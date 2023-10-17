በማርስ ላይ ትልቁ የሴይስሚክ ክስተት መንስኤ ተገለጠ፡ በዩኬ መር ጥናት ግንዛቤዎች

በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የተመራ በቅርቡ የተደረገ ጥናት በማርስ ላይ እስካሁን ከተመዘገበው ትልቁ የሴይስሚክ ክስተት መንስኤ ሊሆን እንደሚችል ፍንጭ ሰጥቷል። 4.7-magnitude የመሬት መንቀጥቀጡ በናሳ ኢንሳይት ላንደር ግንቦት 4 ቀን 2020 የተገኘ ሲሆን ያስከተለው ንዝረትም ለስድስት ሰአታት በፕላኔቷ ውስጥ ተዘዋውሯል። መጀመሪያ ላይ የሳይንስ ሊቃውንት የመሬት መንቀጥቀጥ ክስተት የተከሰተው በሜትሮይት ተጽእኖ ነው ብለው ያምኑ ነበር, ምክንያቱም ቀደም ባሉት ጊዜያት እንደዚህ ባሉ ተጽእኖዎች ምክንያት ተመሳሳይ መንቀጥቀጥ ተከስቷል. ይሁን እንጂ 144 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው በማርስ ገጽ ላይ የተደረገው ሰፊ ፍተሻ ምንም አይነት አዲስ የእሳተ ጎመራ ምልክት ሊያመለክት አልቻለም።
በጂኦፊዚካል ሪሰርች ሌተርስ ጆርናል ላይ የታተመው የምርምር ግኝቶቹ ማርስ ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ በሴይስሚካል ንቁ መሆኗን ያሳያል። ዋና ተመራማሪው ዶክተር ቤንጃሚን ፈርናንዶ ፕላኔቷ ንቁ ፕሌት ቴክቶኒክስ ስለሌላት ክስተቱ የተከሰተው በማርስ ቅርፊት ውስጥ ያለው ጭንቀት በመለቀቁ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማሉ። በተለያዩ የፕላኔታችን ክፍሎች ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በሚቀዘቅዙ እና በመቀነሱ ምክንያት እነዚህ ጭንቀቶች በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት መገንባታቸውን ያስረዳል። የጥናቱ ውጤት ስለእነዚህ ውጥረቶች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖር አስተዋፅዖ ያደርጋል እና ለወደፊት የሰው ልጅ ቅኝ ግዛት ጥረቶች ደህንነታቸው የተጠበቀ ክልሎችን ለመለየት ይረዳል።
በዚህ ጥናት ውስጥ የተሳተፈው ትብብር ከፍተኛ ነበር፣የስፔስ ኤጀንሲዎች እና ከመላው አለም የመጡ ሳይንቲስቶች እውቀታቸውን አበርክተዋል። የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ፣ የቻይና ብሄራዊ የጠፈር ኤጀንሲ፣ የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት እና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የጠፈር ኤጀንሲ ሁሉም የሳተላይቶቻቸውን አጠቃቀም አቅርበዋል፣ ይህም በማርስ ዙሪያ ለሚዞሩ ተልእኮዎች በሙሉ ለአንድ ነጠላ ፕሮጀክት ለመጀመሪያ ጊዜ ትብብር አድርገዋል። ይህ ጥረት በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ በዶክተር ፈርናንዶ የተመራ ሲሆን በጥልቅ ህዋ ውስጥ ለወደፊቱ አለምአቀፍ ትብብር አብነት ሆኖ ይታያል።
ምንም እንኳን ኢንሳይት ላንደር በታህሳስ 2020 ከመስመር ውጭ ቢሄድም፣ ይህ የመሬት መንቀጥቀጥ ክስተት በማርስ ላይ ከአራት አመታት በላይ በጠፈር መንኮራኩሮች ከተመዘገቡት የመጨረሻዎቹ ክስተቶች አንዱ ነው። ከእነዚህ የመሬት መንቀጥቀጥ ክስተቶች ያገኘነው እውቀት ስለ ማርስ ጂኦሎጂ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያበረክታል እናም ለወደፊቱ የአሰሳ እና የቅኝ ግዛት ጥረቶች ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል።
ምንጮች: የጂኦፊዚካል ምርምር ደብዳቤዎች, የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ