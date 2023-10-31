ሊንዴ እና አሪያን ቡድን ለመዳብ ቅይጥ ክፍሎች ተጨማሪ ምርትን ተባብረዋል።

ሊንዴ እና አሪያን ግሩፕ በከባድ ሊፍት ሮኬቶች ሞተር ማቃጠያ ክፍሎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉትን የመዳብ ቅይጥ ክፍሎች ተጨማሪ የማምረት ሂደትን ለማሻሻል የታለመ እጅግ በጣም ጥሩ የምርምር ፕሮጀክት ውስጥ ኃይሎችን ተቀላቅለዋል። የዚህ አጋርነት የመጨረሻ ግብ የበጀት ብልሽቶችን እና መዘግየቶችን ያጋጠመውን የአሪያን 6 ፕሮግራም ወጪ ቆጣቢነትን ማሻሻል ነው። ተጨማሪ የማምረት አቅምን በተለይም ከመዳብ ዱቄት ጋር በማያያዝ፣ ትብብሩ ዓላማው ቀደም ሲል በባህላዊ የማኑፋክቸሪንግ ዘዴዎች ሊገኙ የማይችሉ ውስብስብ ጂኦሜትሪ ያላቸው የሞተር አካላትን ማዘጋጀት ነው።
በአይሮፕላን ኢንዱስትሪ ውስጥ እንደ የላቀ የሙቀት ማስተላለፊያ ጠቀሜታ ቢኖረውም, መዳብ በሚያንጸባርቁ ባህሪያት ምክንያት ተጨማሪ የማምረት ሂደት ውስጥ ልዩ ፈተናዎችን ይፈጥራል. ለሌዘር ሲጋለጥ መዳብ እንደ መስተዋት ይሠራል, ይህም ብረቱን ለማቅለጥ ከመጠቀም ይልቅ ከፍተኛ መጠን ያለው ኃይልን ያንጸባርቃል. ይህ ከፍ ያለ የሌዘር ኢንቴንሽን ያስፈልገዋል, ይህ ደግሞ ወደ ሙቀት መጨመር እና ኦክሳይድ ጉዳዮችን ሊያስከትል ይችላል.
እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት ሊንዴ በጋዝ ድብልቅ እና የቁጥጥር ስርዓቶች ላይ ያለውን እውቀት ወደ ፕሮጀክቱ ያመጣል። ኩባንያው በሌዘር ፓውደር አልጋ ውህድ (LPBF) ሂደቶች ውስጥ ውጤቶችን ለማመቻቸት ልዩ የተቀናበረውን ADDvance Laser230፣ የአርጎን እና የሂሊየም ጋዝ ድብልቅን ይጠቀማል። ይህ የባለቤትነት ድብልቅ ጭስ እና የጭስ ማውጫ መፈጠርን ብቻ ሳይሆን የዑደት ጊዜዎችን ያፋጥናል, ይህም የበለጠ አስተማማኝ የህትመት ሂደትን እና ወጪዎችን ይቀንሳል. በተጨማሪ፣ ሊንዴ ልዩ የኦክስጂን ቁጥጥር ስርአቱን፣ ADDvance O2 ትክክለኛነትን ያካትታል፣ ይህም ከፍተኛውን ቀሪ የኦክስጂን መጠን 10 ክፍሎች በአንድ ሚሊዮን (ፒፒኤም) በህትመት ክፍል ውስጥ ይይዛል። ይህ የኦክስጅን መጠን የሙቀት መጨመርን እና የኦክሳይድን ስጋትን በተሳካ ሁኔታ ይቀንሳል, ይህም ንብርብር ማቀዝቀዝ ሳያስፈልገው የበለጠ ቀልጣፋ ማተም ያስችላል. ከዚህም በላይ ኦክሳይድ ያልሆነ ዱቄት እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውል ያስችለዋል, በዚህም ምክንያት ከፍተኛ ቁሳዊ ወጪ ቆጣቢነት.
ተጨማሪ የማኑፋክቸሪንግ ሂደትን በማመቻቸት ሊንዴ እና አሪያን ግሩፕ አሪያን በአስጀማሪ ሞተሮች ውስጥ የአለም ኢንዱስትሪ መሪ ያደረጉትን ከፍተኛ የጥራት እና አስተማማኝነት ደረጃዎችን በመጠበቅ የተቀነሰ የማምረቻ ወጪዎችን እና የተሻሻሉ የእርሳስ ጊዜዎችን ለማግኘት ይፈልጋሉ። ትብብሩ የሊንዴ ለፈጠራ ቁርጠኝነት እና እንደ አሪያን ካሉ የአለም መሪ ድርጅቶች ጋር ያለውን አጋርነት የሚያሳይ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ተጨማሪ ማምረት ምንድነው?
የመደመር ማምረቻ፣ እንዲሁም 3D ህትመት ተብሎ የሚታወቀው፣ ተከታታይ የንብርብር እቃዎችን በማስቀመጥ ነገሮችን የሚገነባ የማምረት ሂደት ነው። ባህላዊ የማምረቻ ዘዴዎችን በመጠቀም ከዚህ ቀደም አስቸጋሪ ወይም ሊደረስባቸው የማይችሉ ውስብስብ ጂኦሜትሪዎችን እና ንድፎችን መፍጠር በመቻሉ ይታወቃል።
በመደመር ማምረቻ ውስጥ መዳብ የመጠቀም ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው?
የመዳብ አንጸባራቂ ባህሪያት በጨረር የማምረት ሂደት ውስጥ ሌዘርን በብቃት ለመጠቀም አስቸጋሪ ያደርገዋል። የሌዘር ኢነርጂ ብረቱን ለማቅለጥ ጥቅም ላይ ከመዋሉ ይልቅ ይንጸባረቃል, በዚህም ምክንያት ወደ ሙቀት መጨመር እና ኦክሳይድ ጉዳዮችን የሚያስከትሉ ከፍተኛ የሌዘር ጥንካሬዎች አስፈላጊነትን ያስከትላል.
የሊንድ ጋዝ ድብልቅ እና ቁጥጥር ስርዓት እነዚህን ተግዳሮቶች እንዴት ይፈታል?
የሊንድ ጋዝ ድብልቅ ፣ ADDvance Laser230 ፣ ጭስ እና የጭስ ማውጫ መፈጠርን በመቀነስ ፣ የዑደት ጊዜዎችን በማፋጠን እና ወጪዎችን በመቀነስ የሌዘር ዱቄት የአልጋ ውህደት ሂደትን ያሻሽላል። የኩባንያው የኦክስጂን ቁጥጥር ስርዓት, ADDvance O2 ትክክለኛነት, በህትመት ክፍሉ ውስጥ ዝቅተኛ የኦክስጅን መጠን መኖሩን ያረጋግጣል, ይህም ከመጠን በላይ ሙቀትን እና ኦክሳይድን ይቀንሳል. እንዲሁም ኦክሳይድ ያልሆነ ዱቄት እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውል ያስችላል፣ ይህም ከፍተኛ የቁሳቁስ ወጪ ቆጣቢ እንዲሆን ያደርጋል።