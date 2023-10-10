በቬኑስ ላይ መብረቅ ብርቅ ነው? ከፓርከር ሶላር መርማሪ ግንዛቤዎች

ማጠቃለያ፡ ከኮሎራዶ ቡልደር ዩኒቨርሲቲ የተደረገ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው በቬኑስ ላይ መብረቅ ጨርሶ ካለ ብርቅ ሊሆን ይችላል። ይህ በፕላኔቷ ጥቅጥቅ ያለ ደመናማ ከባቢ አየር ውስጥ ያሉ ኃይለኛ የመብረቅ ብልጭታዎች የቀድሞ እምነቶችን እና የአርቲስቶችን ግንዛቤ ይፈታተናል። ግኝቶቹ በፌብሩዋሪ 2021 በረራ ወቅት የቬኑስን ከባቢ አየር በመረመረው በናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ በተሰበሰበ መረጃ ነው።በምርመራው የተገኘው የኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገዶች በተለምዶ በመሬት ላይ ካለው መብረቅ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ዊስተር ሞገዶች በመባል ይታወቃሉ። ይሁን እንጂ የመረጃው ትንተና እነዚህ ሞገዶች ወደ ላይ ሳይሆን ወደ ታች እየገሰገሱ እንደነበሩ፣ ይህም የተለየ ምክንያት እንዳለው ይጠቁማል፣ ለምሳሌ በቬኑስ ደካማ መግነጢሳዊ መስክ ላይ ረብሻዎች አሉ። ተመራማሪዎቹ በቬኑስ ላይ መብረቅ መኖሩን ለማረጋገጥ ወይም ውድቅ ለማድረግ ከወደፊቱ የዝንቦች ተጨማሪ መረጃዎችን ለመሰብሰብ አላማ አድርገዋል። የፓርከር ሶላር ምርመራ የመጨረሻ በረራ በኖቬምበር 2024 ተይዞለታል።
በቬኑስ ላይ መብረቅ ለ 40 ዓመታት ያህል በሳይንቲስቶች መካከል ክርክር ሆኖ ቆይቷል። በፕላኔቷ ከባቢ አየር ላይ የፉጨት ሞገዶች መገኘታቸው መጀመሪያ ላይ መብረቅ መንስኤ ሊሆን ይችላል የሚለውን እምነት እንዲጨምር ቢያደርግም፣ አዲሱ ጥናት ግን ይህንን ጽንሰ ሃሳብ ይፈታተነዋል። በ1978 ከመሬት በመቶዎች የሚቆጠሩ ማይሎች ከፍታ ላይ በምትገኘው በናሳ ፒዮነር ቬኑስ የጠፈር መንኮራኩር የዊስለር ሞገዶች ለመጀመሪያ ጊዜ ታይተዋል። በመሬት ላይ፣ መብረቅ በከባቢ አየር ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኖችን ሊረብሽ ይችላል፣ ይህም ወደ ህዋ የሚጓዙ ሞገዶችን ይፈጥራል። ተመራማሪዎቹ ስለ ቬኑስ የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ተጨማሪ የፉጨት ሞገድ መረጃን ለመተንተን ተስፋ ያደርጋሉ።
የፓርከር ሶላር ፕሮብ፣ ቬነስን ለማጥናት የተነደፈ ባይሆንም ስለ ፕላኔቷ ከባቢ አየር እና ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። የቀደመው በረራው የምድር መብረቅ ባህሪን መሰረት በማድረግ ከሚጠበቀው በተቃራኒ የፉጨት ሞገዶችን ወደ ታች እንቅስቃሴ ተመልክቷል። ሳይንቲስቶች የወደፊቱን የዝንቦች መረጃ በመተንተን የእነዚህን የኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገዶች እውነተኛ ተፈጥሮ ለማወቅ እና በቬኑስ ላይ መብረቅ ስለመኖሩ ትክክለኛ መልስ ይሰጣሉ።
አዲሱ ጥናት በቬኑስ ላይ የመብረቅ እድልን ሙሉ በሙሉ ባይከለክልም, ቀደም ሲል የነበሩትን ግምቶች የሚፈታተን, ብርቅ መሆኑን ይጠቁማል. በኖቬምበር 2024 የመጨረሻው የፓርከር ሶላር ፕሮብሌይ ተጨማሪ መረጃ ለመሰብሰብ እና በቬኑስ ላይ ስላለው መብረቅ ያለውን ክርክር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመፍታት ጥሩ እድል ይሰጣል።
ምንጮች:
- በመብረቅ ያልተፈጠረ የዊስለር ሞገዶች በቬኑስ ጠፈር አቅራቢያ በኮሎራዶ ቦልደር ዩኒቨርሲቲ
- በቬኑስ ከባቢ አየር ውስጥ የተፈጥሮ የሬዲዮ ምልክት ጫጫታ
- ፓርከር ሶላር ፕሮብ የቬነስን ጨረፍታ ይይዛል