ኮከብ ቆጣሪዎች የዓመቱ የመጨረሻ ሱፐር ሙን ይደነቃሉ

የዓመቱ የመጨረሻ ሱፐር ጨረቃ፣ በተጨማሪም 'መኸር ጨረቃ' በመባል የሚታወቀው፣ ሐሙስ እና አርብ የሌሊት ሰማይን እንዳደመቀ በዓለም ዙሪያ ያሉ ኮከብ ቆጣሪዎች አስደናቂ እይታ ተሰጥቷቸዋል። ይህ በጁላይ የጀመረው ተከታታይ አራተኛውን ሱፐር ሙን አመልክቷል። እንደ አለመታደል ሆኖ የሚቀጥለው ሱፐር ጨረቃ እስከ ሴፕቴምበር 2024 ድረስ አይከሰትም።
ሱፐር ሙን የሚመጣው ሙሉ ጨረቃ ከዳርቻው ጋር ሲገጣጠም ነው፣ እሱም ወደ ምድር በሞላላ ምህዋር ውስጥ በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ነው። ይህ የስነ ከዋክብት ክስተት ጨረቃ በሩቅ ቦታ ላይ በምትገኝበት ጊዜ በግምት 14 በመቶ የምትበልጥ እና 30 በመቶ ብሩህ ሆና እንድትታይ ያደርጋል። ሱፐር ሙን ትኩረት የሚስብ ትዕይንት ነው፣ ነገር ግን መጠኑ ከአማካይ ሙሉ ጨረቃ የሚለየው እንደ በአቅራቢያ ያሉ ሕንፃዎች ወይም የመሬት ገጽታ ባህሪያት ያለ ማጣቀሻ ነጥብ ለመለየት ፈታኝ ነው።
ባለፈው ኦገስት 31 የተከሰተው ሱፐር ሙን ከሰማያዊ ጨረቃ ጋር በማጣመር ያልተለመደ ክስተት ነበር። 'ሰማያዊ ሱፐርሙን' የአመቱ ብሩህ እና ትልቁ ሙሉ ጨረቃ ነበር። እነዚህ የሰማይ ክስተቶች ለዋክብት ጥናት አድናቂዎች እና ተራ ተመልካቾች ተመሳሳይ ህክምና ናቸው።
በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ካለው የመኸር ወቅት መጀመሪያ ጋር ባለው ትስስር ምክንያት የመጨረሻው ሱፐር ሙን 'የመኸር ጨረቃ' ተብሎ ተጠርቷል። ለገበሬዎች እና ለተፈጥሮ ወዳዶች ማራኪ ዳራ ሰጥቷል።
የሚቀጥለው ሱፐር ሙን በሴፕቴምበር 18 እስክትመስል ድረስ ስካይጋዘርስ ለአንድ አመት ሙሉ በትዕግስት መጠበቅ ይኖርበታል።እ.ኤ.አ. በ2024 ሁለት ሱፐር ጨረቃዎች ብቻ መጠበቃቸው ትኩረት የሚስብ ነው።
ምንጮች:
- [የምስል ምንጭ]
- [የምስል ምንጭ]
- [የምስል ምንጭ]