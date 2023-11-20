አዲስ ግኝት፡ የሊቢያ በረሃ ብርጭቆ አመጣጥ ተገለጸ

ሳይንቲስቶች በታላቁ የአሸዋ ባህር በረሃ ውስጥ የሚገኘው ልዩ እና ጠቃሚ ማዕድን የሊቢያ የበረሃ ብርጭቆ አመጣጥ ምስጢሩን በመጨረሻ ገልፀዋል ። በቅርቡ የተደረገ ጥናት ከጀርመን፣ ግብፅ እና ሞሮኮ ከተውጣጡ ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር የተራቀቁ ማይክሮስኮፒ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅሞ ለዚህ እንቆቅልሽ ንጥረ ነገር ብርሃን ፈንጥቋል።
ለብዙ አሥርተ ዓመታት ባለሙያዎች በጨረቃ ላይ ካለው የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ አንስቶ በምድር ላይ እስከ መብረቅ ድረስ ያሉ ንድፈ ሐሳቦችን በማቅረብ የሊቢያን በረሃ ብርጭቆ አመጣጥ ሲከራከሩ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ፣ በቅርቡ የተደረገው ጥናት መሠረታዊ የሆነ መገለጥ ይሰጣል። ብርጭቆው አሁን በፕላኔታችን ገጽ ላይ ካለው የሜትሮራይት ተፅእኖ እንደመጣ ይታመናል።
የምርምር ቡድኑ የመስታወቱን ናሙናዎች ለመመርመር ዘመናዊ የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ (TEM)ን ተጠቀመ። በዚህ ዘዴ በመስታወቱ ውስጥ የሚገኙትን ጥቃቅን ማዕድናት በተለይም የተለያዩ የዚሪኮኒየም ኦክሳይድ ዓይነቶችን (ZrO₂) መመልከት ችለዋል። ከእንዲህ ዓይነቱ ማዕድን አንዱ የሆነው ኪዩቢክ ዚርኮኒያ በጌጣጌጥ ውስጥ እንደ አልማዝ ምትክ ሆኖ ያገለግላል። ሌላው ያልተለመደው ማዕድን ኦርቶ-II ወይም ኦአይአይ ነው, ይህም ለመፍጠር እጅግ በጣም ከፍተኛ ጫና ያስፈልገዋል.
እነዚህ ግኝቶች እንደሚያመለክቱት ከፍተኛ ሙቀት እና ግፊት በሚፈጠርበት ሁኔታ የተፈጠረው መስታወት የሚገኘው በሜትሮይት ተፅእኖዎች ወይም በአቶሚክ ቦምብ ፍንዳታዎች ብቻ ነው። በተጨማሪም ጥናቱ እንደሚያመለክተው ብርጭቆው በግምት 29 ሚሊዮን ዓመታት ነው.
የብርጭቆው አመጣጥ መገኘቱ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረሱን የሚያመለክት ቢሆንም፣ አሁንም በርካታ ጥያቄዎች ቀርተዋል። የወላጅ ቋጥኝ ተብሎ የሚጠራው የተፅዕኖ ጉድጓድ ትክክለኛ ቦታ እና መጠን አይታወቅም። የሊቢያ በረሃ መስታወት በአንድ አካባቢ ላይ ያተኮረ በመሆኑ በአካባቢው ያሉት ነባር የሜትሮራይት ጉድጓዶች በጣም ሩቅ እና ትንሽ ናቸው።
ተመራማሪዎች ሚስጥራዊውን የወላጅ ጉድጓድ ለማግኘት እና ለመመርመር የርቀት ዳሰሳ ጥናቶችን እና ጂኦፊዚካል ቴክኒኮችን አሁን ለመጠቀም አቅደዋል። የመጨረሻ ግባቸው በታላቁ የአሸዋ ባህር በረሃ እምብርት ውስጥ የሚገኘውን ይህን ማራኪ ንጥረ ነገር ዙሪያ ያሉትን የቀሩትን እንቆቅልሾች መፍታት ነው።