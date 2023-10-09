ከሩሲያ የጠፈር ጣቢያ, Crew Safe ፈሳሽ ሊክስ

ከሩሲያ የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ክፍል ፈሳሹ ሾልኮ ወጥቷል፣ ነገር ግን ሰራተኞቹ ደህና እንደሆኑ ተዘግቧል ሲል የሩስያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ ዘግቧል። በ 2012 በሩሲያ ክፍል ውስጥ በናካ ሞጁል ውስጥ የተከሰተው ፍንጣቂው የመጣው በ XNUMX ወደ ጣቢያው ከመጣው ውጫዊ የመጠባበቂያ ራዲያተር ዑደት ነው ። ሮስስኮስሞስ ለኦርቢቲንግ ላቦራቶሪ ምንም አይነት አደጋ እንደሌለ አረጋግጧል ።
ባለፈው ወር ሁለት የሩሲያ ኮስሞናውቶች እና አንድ አሜሪካዊ የጠፈር ተመራማሪ በአይኤስኤስ ላይ አንድ አመት ካሳለፉ በኋላ ወደ ምድር ተመልሰዋል። መጀመሪያ ላይ የስድስት ወር ተልእኮ እንዲሆን ታስቦ፣ ባልታሰቡ ሁኔታዎች ቆይታቸው ተራዝሟል። ሰራተኞቹ ወደ ጠፈር ጣቢያው የተጓዙት የሩስያ ሶዩዝ መንኮራኩር በመጠቀም ነበር። ነገር ግን፣ በተልዕኳቸው ወቅት፣ በሶዩዝ ውስጥ ልቅሶ ተከስቷል፣ ምናልባትም በአነስተኛ የሜትሮ ተጽዕኖ ምክንያት ነው። በዚህ ምክንያት ሞስኮ ተልእኮውን ለማጠናቀቅ ያለ ቡድን ሌላ ሮኬት አስወነጨፈ።
በዩክሬን በተፈጠረው ግጭት በዩናይትድ ስቴትስ እና ሩሲያ መካከል ውጥረት ነግሶ የነበረ ቢሆንም፣ የአሜሪካ እና የሩሲያ ጠፈርተኞች በአይ ኤስ ኤስ ተሳፍረው አንድ አመት አሳልፈዋል፣ ይህም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያልተለመደ የትብብር ቦታ ፈጥሯል።
በቅርቡ ከሩሲያ የአይኤስኤስ ክፍል የተነሳው የኩላንት መፍሰስ ክስተት የእርጅና ጣቢያው ጥገና እና ዘላቂነት ስጋትን ፈጥሯል። ይሁን እንጂ ሮስስኮስሞስ ሁኔታው በቁጥጥር ስር መሆኑን አረጋግጧል, ፍሳሹ ከቦታ ጣቢያው ዋና ስርዓቶች ይልቅ በውጫዊ የራዲያተሩ ዑደት ውስጥ መከሰቱን አጽንኦት ሰጥቷል. ችግሩን ለመቅረፍ እና የአይኤስኤስ አስተማማኝ ስራ ቀጣይነት እንዲኖረው ፈጣን እርምጃ እየተወሰደ ነው።
በማጠቃለያው በሩሲያ የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ክፍል ውስጥ ፈሳሽ መፍሰስ ቢከሰትም ለሰራተኞቹ ምንም አይነት ፈጣን አደጋ የለም። ይህ ክስተት ከረጅም ጊዜ የጠፈር ተልእኮዎች ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶችን እና የመደበኛ ጥገና እና ክትትል አስፈላጊነትን ለማስታወስ ያገለግላል።
ምንጮች:
- Roscosmos (የምንጭ ዝርዝሮችን ያለ ዩአርኤል ያስገቡ)
- ያልተሰየመ ምንጭ (የምንጭ ዝርዝሮችን ያለ ዩአርኤል ያስገቡ)