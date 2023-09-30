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የአይሪሽ ሰማይን ለማብራት ግዙፍ ሱፐር ሙን

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 30, 2023
የአይሪሽ ሰማይን ለማብራት ግዙፍ ሱፐር ሙን

የ2023 የመጨረሻው ሱፐር ጨረቃ የሌሊት ሰማይን ሲያጎናፅፍ ዛሬ ማታ በአየርላንድ ውስጥ ያሉ ኮከብ ቆጣሪዎች አስደናቂ ትርኢት ላይ ናቸው። ይህ ክስተት የሚከሰተው ሙሉ ጨረቃ በምህዋሯ ወደ ምድር በጣም ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ ስትሆን ነው። የአስትሮኖሚ አየርላንድ መስራች ዴቪድ ሙር እንዳሉት ጨረቃ ከወትሮው በተለየ መልኩ ቅርብ ስለምትሆን የቢኖክዮላስ ሳያስፈልጋት በዓይኗ ትታያለች።

የዛሬዋ ምሽት ጨረቃ ሱፐር ሙን ከመሆኑ በተጨማሪ የመኸር ጨረቃ በመባልም ይታወቃል። በጥንት ጊዜ ገበሬዎች በምሽት ሰብላቸውን ለማምጣት አመቺ ጊዜን ለመወሰን የጨረቃን መውጣት ይጠቀሙ ነበር. ይህ ልዩ የመኸር ጨረቃ ከወትሮው በ 30% ገደማ ብሩህ ይሆናል, ይህም አስደናቂውን ትዕይንት ይጨምራል.

ጨረቃ በእያንዳንዱ ምሽት በግምት ከ15 ደቂቃ በኋላ ትገለጣለች እና ዛሬ ምሽት 7፡31 ላይ እንደምትወጣ ይጠበቃል። ሙር ጨረቃን ለመመልከት በጣም ጥሩው ሰዓት ከምሽቱ 7፡30 እስከ ምሽቱ 8፡00 ሰዓት እንደሆነ ይጠቁማል፣ በተለይም በደቡብ ምዕራብ የባህር ዳርቻ ላሉት፣ በሰሜን ምዕራብ ያሉት ደግሞ ተጨማሪ 10 ደቂቃ መጠበቅ አለባቸው።

ሱፐር ሙን የሚከሰተው የጨረቃ ምህዋር ወደ ምድር ቅርብ በሆነበት ጊዜ በተመሳሳይ ጊዜ ሙሉ በሚሆንበት ጊዜ ነው። ይህ ያልተለመደ ክስተት ባለፈው አመት ሶስት ጊዜ ተከስቷል፣ በሐምሌ፣ ነሐሴ እና እንደገና በነሐሴ ወር ተከስቷል። ጁፒተር ከጨረቃ በላይ ስለሚታይ የዛሬው ምሽት ሱፐር ሙን የበለጠ ልዩ ነው።

ይህንን የሰማይ ድንቅ ነገር ለመመስከር ምንም ልዩ መሳሪያ አያስፈልግም። ጨረቃ በአይን ለመታየት በቂ ትሆናለች። ነገር ግን፣ በቅርበት መመልከት ከፈለጉ ቴሌስኮፕ ወይም በስልክዎ ካሜራ ማጉላት የበለጠ ዝርዝር እይታን ይሰጣል።

አስትሮኖሚ አየርላንድ ሰዎች በመጽሔታቸው ላይ እንዲታተሙ የዛሬ ምሽት ሱፐር ሙን ፎቶግራፋቸው ላይ እንዲልኩ እየጋበዘ ነው። ፎቶዎችዎን ለማስገባት ኢሜይል ያድርጉ [ኢሜል የተጠበቀ].

ምንጮች:
- "የዱብሊን የአየር ሁኔታ፡ ከባድ ዝናብ ከ'ህንድ ክረምት" በፊት ቅዳሜና እሁድን የመታጠብ ጅምርን ያመጣል።"(ደብሊን ላይቭ)
– “Met Eireann ትክክለኛ ቀን ትኩስ ላባ በሚቀጥለው ሳምንት ‘የህንድ ክረምትን’ ሊያመጣ እንደሚችል ያሳያል” (ደብሊን ቀጥታ)
- አስትሮኖሚ አየርላንድ

By ገብርኤል Botha

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