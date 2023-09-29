የ2023 የመጨረሻ ሱፐርሙን የምሽት ሰማይን ለማብራት ተዘጋጅቷል።

የ2023 የመጨረሻው ሱፐር ጨረቃ አርብ ምሽት የሌሊት ሰማይን ለማስጌጥ ተዘጋጅቷል፣ ይህም ለዋክብት እይታ ድንቅ እይታን ይሰጣል። ሱፐርሙን በመባል የሚታወቀው ይህ የሰማይ ክስተት የሚከሰተው ጨረቃ ወደ ምድር በጣም በምትቀርብበት ጊዜ ነው, ይህም ከሩቅ ቦታዋ ጋር ሲነፃፀር 30% ብሩህነት ይጨምራል. በውጤቱም, በዓይን የሚታይ ትልቁ እና ብሩህ ሙሉ ጨረቃ ይሆናል.
አስትሮኖሚ አየርላንድ ሰዎች ወደ ውጭ እንዲወጡ እና ይህን አስደናቂ ክስተት እንዲመለከቱ አበረታታለች፣ ይህም ትርኢቱ በትንሹ በትንሹም ቢሆን ቅዳሜ እንደሚታይ አረጋግጣለች። የአስትሮኖሚ አየርላንድ መፅሄት አዘጋጅ ዴቪድ ሙር የዘንድሮው የመኸር ጨረቃ የ4 2023ኛ እና የመጨረሻው ሱፐር ሙን እንደሆነች ገልፀዋል ይህም ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ልዩ እና አስደሳች ክስተት አድርጎታል።
ሱፐርሙንን ለመመልከት ተስማሚው ጊዜ በጨረቃ መውጣት ወቅት ነው, ይህም ከፀሐይ መጥለቅ ጋር ይገጣጠማል. በዚህ ጊዜ ነው የጨረቃ ቅዠት በጣም ጠንካራ በሆነበት ጊዜ, ጨረቃ በሰው ዓይን ላይ የበለጠ እንድትታይ የሚያደርገውን የኦፕቲካል ተጽእኖ ይፈጥራል. የጨረቃ መውጣትን ከተለያዩ የስነ-ህንፃ አወቃቀሮች፣ ከተፈጥሮአዊ መልክዓ ምድሮች ወይም ከሚወዷቸው ሰዎች ጋር ማመሳሰል አስደናቂ እና የፈጠራ ፎቶግራፎችን መፍጠር ይችላል።
አስትሮኖሚ አየርላንድ መጽሔት ግለሰቦች ፎቶዎቻቸውን እንዲያበረክቱ ወይም በጽሑፍ ምልከታ እንዲታተም ለክስተቱ ልዩ ግምገማ ጠይቋል። ድርጅቱ በመጪው የሱፐርሙን ጉዳይ ላይ ለመታየት ከመላው ሀገሪቱ የመጡ ሰዎች ምርጥ ምስሎችን እንደሚልኩ ተስፋ ያደርጋል።
በአየርላንድ ውስጥ ጨረቃን ለማየት በጣም ጥሩው ጊዜ አርብ ከቀኑ 7፡18 ጀምሮ ነው። ቅዳሜ፣ የጨረቃ መውጣት ከቀኑ 7፡31 ሰዓት ላይ ተይዟል። ይህን አስደናቂ የሰማይ ማሳያ እንዳያምልጥዎ - የ2023 የመጨረሻውን ሱፐር ሙን ውበት እና ድንቅ ነገር ለማድነቅ ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ።