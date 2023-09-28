JWST ምልከታዎች በTraPPIST-1b Exoplanet መለኪያዎች ላይ የከዋክብት ብክለትን ይጠቁማሉ

በጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) የተደረጉ አዳዲስ ምልከታዎች እንደሚያመለክቱት የ TRAPPIST-1b exoplanet አስተናጋጅ ኮከብ ባህሪ በ exoplanet ትክክለኛ መለኪያዎች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ TRAPPIST-1b በ40 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የምትገኘው ቋጥኝ ኤክሶፕላኔት ከአስተናጋጇ ኮከብ ጨረር ለመከላከል የሚያስችል ከባቢ አየር እንደሌለው ታወቀ።
በሞንትሪያል ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ኦሊቪያ ሊም የሚመራው የቅርብ ጊዜ የኢንፍራሬድ ስፔክትሮስኮፒክ ምልከታ በከዋክብት መበከል ከኤክሶፕላኔት ጋር ግንኙነት የሌላቸውን ሞለኪውሎች በሐሰት መለየት እንደሚያስችል ይጠቁማሉ። በሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ሪያን ማክዶናልድ እንደገለፁት ኮከቡ በአስተያየቶቹ ውስጥ የበላይ ሆኖ በስርአቱ ውስጥ ያሉ ሌሎች ፕላኔቶችንም ይነካል።
በከዋክብት እና በፋኩላዎች ምክንያት የሚፈጠረው የኮከብ ብሩህነት ልዩነት በ exoplanet ከባቢ አየር ላይ በሚታዩ የእይታ ምርመራዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። አንድ ኤክሶፕላኔት በአስተናጋጁ ኮከብ ፊት ሲያልፍ የኮከቡ ብርሃን በትንሹ እየደበዘዘ ይሄዳል፣ ይህም ሳይንቲስቶች የተወሰኑ ሞለኪውሎች መኖራቸውን የሚወስኑትን የብርሃን ስፔክትረም ለውጦች እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል። ነገር ግን፣ በቅርብ ጊዜ የታዩት ምልከታዎች እንደ ፍላር እና ሌሎች ያልተጠበቁ ክስተቶች ያሉ የከዋክብት እንቅስቃሴዎች የእይታ መረጃን ሊበክሉ እንደሚችሉ ያሳያሉ።
የመረጃውን ትክክለኛ ትርጓሜ ለማረጋገጥ፣ የምርምር ቡድኑ የከዋክብት ብክለትን አምሳያ በመቅረጽ የመረጃዎቹን ትንተናዎች ከመረበሽው ጋር እና ሳይወገድ ተካሄዷል። ሁለቱም ውጤቶች እንደሚያሳዩት ከ TRAPPIST-1b ጋር ያለው ስፔክትረም ከሌለው ስፔክትረም ጋር ተመሳሳይ ነው, ይህም exoplanet ከባቢ አየር እንደሌለው ቀደም ሲል የተደረጉ ግኝቶችን አረጋግጧል.
እነዚህ ግኝቶች በጣም ወሳኝ ናቸው TRAPPIST-1 ስርዓት ሰባት ኤክስፖፕላኔቶች አሉት, እና ሦስቱ በኮከብ መኖሪያ ዞን ውስጥ ይገኛሉ. የከዋክብት ብክለት በውጤቱ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር በማወቅ፣ ሳይንቲስቶች አሁን እነዚህን ለመኖሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ፕላኔቶችን ሲያጠኑ ይህንን ግምት ውስጥ ማስገባት ይችላሉ።
የከዋክብት መበከል ለወደፊቱ የመተላለፊያ ስፔክትሮች ያለውን አስተዋፅዖ የበለጠ ለመረዳት ተጨማሪ የንድፈ ሃሳባዊ ስራ እና/ወይም የአስተናጋጁ ኮከብ ምልከታ አስፈላጊ ነው።
ትርጓሜዎች
- Exoplanets: ከፀሐይ ስርዓታችን ውጭ በኮከብ የሚዞሩ ፕላኔቶች።
- የመሃል ኢንፍራሬድ የፎቶሜትሪክ ምልከታዎች፡ በአንድ የተወሰነ የሞገድ ርዝመት ውስጥ ከአንድ ነገር የሚመነጨው የኢንፍራሬድ ብርሃን መጠን መለኪያዎች።
- በቅርበት-ኢንፍራሬድ ስፔክትሮስኮፒክ ምልከታዎች፡ በብርሃን እና በቁስ መካከል ያለውን መስተጋብር በቅርበት-ኢንፍራሬድ ክልል ውስጥ ያለውን የነገሮች አቀነባበር እና ባህሪያት መረጃ ለመሰብሰብ ትንተና።
– Spectroscopic ምልከታዎች፡ የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች እና የቁስ አካላት መስተጋብር ጥናት፣ የነገሮችን ስብጥር እና ባህሪ ለማወቅ የሚለቀቀውን ወይም የሚይዘውን ብርሃናቸውን በመተንተን።
- የከዋክብት ብክለት፡- በኮከብ ብሩህነት እና እንቅስቃሴ ልዩነት የሚፈጠር ጣልቃገብነት ኤክሶፕላኔትን ሲመለከት።
- አስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች፡ በአስትሮፊዚክስ እና በሥነ ፈለክ ጥናት ላይ ምርምርን የሚያሳትፍ በአቻ የተገመገመ ሳይንሳዊ መጽሔት።
ምንጮች:
- የአስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች፡ [ምንጭ URL አስገባ]
- ናሳ: [ምንጭ URL አስገባ]