የሰሜን ብርሃናት ምስጢራትን ይፋ ማድረግ

ቀኑ ወደ ድንግዝግዝ ሲሸጋገር፣ አስደናቂ የተፈጥሮ ክስተት በማዕከሉ መድረክ ላይ፣ በብርሃን ውበቱ ተመልካቾችን ይማርካል። ሰሜናዊ እና ደቡባዊ መብራቶች በመባልም የሚታወቁት አውሮራዎች ሰማዩን በሚያማምሩ ቀለማት ያሸበረቁ ሲሆን ተመልካቾችን በአድናቆት ይተዋሉ። እነዚህ የኢተሬያል መብራቶች የሚከሰቱት ከፀሃይ በሚወጣው ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) ሲሆን በአለም ዙሪያ በተለያዩ ቦታዎች ሊታዩ ይችላሉ።
አውሮራስ የሚከሰቱት ከፀሀይ ከባቢ አየር የተሞሉ ቅንጣቶች በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ካሉ አቶሞች እና ሞለኪውሎች ጋር ሲጋጩ ነው። እነዚህ ቅንጣቶች፣ በብዛት ኤሌክትሮኖች እና ፕሮቶኖች፣ በፀሐይ መግነጢሳዊ መስክ ወደ ፕላኔታችን ይንቀሳቀሳሉ። በከባቢ አየር ውስጥ ከሚገኙ ጋዞች በተለይም ኦክሲጅን እና ናይትሮጅን ጋር ሲገናኙ የተለያዩ የብርሃን ሞገድ ርዝመቶችን ያመነጫሉ, ይህም የምንመለከተውን አስደናቂ መነፅር ያስገኛል.
እንደ አርክቲክ እና አንታርክቲክ ባሉ የዋልታ ክልሎች በተደጋጋሚ የሚስተዋሉ አውሮራዎች በጨለማ ሰማይ ውስጥ አስደናቂ የዳንስ ቀለሞችን ያቀርባሉ። ብሩህ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ፣ ሮዝ እና ወይን ጠጅ ቀለም ሕያው ሆኖ የሚመስለውን ሸራ ይሳሉ። እነዚህ ቀለሞች የምድር ከባቢ አየር ስብጥር እና ግጭቶች በሚፈጠሩበት ከፍታ ላይ ሊወሰዱ ይችላሉ.
በየጥ:
ጥ፡ ለምንድን ነው አውሮራዎች በአብዛኛው በዋልታ ክልሎች የሚታዩት?
A: አውሮራስ በብዛት የሚታየው በዋልታ አካባቢዎች ነው ምክንያቱም የምድር መግነጢሳዊ መስክ የተሞሉ ቅንጣቶችን ወደ ምሰሶቹ ስለሚያስተላልፍ ከከባቢ አየር ቅንጣቶች ጋር የመጋጨት እድልን ይጨምራል።
ጥ፡ አውሮራስ ለሰው ልጆች ጎጂ ናቸው?
A: አውሮራስ በሰው ልጆች ላይ ቀጥተኛ ጉዳት አያስከትልም። ነገር ግን ለብርሃን ማሳያዎች ተጠያቂ የሆኑት ቻርጅ ቅንጣቶች በኤሌክትሮኒካዊ ስርዓቶች እና በሳተላይት ግንኙነቶች ላይ ጣልቃ ሊገቡ ይችላሉ.
ጥ፡- አውሮራስን ምን ያህል ጊዜ ማየት ትችላለህ?
A: የአውሮራስ መከሰት ከፀሐይ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ነው, ይህም የ 11 ዓመት ዑደት ይከተላል. ከፍተኛ የፀሐይ እንቅስቃሴ በሚደረግበት ጊዜ አውሮራስ በተደጋጋሚ እና በዝቅተኛ ኬክሮስ ላይ ሊታይ ይችላል.
ለማጠቃለል ያህል፣ ሰማይን የሚያበራውን አውሮራስ አስማት መመስከር በፀሀያችን እና በምድራችን መካከል ያለውን ውስብስብ ስምምነት የሚያሳይ ነው። እነዚህ ማራኪ ማሳያዎች የአጽናፈ ዓለማችንን ድንቅ ነገሮች ፍንጭ ይሰጣሉ እና በዙሪያችን ያሉትን አስደናቂ የተፈጥሮ ክስተቶች ለማስታወስ ያገለግላሉ። ስለዚህ፣ በሚቀጥለው ጊዜ እራስዎን በከዋክብት በሚያንጸባርቅ የምሽት ሰማይ ስር ስታገኙ፣ ለኣውሮራስ አስደናቂ ዳንስ ዓይኖችዎን ይክፈቱ።