አዲስ የምስል ቴክኒክ ጋላክሲዎችን የሚያገናኙ የኮስሚክ ድር ፋይሎችን ያሳያል

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እጅግ በጣም ርቀቶችን የሚያገናኝ ጋላክሲዎችን የሚያገናኝ በጽንፈ ዓለም ውስጥ ትልቁ መዋቅር የሆነውን የጠፈር ድር ብርሃንን በተሳካ ሁኔታ ያዙ። ይህ ግኝት ስለ ጋላክሲዎች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ እንዲሁም 80% የአጽናፈ ዓለሙን ብዛት የሚያጠቃልለውን የጨለማ ቁስን ለመለየት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ከዚህ ቀደም በ2014፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጠፈር ድርን ምስል ለማሳየት ከሩቅ የኳሳር ጨረር ተጠቅመዋል። በመቀጠል፣ እ.ኤ.አ. በ2019፣ ወጣት እና ኮከቦችን የሚፈጥሩ ጋላክሲዎች ይህንን እርስ በርስ የተገናኘ አውታረ መረብ ለማብራት ስራ ላይ ውለዋል። አሁን፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከ10 እስከ 12 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቆ በሚገኘው የጠፈር ድረ-ገጽ የሚወጣውን ብርሃን በቀጥታ በሥዕላዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
የጥናቱ መሪ እና በካሊፎርኒያ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የፊዚክስ ፕሮፌሰር የሆኑት ክሪስቶፈር ማርቲን፣ ይህ አዲስ ግኝት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአቅራቢያው ያለ ብሩህ ነገር ሳያስፈልጋቸው የፋይበር አወቃቀሮችን እንዲያዩ ያስችላቸዋል ብለዋል። ቡድኑ የኮስሚክ ድር ዋና አካል የሆነውን የሃይድሮጅን ጋዝ ልቀትን ለማደን በሃዋይ በሚገኘው በኬክ ኦብዘርቫቶሪ የሚገኘውን Keck Cosmic Web Imager ተጠቅሟል።
የብርሃን ብክለትን ፈተና ለማሸነፍ ቡድኑ የተለያዩ የጠፈር ድር ክፍሎችን የያዙ ሁለት የተለያዩ የሰማይ ንጣፍ ምስሎችን አነሳ። ተመራማሪዎቹ የበስተጀርባውን ብርሃን ከአንድ ምስል በመቀነስ እና በተቃራኒው የኮስሚክ ድርን የፋይል አውታረመረብ ማግለል ችለዋል, በምስሎች እንደተነበዩት. ይህ የፈጠራ ቴክኒክ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን የጠፈር ድር ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ካርታ ይሰጣል።
እነዚህ ምስሎች ጋላክሲዎች እንዴት እንደሚፈጠሩ እና እንደሚሻሻሉ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ብቻ ሳይሆን የኮስሚክ ድር በጋዝ አቅርቦት ለእድገት እና ለኮከብ አፈጣጠር ያለውን ሚና ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በእነዚህ ክሮች መገናኛዎች ላይ ጋላክሲዎች እንደሚፈጠሩ ይታመናል.
ኔቸር በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ምርምር በአጽናፈ ሰማይ ላይ በምናደርገው ጥናት ውስጥ ጉልህ የሆነ ምዕራፍን የሚወክል እና የኮስሚክ ድርን እና በጋላክሲዎች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ላይ ያለውን ተፅእኖ ለማጥናት አዳዲስ መንገዶችን ከፍቷል።
ትርጓሜዎች
1. ኮስሚክ ዌብ፡- በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉ ጋላክሲዎችን የሚያገናኝ ሰፊ የክር አውታረ መረብ።
2. ጨለማ ጉዳይ፡- ከብርሃን ጋር የማይለቀቅ ወይም የማይገናኝ የቁስ አካል ሲሆን በግምት 80% የሚሆነውን የአጽናፈ ዓለሙን ክብደት ይይዛል።
ምንጮች: ተፈጥሮ, WM Keck Observatory