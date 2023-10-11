በአውስትራሊያ ውስጥ የአውሎ ነፋስ ድግግሞሽ ለውጦችን መረዳት

ከUNSW ሲድኒ እና የሜትሮሎጂ ቢሮ የሳይንስ ሊቃውንት በአውስትራሊያ ውስጥ ላለፉት 40 ዓመታት የበረዶ አውሎ ነፋሶች ድግግሞሽ እንዴት እንደተለወጠ ለመረዳት ጥናት አካሂደዋል። በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክልሎች ለበረዶ ተጋላጭ የሆኑ ቀናት ቁጥር እየቀነሰ መምጣቱን ገልጸው፣ ሕዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች እስከ 40 በመቶ ጨምሯል። ተመራማሪዎቹ የከባቢ አየር ሁኔታ ለበረዶ መፈጠር ምቹ የሆነበት ቀን "ለበረዶ የተጋለጠ" ቀን ብለው ገለጹ።
ቡድኑ በአውስትራሊያ ውስጥ የበረዶ አደጋ ድግግሞሽ አዝማሚያዎችን አህጉራዊ ካርታ ለመፍጠር የከባቢ አየር ሁኔታዎችን ታሪካዊ ግምት ለበረዶ ክስተት እንደ ፕሮክሲ ተጠቅሟል። በ npj የአየር ንብረት እና በከባቢ አየር ሳይንስ መጽሔት ላይ የታተመው ይህ ጥናት በአገር አቀፍ ደረጃ የበረዶ አደጋ ድግግሞሽን በተመለከተ የመጀመሪያውን አጠቃላይ ትንታኔ ይሰጣል።
የበረዶ አውሎ ነፋሶች ለመፈጠር ልዩ የከባቢ አየር ሁኔታዎችን ይጠይቃሉ፣ እነዚህም በከባቢ አየር ውስጥ አለመረጋጋት፣ በእርጥበት ላይ ያለው እርጥበት እና የንፋስ መቆራረጥን ጨምሮ። ተመራማሪዎቹ እነዚህን ንጥረ ነገሮች በማዋሃድ "የበረዶ ፕሮክሲ" ("heil proxy") በማዘጋጀት የ 40 አመታትን እንደገና የመተንተን መረጃን በመመርመር የትኞቹ ቀናት በረዶ የተጋለጡ እንደሆኑ ለማወቅ ችለዋል. እንደ ሲድኒ እና ፐርዝ ያሉ ብዙ የህዝብ ማእከላት በሚገኙባቸው በደቡብ ምዕራብ እና ደቡብ ምስራቅ ክልሎች በአመት በረዶ-የተጋለጡ ቀናት ቁጥር በአብዛኛዎቹ አውስትራሊያ እየቀነሰ መምጣቱን ደርሰውበታል።
ምንም እንኳን እያንዳንዱ በረዶ የተጋለጠ ቀን በረዶ የሚያመርት ባይሆንም ለበረዶ ተጋላጭ የሆኑ ቀናት ቁጥር መጨመሩ የበረዶ አውሎ ነፋሶች የመከሰት እድላቸው ከፍ ያለ መሆኑን ያሳያል። የዚህ ጥናት ግኝቶች ለኢንሹራንስ፣ ለግብርና እና ለከተማ ፕላን ዘርፎች ጠቃሚ ጠቀሜታዎች አሉት፣ ምክንያቱም የበረዶ ክስተቶችን እና የተለዋዋጭ አቀማመጦችን መረዳቱ የወደፊቱን የበረዶ ዝናብ የመቋቋም አቅምን ለመፍጠር ይረዳል።
ምንጮች:
- UNSW ሲድኒ
- የሜትሮሎጂ ቢሮ