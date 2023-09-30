አስደናቂ ምስል በESO's Paranal Observatory ላይ የኮከብ ዱካዎችን ያሳያል

የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ (ኢኤስኦ) በምሽት ሰማይ ላይ ያሉትን የከዋክብት መንገዶችን የሚያሳይ አስደናቂ አዲስ ምስል አጋርቷል። በቺሊ አታካማ በረሃ በሚገኘው የኢኤስኦ ፓራናል ኦብዘርቫቶሪ የተወሰደው ፎቶው የረጅም ጊዜ ተጋላጭነትን የፎቶግራፍ ውበት ያሳያል።
ፓራናል ኦብዘርቫቶሪ አራት ዩኒት ቴሌስኮፖች እና አራት ረዳት ቴሌስኮፖችን ያቀፈው እጅግ ትልቅ ቴሌስኮፕ (VLT) የሚገኝበት ነው። በምስሉ ፊት ለፊት አንድ ሰው ትንሽ, ተንቀሳቃሽ ረዳት ቴሌስኮፕ ማየት ይችላል. የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሌሊቱን ሰማይ ለብዙ ሰዓታት ፎቶግራፍ ለማንሳት ረጅም የመጋለጥ ዘዴን ተጠቅመዋል፣ በዚህም ምክንያት የከዋክብት ብርሃን በታዛቢው ቴሌስኮፖች ላይ ቅስት በሚመስልበት ጊዜ አስደናቂ ውጤት አስገኝቷል።
በምስሉ ላይ ከዩኒት ቴሌስኮፖች ውስጥ ሁለት ደማቅ ብርቱካናማ ሌዘር ሊታዩ ይችላሉ። እነዚህ ሌዘር፣ የሌዘር መመሪያ ኮከቦች በመባል የሚታወቁት፣ የምድር ግርግር በበዛበት ከባቢ አየር ምክንያት የተፈጠረውን የከዋክብት ብርሃን መዛባት ለማስተካከል አስፈላጊ ናቸው። በአስደሳች የሶዲየም አተሞች በከባቢ አየር የላይኛው ክፍል ውስጥ, ጨረሮች በመሬት ላይ ለተመሰረቱ ቴሌስኮፖች ማመሳከሪያዎች ሆነው የሚያገለግሉ አርቲፊሻል ኮከቦችን ይፈጥራሉ. ይህ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የከባቢ አየር ግርግርን ለማካካስ እና የሰማይ ምስሎችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
የኢኤስኦ ባለስልጣኖች እንዳብራሩት የሌዘር ጨረሮቹ በረጅም ጊዜ ተጋላጭነት ምክንያት ወደ ተቃራኒ አቅጣጫዎች የሚመሩ ሲሆን በዚህ ጊዜ ቴሌስኮፕ በሰማይ ላይ የተለያዩ ኢላማዎችን ለመመልከት ተስተካክሏል ። ያገለገሉት ሌዘር አስደናቂ የሆነ 22 ዋት ሃይል ያሰራጫሉ፣ ከጨረር ጠቋሚው ከፍተኛው ኃይል በግምት 4000 እጥፍ።
አዲሱ ምስል የምድር ዘንግ ዙሪያዋን የምትዞርበትን ጊዜ ለማስታወስ ያገለግላል። ብዙውን ጊዜ ኮከቦችን እንደ ግለሰባዊ የብርሃን ነጥቦች የምንገነዘበው ቢሆንም፣ እዚህ ላይ የሚታዩት የኮከብ ዱካዎች ከከዋክብት ዳራ አንጻር የሰማይ መሽከርከር እንቅስቃሴን ይይዛሉ።
በማጠቃለያው፣ ከESO's Paranal Observatory የሚታየው ምስል የሌሊት ሰማይን ማራኪ ውበት ላይ ማራኪ እይታን ይሰጣል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ረጅም የመጋለጥ ፎቶግራፍ እና የሌዘር መመሪያ ኮከቦችን በመጠቀም የሰለስቲያል አካባቢያችንን ጥርት ያለ እና ጥርት ያሉ ምስሎችን ለመቅረጽ የምድርን ምስቅልቅል ከባቢ አየር ይጎበኛሉ።
ምንጮች:
- የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ (ESO)
– የኢኤስኦ ባለስልጣናት መግለጫ