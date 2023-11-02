ስለወደፊቱ እይታ፡ የማርስ ናሙና የመመለሻ ፕሮግራም ተዳሷል

ዶ/ር ሚናክሺ ዋድዋ፣ ታዋቂዋ ሳይንቲስት እና በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የምድር እና የጠፈር ምርምር ትምህርት ቤት ዳይሬክተር፣ በጥቅምት 26 በዊትከር አዳራሽ ባቀረበችው ብሩህ ገለጻ ላይ ስለ ማርስ ናሙና መመለሻ ፕሮግራም አስደናቂ ዝርዝሮችን ገልጻለች። በፕሮግራሙ ላይ ዶ/ር ዋድዋ ይህን አስደናቂ ተነሳሽነት የሚያነሳሱትን አነሳሶች አብራርተዋል፣ ይህም ከቀይ ፕላኔት ናሙናዎችን ለማውጣት ስላለው እምቅ የጊዜ ሰሌዳ ግንዛቤን ሰጥቷል።
በናሳ (በናሽናል ኤሮኖቲክስ እና ስፔስ አስተዳደር) እና ኢኤስኤ (የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ) በጋራ ያካሄዱት የማርስ ናሙና መመለሻ መርሃ ግብር የለውጥ ግብ አለው፡ በማርስ ፐርሴቨራንስ ሮቨር የተሰበሰቡ ናሙናዎችን ለአጠቃላይ ትንተና ወደ ምድር ማምጣት። ይህ የትብብር ጥረት በማርስ የአየር ንብረት ዙሪያ ያሉትን ምስጢሮች እና በፕላኔቷ ላይ ያለውን ጥንታዊ ህይወት የመፍታታት አላማ ስላለው እጅግ የላቀ ሳይንሳዊ ጠቀሜታ አለው።
ዶ/ር ዋድዋ ንግግሯን የጀመረችው ማርስ አሁን ያለችበት ምቹ ሁኔታ ባይኖርም በአንድ ወቅት የበለጠ ለመኖሪያ ምቹ የሆነች ዓለም ሊሆን ይችላል የሚለውን አስደናቂ አጋጣሚ በማጉላት ነበር። ቡድኖቿ ሊመልሱላቸው የሚፈልጓቸውን ቁልፍ ጥያቄዎች አፅንዖት ሰጥታለች፡ “በእርግጥ ምን ሆነ? ያ የአየር ንብረት ለውጥ እንዴት ነበር? እና በዚህ አውድ ውስጥ የህይወት መከሰት ምን ተስፋዎች አሉ? ” ለእነዚህ ጥያቄዎች መልሶች ማግኘታችን ስለ ማርስ ያለፉት ጊዜያት ያለንን ግንዛቤ እንደሚያሳድግ ቃል ገብቷል።
በወሳኝ መልኩ፣ ዶ/ር ዋድዋ የኤጀንሲውን ስትራቴጂካዊ ዓላማዎች በአስር አመታት ውስጥ በሚያሳየው በናሳ በቅርቡ ባደረገው የአስርዮሽ ዳሰሳ ጥናት የማርስ ናሙና መመለሻ ፕሮግራም ከፍተኛውን ቦታ ማግኘቱን አፅንዖት ሰጥተዋል። “ታውቃላችሁ፣ ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው” ስትል የዚህ ፕሮግራም ጠቀሜታ በእሷ ላይ አልጠፋም።
የተገኙትን ናሙናዎች ለመተንተን ምን ያህል እና ረጅም ጊዜ እንደሚቆይ በመገመት ከተለያዩ የትምህርት ዘርፎች የተውጣጡ ሳይንቲስቶች ለሚቀጥሉት አሥርተ ዓመታት በእነዚህ ናሙናዎች አጠቃላይ ጥናት ላይ እንደሚሳተፉ ዶ/ር ዋድዋ ተናግረዋል። ባዮሎጂስቶችን፣ ጂኦኬሚስቶችን፣ ሞዴለሮችን፣ ቲዎሪስቶችን እና እጅግ በጣም ብዙ የሳይንስ ሊቃውንትን ከሌላ የሰማይ አካል የመጀመሪያዎቹን ናሙናዎች የማጥናት ተስፋን በመሳብ ከፕላኔቶች ሳይንቲስቶች ባለፈ ተጽእኖው በጣም ሰፊ ነው።
ወደ ናሙና አሰባሰብ ሂደት ስንሄድ ዶ/ር ዋድዋ የማርስ ፐርሴቨራንስ ሮቨር እ.ኤ.አ. ዕቅዱ እነዚህን ናሙናዎች ወደ ላንደር ማሸጋገር ሲሆን ከዚያም ወደ ምድር የሚሄደውን ውድ ዕቃ በአስተማማኝ ሁኔታ የማድረስ ኃላፊነት ባለው ምህዋር ይጀምራል።
ብዙ አይነት ናሙናዎችን ለማረጋገጥ፣ የዶ/ር ዋድዋ ቡድን ስልታዊ አካሄድን ወሰደ፣ ካጋጠሙት ቋጥኝ ውስጥ ሁለቱን ሰብስቦ - አንደኛው በፅናት ውስጥ የተቀመጠ እና ሌላኛው ለጥልቅ ትንተና ተጠብቆ ነበር። ይህን በማድረጋቸው የተገኙትን የናሙናዎች ልዩነት ከፍ ለማድረግ ነበር ይህም በማርስ ላይ ያለውን የጂኦሎጂካል አውድ፣ የአየር ንብረት ታሪክ እና የጥንታዊ ህይወት መኖርን ለመመርመር ያመቻቻል።
ለእነዚህ መልሶች ከመፈለግ ባለፈ ዶ/ር ዋድዋ የፕሮግራሙን አንድ አስደናቂ ገጽታ ገልጿል። ከማርስያ ገጽ ላይ የተሰበሰቡትን ቁሳቁሶች መተንተን ስለ ፕላኔቷ የውስጥ ክፍልም ግንዛቤን ይሰጣል። ሳይንቲስቶች የጂኦክሮኖሎጂ ቴክኒኮችን በመጠቀም የነዚህን አለቶች ዕድሜ ለማወቅ እና ስለ ማርስ ማግማ ስብጥር እና አፈጣጠር እውቀትን ያገኛሉ ፣ ይህም በተራው ፣ ስለ ፕላኔቷ ውስጣዊ መዋቅር ጠቃሚ ፍንጭ ይሰጣል ።
ዶ/ር ዋድዋ ባቀረበችው ገለጻ ላይ በናሙና እና በቀጣይ የመልስ ጉዞ ላይ የተሳተፈ ውስብስብ ማሽነሪዎች እና ሎጅስቲክስ የሚያሳይ አስደናቂ አኒሜሽን ለታዳሚው አቅርበዋል። ይህ ማራኪ ሥዕላዊ መግለጫ በ2030ዎቹ መጀመሪያ ላይ የማርስ ናሙናዎችን ወደ ዩታ በረሃ ለማምጣት የናሳን ታላቅ እቅድ አሳይቷል።
ዝግጅቱ ሲጠናቀቅ ዶ/ር ዋድዋ ከተሰብሳቢው የተነሱ ጥያቄዎችን በማዝናናት የሌንደርና የናሙና ቱቦዎችን ዲዛይን በጥልቀት መረመረ። የተልእኮውን ውስብስብነት በመቀበል፣ “በጣም ከባድ ነገር ይሆናል…በርካታ የመጀመሪያ ደረጃዎች ሊኖሩ ነው” በማለት አረጋግጣለች። ድንበሮችን መግፋት እና ወደማይታወቁ ግዛቶች መዘዋወር አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥታለች፣ ይህም የሳይንስ ማህበረሰቡ በህዋ ምርምር ላይ ከፍተኛ መሻሻል ለማድረግ ሲጥሩ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የማርስ ናሙና መመለሻ ፕሮግራም ምንድን ነው?
የማርስ ናሙና መመለሻ ፕሮግራም በማርስ ፐርሴቨራንስ ሮቨር የተሰበሰቡ ናሙናዎችን ለሰፊ ትንተና ወደ ምድር ለማምጣት በናሳ እና ኢዜአ የሚመራ የትብብር ተነሳሽነት ነው። ዋናው ግቡ ስለ ማርስ የአየር ንብረት ታሪክ እና በፕላኔታችን ላይ የጥንት ህይወት የመኖር እድልን በጥልቀት መረዳት ነው።
ጥ፡ ለምንድነው የማርስ ናሙና መመለሻ ፕሮግራም ጠቃሚ የሆነው?
መርሃግብሩ ስለ ማርስ የቀድሞ መኖሪያነት እና ስለ ህይወት መኖር እምቅ ህልውና ቁልፍ ጥያቄዎችን በማንሳት እጅግ የላቀ ሳይንሳዊ ጠቀሜታ አለው። የተገኙትን ናሙናዎች መተንተን ሳይንቲስቶች ስለ ጎረቤታችን ፕላኔታችን ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመክፈት የጂኦሎጂካል አውድ፣ የአየር ንብረት ታሪክ እና የማርስ ስብጥር እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ ናሙናዎቹ እንዴት ተሰብስበው ይመለሳሉ?
እ.ኤ.አ. በ 2020 ስራ የጀመረው የማርስ ፐርሴቨራንስ ሮቨር ከማርስ ገጽ ላይ የተለያዩ ናሙናዎችን በመዝግቦ ሰብስቧል። እነዚህ ናሙናዎች ወደ ላንደር ይዛወራሉ፣ እሱም በመዞሪያው የሚጀመር እና የሚታደስ። ከዚያም ምህዋር ናሙናዎቹን በሰላም ወደ ምድር በማጓጓዝ ለብዙ አመታት በሳይንቲስቶች ይጠናሉ።
ጥ፡ የማርስ ናሙና መመለሻ ፕሮግራም የጊዜ ሰሌዳው ስንት ነው?
በ2027 ወይም 2028 ለናሙና መሰብሰብ ሁለት የታቀዱ ጅምርዎች ቢኖሩም፣ የጊዜ ሰሌዳው ለአንድ ወይም ለሁለት ዓመታት ሊዘገይ ይችላል። የተወሰዱት ናሙናዎች በ2030ዎቹ መጀመሪያ ላይ በዩታ በረሃ እንደሚያርፉ ይገመታል፣ ይህም የማርስን ምስጢር ለመግለጥ በምናደርገው ጥረት ወሳኝ ጊዜ ነው።