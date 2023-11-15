በሌሊት የዱር እንስሳት ላይ የብርሃን ብክለት ውጤቶች

የብርሃን ብክለት፣ እንዲሁም ሰው ሰራሽ ብርሃን በምሽት (ALAN) በመባልም የሚታወቀው፣ በአለም ዙሪያ ላሉ የዱር እንስሳት በተለይም የሌሊት ወፍ ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል። በGreat Hollow Nature Preserve & Ecological Research Center እና Bat Conservation International ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት መብራቶች መኖ የሌሊት ወፎችን ከመኖሪያ አካባቢያቸው ማፈናቀል የሚችሉት ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ ጥረት አድርጓል።
በዚህ ሙከራ፣ ተመራማሪዎቹ በኮነቲከት የሚገኘውን የሌሊት ወፍ መኖ መኖሪያ በመኖሪያ ኤልኢዲ የጎርፍ መብራቶች በሰው ሰራሽ መንገድ አብርተዋል። ከብርሃን ርቀው በ25 ሜትር ርቀት ላይ የተቀመጡትን የአኮስቲክ መቅጃዎችን በመጠቀም የሁለቱን ብርሃን ተቃራኒ የሰሜን አሜሪካ የሌሊት ወፍ ዝርያዎችን ፣ ትንሹን ቡናማ ባት (ሚዮቲስ ሉሲፉጉስ) እና ትልቁን ቡናማ የሌሊት ወፍ (Eptesicus fuscus) እንቅስቃሴን ለካ።
ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት በ 75 ሜትር ርቀት ላይ እንኳን, የመብራት መኖር የትንሽ ቡናማ የሌሊት ወፎችን የመኖ እንቅስቃሴን በእጅጉ ይቀንሳል. እንዲያውም በ75 ሜትር ርቀት ላይ የመኖ ሥራቸው በጨለማ ሌሊት ከሚሆነው አማካይ 43% ብቻ ነበር። በሌላ በኩል፣ ትልልቅ ቡናማ የሌሊት ወፎች ብዙም ተጎድተዋል፣ በየትኛውም ርቀት ላይ የመገኘታቸው/የሌሉበት ልዩነት አይታይባቸውም እና እስከ 25 ሜትር የሚደርስ የመኖ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ቅናሽ አሳይቷል።
የሚገርመው ነገር መብራት በእነዚህ ሁለት የሌሊት ወፍ ዝርያዎች ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ እስከ 50 ሜትር ርቀት ባለው የሌሊት ወፍ ህዝብ አጠቃላይ የማህበረሰብ ስብጥር ላይ ከፍተኛ ለውጥ አስከትሏል። ይህ የሚያመለክተው አነስተኛ መጠን ያላቸው የመኖሪያ ቤቶች መብራቶች በብርሃን ተቃራኒ በሆኑ የሰሜን አሜሪካ የሌሊት ወፎች ላይ ሰፊ የመፈናቀል ተፅእኖ እና ከብርሃን አከባቢ ባሻገር በማህበረሰቡ ስብጥር ውስጥ ለውጦችን ሊያደርግ ይችላል።
ጥናቱ የሌሊት ወፍ መኖሪያዎችን ለመጠበቅ የብርሃን ብክለትን በአግባቡ መቆጣጠር እንደሚያስፈልግ አመልክቷል። ተመራማሪዎቹ የደም መፍሰስን ወደ 0 lux ለመገደብ ነጭ የኤልኢዲ መብራቶችን ከመኖ አከባቢዎች እና ከመንቀሳቀሻ ኮሪደሮች መከላከል ወይም መራቅ አለባቸው. የእነሱ ግኝቶች በመሬት አጠቃቀም እቅድ እና በተፈጥሮ ሀብት ቁጥጥር ላይ በምሽት ሰው ሰራሽ ብርሃን በሌሊት ወፎች ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተፅእኖ ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ።
በየጥ:
ጥ፡ የብርሃን ብክለት ምንድን ነው?
መ፡ የብርሃን ብክለት፣ እንዲሁም አርቴፊሻል ብርሃን በምሽት (ALAN) በመባል የሚታወቀው፣ የሌሊት ሰማይን የሚያበራውን ከመጠን ያለፈ እና የተሳሳተ አቅጣጫ ያለው ሰው ሰራሽ ብርሃንን የሚያመለክት ሲሆን ይህም በስርዓተ-ምህዳር እና በሰው ጤና ላይ የተለያዩ አሉታዊ ተፅእኖዎችን ያስከትላል።
ጥ፡ የሌሊት ወፎች በብርሃን ብክለት የተጎዱት ለምንድን ነው?
መልስ፡ የሌሊት ወፎች እንደ መኖ እና አሰሳ ባሉ ለተለያዩ ተግባራት በጨለማ ላይ የሚተማመኑ የሌሊት እንስሳት ናቸው። የብርሃን ብክለት የተፈጥሮ ባህሪያቸውን ስለሚረብሽ ከመኖሪያ አካባቢያቸው ሊያፈናቅላቸው ይችላል።
ጥ፡ የብርሃን ብክለትን እንዴት ማስተዳደር ይቻላል?
መ፡ የብርሃን ብክለትን መቆጣጠር የተከለሉ ወይም በትክክል ያተኮሩ መብራቶችን መጠቀም፣ አጠቃላይ የሰው ሰራሽ ብርሃን መጠን መቀነስ እና የጨለማ ሰማይ ክምችቶችን መፍጠር ወይም ብርሃን የሚቀንስባቸው የተጠበቁ ቦታዎችን መፍጠርን ያካትታል።
ጥ፡ የብርሃን ብክለት በሌሊት ወፍ ህዝብ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ተጽእኖ ምንድ ነው?
መ፡ የብርሃን ብክለት የመኖ እንቅስቃሴን መቀነስ፣ የመኖሪያ አካባቢዎች መፈናቀልን፣ የማህበረሰብ ስብጥርን መቀየር እና ለብርሃን ተቃራኒ የሆኑ የሌሊት ወፍ ዝርያዎች አጠቃላይ መኖሪያ መበላሸትን ያስከትላል። ጤናማ የሌሊት ወፍ ሰዎችን ለመጠበቅ የብርሃን ብክለትን መቀነስ በጣም አስፈላጊ ነው.