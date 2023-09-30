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በ OSIRIS-REx ተልዕኮ ውስጥ የብሪያን ሜይ ሚና

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 30, 2023
በ OSIRIS-REx ተልዕኮ ውስጥ የብሪያን ሜይ ሚና

ታዋቂው ንግስት ጊታሪስት ብራያን ሜይ በ OSIRIS-REx ተልዕኮ ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል፣ይህም የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና በተሳካ ሁኔታ መለሰ። ከክላውዲያ ማንዞኒም ጋር በመተባበር ግንቦት ለናሙና መሰብሰብ ደህንነቱ የተጠበቀ የማረፊያ ቦታን ለመለየት የሚረዳውን ከተልእኮው መረጃ ስቴሪዮስኮፒክ ምስሎችን ፈጠረ። በዋነኛነት እንደ ጎበዝ ሙዚቀኛ ቢታወቅም ሜይ በአስትሮፊዚክስ የዶክትሬት ዲግሪ ያገኘች ሲሆን የተዋጣለት ሳይንቲስት ነው።

የ76 አመቱ ጊታሪስት እና ማንዞኒም በጋራ ስለ OSIRIS-REx ተልእኮ ዝርዝሮችን የሚዳስስ "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid" የሚል መፅሃፍ አዘጋጅተዋል። ነገር ግን በአሜሪካ የጉብኝት ቁርጠኝነት ምክንያት ናሳ ናሙናውን ሲያነሳ ሜይ መገኘት አልቻለችም። ቢሆንም ለቡድኑ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት በናሳ ቲቪ ልኳል።

በቪዲዮው ላይ ሜይ ስለ አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ ፣ ስለ ፕላኔታችን እና ስለ ሕይወት እራሱ በጣም ብዙ ሚስጥሮችን የመግለጥ አቅም እንዳለው በመግለጽ ስለ ናሙናው ያለውን ደስታ ገልጿል። የ OSIRIS-REx ተልዕኮ ዩናይትድ ስቴትስ ከአስትሮይድ ናሙና ስትሰበስብ ለመጀመሪያ ጊዜ ምልክት አድርጓል። እ.ኤ.አ. በ 2020 የተገኘው የአቧራ እና የድንጋይ ናሙናዎች ሳይንቲስቶች ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ስለ ፀሐይ እና ፕላኔቶች አፈጣጠር በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን ይሰጣሉ ሲል ናሳ ገልጿል።

የጠፈር መንኮራኩሩ በነሀሴ 2018 የቤኑን የመጀመሪያ ምስሎችን አንስቷል፣ ይህም በግምት 1.4 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ያሉ ጥራጥሬ ምስሎችን አቅርቧል። በመቀጠል፣ በዲሴምበር 2018፣ OSIRIS-REx አስትሮይድን በጥንቃቄ ሲሰራ፣ ሜይ፣ ማንዞኒም እና የተልእኮው ቡድን ናሙናውን ለመሰብሰብ ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ፍለጋ ተመለከተ። በመጨረሻ 460 ጫማ ስፋት ያለው በአስትሮይድ ሰሜናዊ ክልል ውስጥ የሚገኘውን “ናይቲንጌል” የሚል ስያሜ የተሰጠውን ቋጥኝ ለዩት።

የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን አስትሮይድ ቤንኑን ማጥናት ያለውን ጠቀሜታ በማጉላት የህይወትን አመጣጥ ከመረዳት ባለፈ የሚዘልቅ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። የቤንኑ አደገኛ አስትሮይድ ተፈጥሮ ናሙናውን በመተንተን የምናገኘው ግንዛቤ በምድር ላይ ስጋት ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ተመሳሳይ አስትሮይዶች ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል ማለት ነው።

በአሁኑ ጊዜ ከአስትሮይድ ቤንኑ የተወሰደው ናሙና በመነሻ የማገገሚያ ሂደት ላይ ሲሆን ይህም በተሰበሰበው ብዛት ምክንያት ከተጠበቀው በላይ እየፈጀ ነው። ናሳ የ TAGSAM ጭንቅላትን (የንክኪ-እና-ሂድ ናሙና ማግኛ ዘዴን) በጥንቃቄ ሲፈቱ ሂደቱን “ወደ ስልታዊ ጅምር” ሲል ገልጿል።

የናሙና ትንታኔው መጠናቀቁን ተከትሎ፣ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር በ20,000 ከመሬት 2029 ማይል ርቀት ላይ ያልፋል ተብሎ የተገመተውን አስትሮይድ አፖፊስ የተባለውን አዲስ ተልዕኮ OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis EXplorer) ይጀምራል። ግንቦት እና ማንዞኒም በ OSIRIS-APEX ተልዕኮ ውስጥ ይሳተፋሉ እንደሆነ ለማየት።

እስከዚያው ድረስ፣ የግንቦት እና የሶዞኒ መጽሐፍ፣ “Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid” በለንደን Stereoscopic Company Ltd ድህረ ገጽ በኩል ስለ ተልእኮው ተጨማሪ ዝርዝሮችን ማግኘት ለሚፈልጉ።

ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ: [ምንጭ]
- ናሳ: [ምንጭ]

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