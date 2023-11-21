የሊቢያ በረሃ ብርጭቆዎችን ምስጢር መክፈት

በታላቁ የአሸዋ ባህር በረሃ ፣ በግብፅ እና በሊቢያ አቋርጦ የሚገኝ ፣ ለማግኘት የሚጠባበቅ ድብቅ ሀብት አለ። የሊቢያ በረሃ መስታወት በመባል በሚታወቀው የአሸዋማ መልክአ ምድር ላይ የሚያብረቀርቅ ቢጫ ብርጭቆዎች ተበታትነው ይገኛሉ። ይህ በተፈጥሮ የተገኘ መስታወት ሳይንቲስቶችን እና ማዕድን ሰብሳቢዎችን ውበቱ፣ ብርቅዬው እና አጀማመሩን አስደማሚ አድርጎታል።
ለአንድ ምዕተ ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ በሊቢያ የበረሃ ብርጭቆዎች አፈጣጠር ዙሪያ ያለው ምስጢር ተመራማሪዎችን ግራ ሲያጋባ ቆይቷል። ንድፈ ሐሳቦች ከጨረቃ እሳተ ገሞራዎች እስከ መብረቅ ጥቃቶች ወይም የሜትሮይት ተጽእኖዎች ይደርሳሉ. ይሁን እንጂ የላቀ ማይክሮስኮፒ ቴክኖሎጂ በመምጣቱ ሳይንቲስቶች በመጨረሻ ምስጢሩን እንደከፈቱ ያምናሉ.
በጀርመን፣ ግብፅ እና ሞሮኮ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች እና የሳይንስ ማዕከላት መካከል በተደረገ የትብብር ጥረት የተመራማሪዎች ቡድን የሊቢያን በረሃ ብርጭቆ አመጣጥ ለመመርመር ተነሳ። እጅግ በጣም ጥሩ ጥናታቸው የመስታወት ናሙናዎችን በዘመናዊ የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒ (TEM) ቴክኒኮችን በመጠቀም መተንተንን ያካትታል።
በአጉሊ መነጽር ተመራማሪዎቹ የተለያዩ የዚርኮኒየም ኦክሳይድ (ZrO₂) ቅርጾችን ጨምሮ በመስታወቱ ውስጥ የተካተቱ ትናንሽ ማዕድናት አግኝተዋል. እነዚህ ማዕድናት የሊቢያ በረሃ መስታወት ስለተፈጠሩበት ሁኔታ ወሳኝ ፍንጭ ሰጥተዋል። የኩቢክ ዚርኮኒያ መኖር, የአልማዝ ሰው ሠራሽ ምትክ, ከ 2,250 ° ሴ እስከ 2,700 ° ሴ ከፍተኛ ሙቀትን ያመለክታል. በተጨማሪም፣ ortho-II ወይም OII በመባል የሚታወቀው የZrO₂ ብርቅዬ ፖሊሞርፍ፣ ወደ 130,000 የሚጠጉ የከባቢ አየር ግፊቶችን አመልክቷል። እነዚህ ያልተለመዱ ሁኔታዎች ሊገኙ የሚችሉት በሜትሮይት ወይም በአቶሚክ ቦምብ ፍንዳታ በመሬት ቅርፊት ላይ በሚያደርሰው ተጽእኖ ብቻ ነው።
ይህ መገለጥ የምስጢሩን ክፍል ቢፈታም፣ ተጨማሪ ጥያቄዎች ግን አልተመለሱም። የሜትሮይት ተጽእኖ የተከሰተበት የወላጅ ጉድጓድ ፍለጋ ቀጥሏል. እንደ ጂፒ እና ኦሳይስ ያሉ በአቅራቢያው ያሉ የሚታወቁ የሜትሮራይት ጉድጓዶች በጣም ትንሽ እና በጣም ርቀው የሚገኙ የሊቢያ በረሃ ብርጭቆዎችን በአንድ አካባቢ ያከማቻል። የወላጅ ቋጥኝ ትክክለኛ ቦታ፣ መጠን እና ሁኔታ ግልጽ ሆኖ ይቆያል፣ ይህም በርቀት ዳሰሳ እና የጂኦፊዚካል ጥናቶች ተጨማሪ ምርመራዎችን ያስፈልገዋል።
የሊቢያ በረሃ መስታወት አመጣጥ መገኘቱ ሳይንቲስቶችን ለብዙ አሥርተ ዓመታት ሲያጓጉለት በነበረው የተፈጥሮ ክስተት ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ተመራማሪዎች ወደዚህ ምስጢር ጠለቅ ብለው ሲገቡ፣ ምድርን እና የጂኦሎጂካል አወቃቀሯን የፈጠሩትን ኃያላን ሀይሎች በማስታወስ የፕላኔታችንን ታሪክ አስደናቂ ሚስጥሮች ማግኘታቸውን ቀጥለዋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የሊቢያ በረሃ ብርጭቆ ምንድነው?
የሊቢያ በረሃ መስታወት ግብፅን እና ሊቢያን የሚያጠቃልል በታላቁ አሸዋ ባህር በረሃ ውስጥ በተፈጥሮ የሚገኝ የመስታወት አይነት ነው። በውበቱ፣ ብርቅዬው እና ምስጢራዊ አመጣጡ የተከበረ ነው።
የሊቢያ በረሃ ብርጭቆ አመጣጥ እንዴት ታወቀ?
በላቁ ማይክሮስኮፒ ቴክኒኮች ተመራማሪዎች በመስታወቱ ውስጥ እንደ የተለያዩ የዚርኮኒየም ኦክሳይድ ዓይነቶች ያሉ ልዩ ማዕድናት አግኝተዋል። እነዚህ ማዕድናት በሜትሮይት ተጽእኖ ወይም በአቶሚክ ቦምብ በመሬት ቅርፊት ላይ በተፈጠረ ፍንዳታ ብቻ ሊገኙ የሚችሉ ከፍተኛ ሙቀትን እና ከፍተኛ ጫናዎችን ያመለክታሉ።
በሊቢያ በረሃ ብርጭቆ ዙሪያ የቀሩት ምስጢሮች ምንድናቸው?
የመስታወቱ አመጣጥ ተለይቶ ቢታወቅም የሜትሮይት ተጽእኖ የተከሰተበት ትክክለኛው የወላጅ ጉድጓድ እስካሁን ድረስ አይታወቅም. ተመራማሪዎች የጉድጓዱን መጠን እና ሁኔታ በሩቅ ዳሰሳ እና በጂኦፊዚካል ጥናቶች ለማወቅ እና ለመረዳት እየሰሩ ነው።