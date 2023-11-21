ወፎች: ከጥንት አመጣጥ ጋር አስደናቂ ፍጥረታት

ወፎች፣ ክንፍ ያላቸው ሞቅ ያለ ደም ያላቸው እንስሳት፣ ለመጀመሪያ ጊዜ በዳይኖሰር ዘመን ብቅ ካሉበት ጊዜ ጀምሮ የሰውን ምናብ ይማርካሉ። እነዚህ ላባ ያላቸው ፍጥረታት ከእንቁላሎች ወጣቶቹን በማፍራት ችሎታቸው ይደነቃሉ, በጥንቃቄ ወደ ጎጆ ውስጥ ያስቀምጣሉ. አብዛኞቹ አእዋፍ የተካኑ በራሪ ወረቀቶች ቢሆኑም፣ በታሪክ ውስጥ ከዚህ ደንብ የሚያፈነግጡ አንዳንድ ጊዜ ዝርያዎችን ማየቱ ትኩረት የሚስብ ነው።
“ዳይኖሰር” የሚለው ቃል የመጣው “አስፈሪ እንሽላሊት” የሚል ትርጉም ካለው የጥንታዊ የግሪክ ቃላት ሲሆን እነዚህ ተሳቢ እንስሳት ከ243 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ብቅ አሉ። እንቁላል ከሚጥሉ አርክሶርስ የወረዱ ዳይኖሶሮች ወደ ሁለት የተለያዩ መስመሮች ተፈጠሩ። የመጀመሪያው ፣ እንሽላሊት-ሂፕ ተብሎ የሚጠራው ፣ አስደናቂውን ባለ ሁለት እግር ቴሮፖድ ፣ ታይራንኖሳሩስ ሬክስ እና ባለ አራት እግር አፓቶሳሩስን ጨምሮ አስፈሪ ሳሪያሺያንን ፈጠረ። ሁለተኛው መስመር፣ ወፍ-ሂፕ ወይም ኦርኒቲሺያን ዳይኖሰርስ፣ ወደ ተለያዩ አስደናቂ ፍጥረታት እንደ ስቴጎሳር እና ዳክቢል ዳይኖሰርስ ተለያዩ።
ከ66 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በተከሰተው የጅምላ መጥፋት ክስተት፣ ብዙ ትላልቅ ዳይኖሰርቶች ጠፍተዋል። ሆኖም፣ አንዳንድ ሳሪያሺያውያን በሕይወት ተርፈው በመጨረሻ ወደ ተለያዩ የአእዋፍ ዝርያዎች ተለውጠዋል። የሚገርመው፣ ይህ የዝግመተ ለውጥ እድገት በአሁኑ ጊዜ በወፎች ውስጥ የሚገኘውን “ወፍ-ሂፕ” ተብሎ የሚጠራውን ዳሌ እንዲፈጠር አድርጓል።
የመጥፋት ፅንሰ-ሀሳብ የሚያመለክተው የአንድን ዝርያ፣ ቤተሰብ ወይም ትልቅ የአካል ክፍልን ዘላቂ መጥፋት ነው። ይህ ተፈጥሯዊ ሂደት ዛሬ የሚያጋጥሙንን የብዝሀ ህይወትን በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
ከ200 እስከ 145.5 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነበረው የጁራሲክ ዘመን፣ በምድር ታሪክ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍን ይወክላል። በዚህ ዘመን፣ ዳይኖሰርስ እንደ ዋና የምድር ህይወት ቅርጾች በበለፀጉበት ወቅት፣ ወፎች ገና ክንፋቸውን መዘርጋት ጀምረዋል። ከዚህ ጊዜ በኋላ የተተዉትን ቅሪተ አካላት ማጥናት ስለ እነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት ጥንታዊ አመጣጥ እና የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ወፎች፣ በተለያዩ ቅርጾች እና ባህሪያቸው፣ ፍርሃትን እና የማወቅ ጉጉትን ማነሳሳታቸውን ቀጥለዋል። እነዚህ ልዩ የሆኑ ፍጥረታት ምድራችንን በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት የፈጠረውን ጥንታዊውን ዓለም እና ውስብስብ የሆነውን የሕይወት ድርን የማያቋርጥ ማሳሰቢያ ይሰጣሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
በሶሪያሺያን እና ኦርኒቲሺያን ዳይኖሰርስ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው?
እንደ እንሽላሊት በሚመስሉ ዳሌዎቻቸው የሚታወቁት የሳውሪሺያን ዳይኖሰርስ እንደ ታይራንኖሳዉረስ ሬክስ እና አፓቶሳዉሩስ ያሉ ዝርያዎችን ያጠቃልላል። በሌላ በኩል፣ የወፍ-ሂፕ ዳይኖሰርስ በመባል የሚታወቁት ኦርኒቲሺያን ዳይኖሰርስ እንደ ስቴጎሳር እና ዳክቢል ዳይኖሰርስ ያሉ የተለያዩ ቡድኖችን ያጠቃልላል።
ወፎች ለምን እንደ ዳይኖሰር ይቆጠራሉ?
አእዋፍ ከቴሮፖድ ዳይኖሰርስ፣ ሳውራሺያኖች የዘር ሐረግ ተሻሽለዋል። በሚሊዮን በሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ፣ እነዚህ ዳይኖሶሮች ዛሬ ወደምናያቸው አስደናቂ የአእዋፍ ዝርያዎች ተለውጠዋል። ምንም እንኳን እነሱ ከዳይኖሰር ቅድመ አያቶቻቸው በጣም የተለዩ ቢመስሉም, ወፎች እንደ የዳይኖሰር ቤተሰብ ዛፍ አካል የሚለዩዋቸውን መሰረታዊ ባህሪያትን እና የጄኔቲክ ባህሪያትን ይጋራሉ.
የጁራሲክ ጊዜ መቼ ተከሰተ?
የጁራሲክ ጊዜ የተካሄደው በግምት ከ 200 እስከ 145.5 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ነው። ዘመኑ በዳይኖሰርስ የበላይነት የተያዘበት እና በዝግመተ ለውጥ ውስጥ ጉልህ እድገቶችን የሚያመለክት ነበር።
ወፎች በጅምላ የመጥፋት ክስተት እንዴት ሊተርፉ ቻሉ?
ከ66 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተከሰተው የጅምላ መጥፋት ክስተት ብዙ ትላልቅ ዳይኖሰርቶችን ጠራርጎ ጨርሷል። ሆኖም፣ አንዳንድ የሶሪያሺያን ዳይኖሰርቶች በሕይወት መትረፍ ችለዋል እና በመጨረሻም ዛሬ ወደምናያቸው ወፎች ተለውጠዋል። ከተለዋዋጭ አካባቢዎች ጋር የመላመድ እና አዳዲስ የስነምህዳር ቦታዎችን የመጠቀም ችሎታቸው በዚህ አስከፊ ክስተት እንዲቀጥሉ አስችሏቸዋል።