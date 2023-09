የጨለማው ጉዳይ ሚስጥሮችን ማሰስ፡ የጨለማው ጉዳይ ኤግዚቢሽን

By

የጨለማ ጉዳይ ኤግዚቢሽን፣ በሜልበርን ሳይንስ ጋለሪ እና በCERN የስነጥበብ ፕሮግራም መካከል ያለው ትብብር፣ ጎብኚዎች የጨለማ ቁስ ሚስጥሮችን እና ያልተመለሱ የአጽናፈ ዓለሙን ጥያቄዎች በጥልቀት እንዲመረምሩ ይጋብዛል። ሁለቱንም ሳይንሳዊ እና ሳይንሳዊ ያልሆኑ ታዳሚዎችን ለማሳተፍ የተነደፈው ኤግዚቢሽኑ ለማይታወቅ ዘይቤ ለጨለማ ጽንሰ-ሀሳብ ሰፊ አቀራረብን ይወስዳል።

በስዊዘርላንድ የሚገኘው በዓለም ታዋቂው የምርምር ላብራቶሪ በCERN ሳይንቲስቶች የጋላክሲያችንን ምስጢር ለማወቅ ጥረት ሲያደርጉ፣ ምን ያህል እስካሁን እንደማይታወቅ ጠንቅቀው ያውቃሉ። በኤግዚቢሽኑ በ CERN ውስጥ እየተሰራ ያለውን ስራ የሚያሳይ እና እንደ ትልቅ ሃድሮን ኮሊደር ያሉ አስደናቂ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን የሚያሳይ አጭር ፊልም "The View from Nowhere" ይዟል።

የጨለማ ቁስ ፅንሰ-ሀሳብ የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ ኤግዚቢሽኑ የአስማት እና የቅዠት አካላትን ያካትታል። ሚስጥራዊ ቦክስ ተብሎ የሚጠራው አንድ መጫኛ ጎብኚዎች የተደበቀውን ሳጥን ይዘቶች እንዲገመቱ ያደርጋቸዋል፣ ይህም አንድ ነገር ከፊታችን ቢሆንም እንኳ የማይታይ ሆኖ ሊቆይ ይችላል የሚለውን ሀሳብ የሚያንፀባርቅ ነው። ሌላ ተከላ፣ የምሽት ልውውጥ፣ ጎብኚዎች ፍርሃታቸውን በ3D-ታተመ ጆሮ ውስጥ እንዲያንሾካሹክ ያስችላቸዋል፣ ይህም የሌሎችን ፍራቻ ምላሽ ይሰጣል። ይህ በይነተገናኝ ተሞክሮ በምሽት እንድንነቃ የሚያደርጉን የጋራ ጭንቀቶችን ያሳያል።

ኤግዚቢሽኑ በኪነጥበብ እና በሳይንስ መካከል ያለውን ግንኙነትም ያጎላል። ሞኒካ ቤሎ፣ የCERN የስነጥበብ ኃላፊ፣ ጥበብ እና ሳይንስ ሁለቱም የፈጠራ እና የአሰሳ ዓይነቶች መሆናቸውን ገልፃለች። ከተለያዩ ዘርፎች የእውቀት እና አመለካከቶች ውህደት ወደ አዲስ ግንዛቤ እና ግኝቶች ይመራል. የሳይንስ ጋለሪ ይህንን እምነት ይጋራል፣ እና እንደ አለምአቀፍ የተቋማት ኔትወርክ አካል፣ አላማው በኪነጥበብ እና በሳይንስ ጥምርነት ለማሳመን ነው።

የጨለማ ጉዳይ ለመግባባት ፈታኝ ፅንሰ ሀሳብ ሆኖ ቢቆይም፣ ኤግዚቢሽኑ የበለጠ ተጨባጭ ለማድረግ የተለያዩ ጥበባዊ ቴክኒኮችን ይጠቀማል። ቅርጻ ቅርጾች፣ ስክሪኖች እና የላብራቶሪ መሳሪያዎች የማይታየውን ዓለም ወደሚታዩ መብራቶች እና ድምጾች በመተርጎም ንዑስ ቅንጣቶች ሲገኙ ደስታን ይፈጥራሉ። እንደ ዩንቹል ኪም እና ጆን ቡት ያሉ አርቲስቶች የኪነቲክ ቅርጻ ቅርጾችን ይፈጥራሉ እና የሱባቶሚክ ቅንጣቶችን ለመለየት ምላሽ የሚሰጡ ሙዚቃዎችን ያዘጋጃሉ።

በአጠቃላይ የጨለማ ጉዳዮች ኤግዚቢሽን ጎብኚዎች ያልታወቁትን እንዲቀበሉ እና ቀጣይነት ባለው የእውቀት ፍለጋ እንዲሳተፉ ይጋብዛል። የጥበብ እና የሳይንስ መገናኛን ያሳያል, ትብብርን እና የማወቅ ጉጉትን ያበረታታል. የጨለማ ቁስ እንቆቅልሾችን በመመርመር፣ ጎብኚዎች ስለ አጽናፈ ዓለማችን እና እጅግ አስደናቂ የሆኑትን የሳይንስ አእምሮዎች እንኳን ግራ የሚያጋቡትን ጥያቄዎች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ።

