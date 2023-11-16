ናሳ ሙዚቀኞች እንዲጫወቱ አስትሮኖሚካል መረጃን ወደ ሙዚቃ ይለውጣል

የናሳ የቴሌስኮፕ መረጃ ቴክኒካልነት ከአቅም በላይ ሆኖ ላገኙት፣ ይህን ውስብስብ ዳታ ወደ ኦሪጅናል ሙዚቃ የሚቀይር፣ በሙዚቀኞች ሊጫወቱ የሚችሉ አስደናቂ አዲስ ፕሮጀክት ቀርቧል። ከ 2020 ጀምሮ የናሳ የቻንድራ ኤክስሬይ ማዕከል የዲጂታል ቴሌስኮፕ መረጃን ወደ ማስታወሻዎች እና ድምፆች በመቀየር በ"ወንድነት" መስክ ፈር ቀዳጅ ሆኖ ቆይቷል። ይህ ፈጠራ ፕሮጀክት ግለሰቦች የመስማት ችሎታቸውን በመጠቀም የስነ ፈለክ መረጃን እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል፣ ይህም ከባህላዊ ምስላዊ መግለጫዎች በላይ ሳይንሳዊ መረጃን ለመተርጎም አዲስ መንገድ ይሰጣል።
አንድ እርምጃ ወደፊት ስንሄድ ናሳ ከአቀናባሪ ሶፊ ካስትነር ጋር በመተባበር ሙዚቀኞች ሊጫወቱ የሚችሉ ሙዚቃዎችን ፈጥሯል። ካስትነር ይህንን ጥረት "በአመዛኙ በእውነተኛ እውነታዎች ላይ የተመሰረተ ልቦለድ ታሪክን በመፃፍ" በማለት የገለጸው የጠፈር መረጃ ወደ ድምጽ የተተረጎመውን በአዲስ የሰው ልኬት።
ለዚህ የሙከራ ፕሮግራም ጥቅም ላይ የሚውለው መረጃ የሚገኘው የእኛ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ ማእከል ላይ ከምትገኘው ትንሽ ክልል ሲሆን ይህም እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ ይኖራል። ወደ 400 የብርሀን አመታት የሚሸፍነው ይህ አስደናቂ ቦታ የናሳውን የቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ፣ ሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እና ጡረታ የወጣውን Spitzer Space ቴሌስኮፕን ትኩረት ስቧል።
ሙዚቃን ከመረጃው የመፍጠር ሂደት የተለያዩ ስልተ ቀመሮችን በመጠቀም መረጃውን ሰዎች ሊረዱት በሚችሉት ድምጾች ላይ ካርታ ማድረግን ያካትታል። ካስትነር ሙሉው ልጅነት ሲጫወት የተዘነጉ ገጽታዎችን በማሳየት በተወሰኑ የውሂብ ምስሉ ክፍሎች ላይ ያተኩራል። ይህ ዘዴ ውሂቡን በጥልቀት ለመመርመር እና በውስጡ ውስብስብ የሙዚቃ ንድፎችን ያሳያል.
ኪምበርሊ አርካንድ, Chandra visualization እና ብቅ የቴክኖሎጂ ሳይንቲስት, ይህ ፕሮጀክት ለብዙ መቶ ዘመናት ሰዎች እንደ ሌሊት ሰማይ ጋር መስተጋብር ሌላ መንገድ የሚወክል እንደሆነ ያምናል. ምንም እንኳን መሳሪያዎቹ ተለውጠው ሊሆን ቢችልም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ተመስጦ የማግኘት እና በኪነጥበብ የመግለፅ ዋና ፅንሰ-ሀሳብ ቋሚ ነው።
በየጥ:
ጥ: ልጅነት ምንድን ነው?
መ፡ ሶኒፊኬሽን መረጃዎችን ወደ ድምጽ የመቀየር ሂደት ሲሆን ይህም ግለሰቦች በምስል ውክልና ሳይሆን በመስማት መረጃን እንዲገነዘቡ ያስችላቸዋል።
ጥ: - በፕሮጀክቱ ውስጥ ምን ቴሌስኮፖች ይሳተፋሉ?
መ፡ የናሳው የቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ፣ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እና ጡረታ የወጡ ስፒትዘር የጠፈር ቴሌስኮፕ ለፕሮጀክቱ መረጃ አበርክተዋል።
ጥ፡ አቀናባሪ ሶፊ ካስትነር ማን ናት?
መ፡ ሶፊ ካስትነር ከተቀየረው መረጃ መጫወት የሚችል ሙዚቃ ለመፍጠር ከናሳ ጋር በመተባበር አቀናባሪ ነች።
ጥ፡ የሙዚቃው መረጃ ከየት ነው የሚመጣው?
መ: ለሙዚቃ ጥቅም ላይ የሚውለው መረጃ የሚሰበሰበው እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ በመያዝ ከሚታወቀው ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ መሃል ላይ ካለ ትንሽ ክልል ነው።