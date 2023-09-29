እንግዳ የሆኑ የላቫ ዓለማት የምድርን ያለፈ ታሪክ ሊያበሩ ይችላሉ፣ የጥናት ጥቆማዎች

የቅርብ ጊዜ የኮምፒዩተር ማስመሰያዎች እንዳሳዩት እንግዳ የሆኑ የላቫ ዓለማት ምድር ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ንጥረ ነገሮች እንዴት እንዳገኘች ለመረዳት ቁልፉን ሊይዙ ይችላሉ። በሚፈነዳ ማግማ ውቅያኖሶች ተለይተው የሚታወቁት እሳታማ ፕላኔቶች ተለዋዋጭ ጋዞችን በማንበራቸው ውስጥ የማጥመድ አቅም አላቸው። እነዚህን ተለዋዋጭ ንጥረ ነገሮች በውስጣቸው ውስጥ የማቆየት ችሎታ የፕላኔቷን መኖሪያነት በእጅጉ ሊጎዳ ይችላል።
የኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፕላኔቶች ሳይንቲስት ኪየርስተን ቦሌይ እና ቡድኖቻቸው የ"fizzy super-Earths" ዝግመተ ለውጥን ለማጥናት የኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን አካሂደዋል - በተለዋዋጭ ጋዞች በተደባለቀ ቀልጠው በሚገኙ የድንጋይ ውቅያኖሶች የተሸፈኑ ሱፐር-ምድር። ተመራማሪዎቹ የላቫ ዓለማት ዲጂታል ሞዴሎችን በተለያዩ ኬሚካላዊ ውህዶች እና የተለያዩ የገጽታ ሙቀት በመገንባት የእነዚህን ፕላኔቶች የማቀዝቀዝ ሂደት አስመስለዋል። በአንዳንድ ሁኔታዎች ቀስ በቀስ እየቀዘቀዘ ያለው የላቫ ዓለም በውስጡ ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ እና ካርቦን በውስጡ ጥልቅ አድርጎ ሊይዝ እንደሚችል ደርሰውበታል - ለሕይወት እድገት ወሳኝ ውህዶች።
የላቫ ዓለማት ምንም እንኳን ልዩ ድምፅ ቢኖራቸውም በአጽናፈ ዓለማችን ውስጥ በጣም ተስፋፍተዋል። እስካሁን ከተገኙት ዓለታማ ፕላኔቶች መካከል ግማሽ ያህሉ ከጠንካራ አለቶች ይልቅ ላቫ ዓለሞች ናቸው። እነዚህ እሳታማ ፕላኔቶች፣ በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ካሉ ከማንኛውም ነገሮች በተለየ፣ ስለ ዓለታማ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
የቦሌይ ማስመሰያዎች ለእነዚህ magma ዓለማት ብዙ የማቀዝቀዝ እና የማጠናከሪያ መንገዶች እንዳሉ አሳይተዋል፣ ይህም እንደ magma ኬሚካላዊ ቅንብር እና የከባቢ አየር መኖር ባሉ ሁኔታዎች ላይ በመመስረት። አንድ ለየት ያለ እድል የሚፈጠረው ቅዝቃዜው በማግማ ውቅያኖስ መካከል ሲጀምር፣ በዚህም ምክንያት የማግማ ውቅያኖስ ላይ ጥልቅ የሆነ የማግማ ልብስ ያለው እና በመካከላቸው ያለው ጠንካራ ሽፋን ያለው ነው። እንደ ውሃ እና ካርቦን ያሉ ተለዋዋጭ ጋዞች ከማግማ ውቅያኖስ ወጥተው ፕላኔቷ ከባቢ አየር ከሌላት ወደ ህዋ ሊለቀቁ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ከእነዚህ ተለዋዋጭ ንጥረ ነገሮች መካከል አንዳንዶቹ ፕላኔቷ በሚቀዘቅዝበት ጊዜ ከጠንካራው ንብርብር በታች ባለው የቀለጠ ድንጋይ ውስጥ ሊያዙ ይችላሉ። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ እነዚህ የታሰሩ ጋዞች በመጨረሻ ወደ ፕላኔቷ ገጽ በድንጋይ ውስጥ ባሉ ስንጥቆች ወይም ቀዳዳዎች ማምለጥ ይችላሉ።
የቦሌ ጥናት እንደሚያመለክተው ፕላኔቷ ከምድር ክብደት አራት እጥፍ የሚበልጥ ፕላኔት ከምድር 130 ጊዜ በላይ የውሃ አቅርቦትን እና 1,000 እጥፍ የምድርን የካርበን አቅርቦትን በልብሷ ውስጥ ማከማቸት ትችላለች ። ምንም እንኳን ከመኖሪያነት በጣም የራቁ ቢሆንም፣ እነዚህ ላቫ ዓለማት ፕላኔቶችን ለሕይወት ምቹ አካባቢ እንዲሆኑ ስለሚያደርጉ ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል
- ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ