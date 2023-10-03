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በብርሃን፣ አዲስ እቃዎች እና የኮስሚክ ፍለጋ ላይ ምርምር ለኖቤል ፊዚክስ ሽልማት እጩ ተወዳዳሪዎች

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 3, 2023
በብርሃን፣ አዲስ እቃዎች እና የኮስሚክ ፍለጋ ላይ ምርምር ለኖቤል ፊዚክስ ሽልማት እጩ ተወዳዳሪዎች

ማክሰኞ ይፋ የሆነው የኖቤል ፊዚክስ ሽልማት በዘርፉ ሊሸለሙ ስለሚችሉ ባለሙያዎች ግምታቸውን አስቀምጠዋል። በሞለኪውሎች ውስጥ የኤሌክትሮን እንቅስቃሴን ለመከታተል በሚያስችላቸው አጭር የሌዘር ምት ላይ ለሚሰራው ስራ አን ሉ ሁሊየር ፈረንሳዊ-ስዊድናዊት የአቶሚክ ፊዚክስ ሊቅ አንዷ ተፎካካሪ ልትሆን ትችላለች። ሌላዋ እጩ ተወዳዳሪዋ የዴንማርክ ኦልጋ ቦትነር ናት፣ አጽናፈ ሰማይን በመፈተሽ የምትታወቀው ኮስሚክ ኒውትሪኖስ።

የኳንተም ሜካኒክስ ዘርፍም ትኩረትን የሳበ ሲሆን እንደ ስፔናዊው ኢግናስዮ ሲራክ፣ የእንግሊዙ ዴቪድ ዶይች እና የአሜሪካው ፒተር ሾር ለኳንተም ኮምፒውተር ላበረከቱት አስተዋፅዖ ታሳቢ ተደርጎባቸዋል። በመስክ ውስጥ ሌሎች ተፎካካሪዎች ያኪር አሃሮኖቭ እና ሚካኤል ቤሪ በኳንተም ሜካኒክስ ላይ ጉልህ ግኝቶችን ያደረጉ ናቸው።

ተግባራዊ የፊዚክስ አተገባበርም በሂደት ላይ ነው። የብሪታኒያው ስቱዋርት ፒ.ፓርኪን በስፒንትሮኒክ ማቴሪያሎች ፈር ቀዳጅ በኮምፒዩተር ዲስክ አንጻፊዎች ውስጥ የመረጃ እፍጋት እና የማከማቻ አቅምን በማሳደግ ወሳኝ ስራው እውቅና ተሰጥቶታል። አሜሪካዊቷ የፊዚክስ ሊቅ ሳሮን ግሎዘር፣ አዳዲስ ቁሳቁሶችን ለመሐንዲስ የመሰብሰቢያ ሂደቱን በመቆጣጠር ረገድ ባሳየችው ስልቶች ጎልታ ተሰጥቷታል።

የብርሃን ምርምር መስክም ትኩረት ስቧል. የብሪታንያ ነዋሪ የሆነው ጆን ቢ ፔንድሪ ብርሃንን ለማጣመም እና ዕቃዎችን የማይታይ ለማድረግ በሚጠቀምበት “የማይታይ ካባ” ላይ በሰራው ስራ የሚታወቅ ነው። ሌሎች ትኩረት የሚስቡ ቦታዎች የፎቶቮልቲክስ, ብርሃንን ወደ ኤሌክትሪክ መለወጥ እና የተጠማዘዘ ግራፊን የመምራት ባህሪያት ያካትታሉ.

የኖቤል ፊዚክስ ሽልማት በሚቀጥለው ቀን የኬሚስትሪ ሽልማት በቅርበት ይከተላል, የስነ-ጽሁፍ እና የሰላም ሽልማቶች በሳምንቱ በኋላ ይፋ ይሆናሉ.

ምንጭ፡ AFP

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