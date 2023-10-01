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የናሳ LHASA 2.0 የዓመቱ የሶፍትዌር ሽልማትን በመሬት መንሸራተት ትንተና አሸንፏል

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 1, 2023
የናሳ LHASA 2.0 የዓመቱ የሶፍትዌር ሽልማትን በመሬት መንሸራተት ትንተና አሸንፏል

የናሳ የምድር ሳይንሶች ክፍል በሜሪላንድ የጎድዳርድ የጠፈር በረራ ማእከል የመሬት መንሸራተት አደጋ ግምገማ (LHASA) ስሪት 2.0 በማደግ የዓመቱ የሶፍትዌር ሽልማት (SOY) ተሸልሟል። LHASA በአለም ዙሪያ በዝናብ-መቀስቀስ ምክንያት የመሬት መንሸራተት አደጋዎች ሁኔታዊ ግንዛቤን ለመስጠት የተነደፈ በመረጃ የሚመራ ሶፍትዌር መሳሪያ ነው።

የኤስኦአይ ሽልማት የናሳ ከፍተኛ ምስጋና ለሶፍትዌር የላቀነት የሚሰጥ ሲሆን የኤጀንሲውን የተልዕኮ አፈጻጸም በከፍተኛ ደረጃ ለሚያሳድጉ ሶፍትዌሮች በየዓመቱ ይሰጣል። የጎድዳርድ ቡድን ሽልማቱን ሲያሸንፍ ባለፉት 17 ዓመታት ውስጥ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው።

LHASA ከመላው አለም የመሬት መንሸራተት መረጃን በማሽን-መማሪያ ማእቀፍ ውስጥ አካትቷል፣ ይህም የመሬት መንሸራተት መከሰት አንፃራዊ እድልን ለመገመት ያስችላል። መሳሪያው የተሻሻለ የግንዛቤ ማስጨበጫ እና የአደጋ እቅድ እና ምላሽን በማመቻቸት በአለም አቀፍ ደረጃ የአደጋ ግምት ይሰጣል። በመንግስት ኤጀንሲዎች፣ የእርዳታ ድርጅቶች፣ የአደጋ ጊዜ ፈላጊዎች እና መድን ሰጪዎች ሊጠቀሙበት ይችላሉ።

የምድር ሳይንሶች ዲቪዚዮን ዳይሬክተር ዳሊያ ኪርሽባም ለኤልኤችኤሳ ሳይንሳዊ እና ቴክኖሎጂ ውጤቶች እውቅና በማግኘታቸው መደሰታቸውን ገለጹ። የክልል ማህበረሰቦች በአካባቢያቸው ያለውን የመሬት መንሸራተት አደጋ የበለጠ ለመረዳት ሞዴሉን እንደሚጠቀሙ ተስፋ አድርጋለች።

LHASA እንደ ነጻ እና ክፍት ምንጭ ሶፍትዌር በ Landslides @ NASA ድህረ ገጽ ላይ ይገኛል። ተጠቃሚዎች ሶፍትዌሩን መድረስ፣ የመሬት መንሸራተትን ሪፖርት ማድረግ፣ ተዛማጅ የመረጃ ምንጭ መረጃዎችን ማየት እና ማግኘት እና ስለ NASA የመሬት መንሸራተት ሞዴል ጥረት የበለጠ ማወቅ ይችላሉ። መሳሪያው ለአደጋ ዝግጁነት እና ምላሽ የተለያዩ ባለድርሻዎችን ለመርዳት ያለመ ነው።

ምንጮች:
- NASA.gov (https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-software-of-the-year-award-winner-provides-landslide-insights)
- የመሬት መንሸራተት @ NASA (https://landslides.nasa.gov/)

By ሮበርት አንድሪው

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