፈላጊ የሆኑትን የአካባቢ ምልክቶች ግንዛቤ አሁንም ውስን ነው።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ክሩስቶዝ ኮርሊን አልጌ (ሲሲኤ) እና ተያያዥነት ያላቸው ማይክሮቢያል ባዮፊልሞች በተለያዩ የባህር ውስጥ ኢንቬቴብራት ዝርያዎች ውስጥ እንዲሰፍሩ ሊያደርግ ይችላል. ከሲሲኤ ጋር በተያያዙ ባዮፊልሞች የላርቫል ምርጫ ሙከራዎች በሰፈራ ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ልዩ የማይክሮባላዊ ታክሶችን አመልክተዋል። ለምሳሌ, አንዳንድ የባክቴሪያ ዝርያዎች እና እንደ tetrabromopyrrole (TBP) ያሉ ኦርጋኒክ ውህዶች በኮራል እጭ ውስጥ ሜታሞርፎሲስን ያመጣሉ. ይሁን እንጂ በኮራል እጭ ምልመላ ውስጥ የተካተቱት ልዩ ማይክሮቢያል ታክሳዎች ወይም ሜታቦሊቶች አሁንም በደንብ የሚታወቁ አይደሉም።
ይህ ጥናት ከኮራል እጭ ሰፈራ ጋር የተያያዙትን ረቂቅ ተሕዋስያን ማህበረሰቦችን ለመተንተን የሰፈራ ምርጫ ሙከራዎችን እና ሞለኪውላዊ አቀራረቦችን ተጠቅሟል። ተመራማሪዎቹ ከተለያዩ የሰፈራ ደረጃዎች ጋር የተቆራኙትን ረቂቅ ተህዋሲያን ማህበረሰቦችን አወቃቀር ለመረዳት የጂን ቅደም ተከተልን በመጠቀም እና የጋራ ክስተት ኔትወርኮችን በመጠቀም ማይክሮቢያል ባዮፊልሞችን ለይተዋል። በዚህ ትንተና፣ ከሰፈራ አነሳሽ ባዮፊልሞች ጋር ወሳኝ የሆኑ እና በኔትወርኩ ውስጥ ባሉ ሞጁሎች መካከል እንደ ማገናኛ ሆነው የሚያገለግሉ ቁልፍ የማይክሮባይል ታክሶችን ለይተዋል።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት ከኮራል እጮች ጋር ስላለው ጥቃቅን ተህዋሲያን እና በሰፈራ ውስጥ ስላላቸው ሚና ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ከከፍተኛ ሰፈራ ጋር የተያያዘው ተለይቶ የሚታወቀው የማይክሮባይል ታክሳ ለሪፍ መልሶ ማቋቋም ጥረቶች የኮራል aquacultureን የማሻሻል አቅም አለው።
ምንጮች:
– ዋናው ጽሑፍ፡ [ምንጭ አክል]
– የምስል ምንጭ፡ [ምንጭ አክል]