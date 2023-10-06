ሌዘር ጋይሮስኮፕ የምድርን መዞር በእውነተኛ ጊዜ ይከታተላል

በጀርመን እና በኒውዚላንድ ያሉ ተመራማሪዎች የምድርን ሽክርክር በእውነተኛ ሰዓት ውስጥ በትክክል ለመከታተል የሚያስችል ሌዘር ጋይሮስኮፕ ሰሩ። ቴክኒኩ አሁን ካሉት ዘዴዎች የበለጠ ቀላል ነው እና እንደ የውቅያኖስ ሞገድ ለውጦች ያሉ ለውጦችን ስለሚያደርጉ ክስተቶች ግንዛቤን ሊሰጥ ይችላል።
የምድር ሽክርክር በፍጥነቷ እና በአቅጣጫዋ ላይ ትንሽ መለዋወጥ ያጋጥመዋል። እንደ የጨረቃ እና የፀሀይ ማዕበል ሀይሎች ያሉ አንዳንድ እነዚህ ለውጦች በደንብ ተረድተዋል። ነገር ግን፣ ሌሎች፣ ልክ በጠንካራ ምድር እና በአከባቢው መካከል ካለው የፍጥነት ልውውጥ ጋር የተዛመዱ ፣ በደንብ አልተረዱም። እነዚህ ተፅዕኖዎች የውቅያኖስ ሞገድን ከሚቀይሩ እንደ ኤልኒኖ ካሉ የአየር ንብረት ክስተቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚህን ለውጦች በመሬት መዞር ውስጥ መለካት በከባቢ አየር ውስጥ ጠቃሚ ሂደቶችን ያሳያል።
አብዛኛዎቹ የማዞሪያ ጥናቶች ከአለም አቀፍ የሳተላይት አሰሳ ስርዓቶች፣ የሬዲዮ-ሥነ ፈለክ ምልከታዎች እና የሌዘር ሬንጅ መረጃዎችን ማጣመርን ያካትታሉ። ይሁን እንጂ እነዚህን ዘዴዎች በማጣመር ውስብስብነት ምክንያት በቀን አንድ መለኪያ ብቻ ሊደረግ ይችላል.
በሙኒክ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን እነዚህን ጥቃቅን ለውጦች በእውነተኛ ጊዜ የሚለካ ሌዘር ጋይሮስኮፕ ፈጥሯል። ትልቅ ክፍል ውስጥ ሊገባ የሚችል መሳሪያቸው በካሬ መንገድ ዙሪያ ብርሃንን የሚመራ የኦፕቲካል ክፍተትን ያቀፈ ነው። የሌዘር ጨረሮች በግራሹ ዙሪያ በተቃራኒ አቅጣጫዎች ይላካሉ, ይህም የቀለበት ሌዘር ጋይሮስኮፕ ይፈጥራል. የጋይሮስኮፕ መዞር ሁለቱ ጨረሮች ሲጣመሩ የተፈጠረውን የጣልቃገብነት ንድፍ ይነካል፣ ይህም ተመራማሪዎቹ የምድርን መዞር መለዋወጥን ለመለካት ያስችላቸዋል።
ቡድኑ የሌዘር ጋይሮስኮፕን በማዘጋጀት ረገድ በርካታ ፈተናዎች አጋጥመውታል። በቢልዮን የምድር የመዞሪያ ፍጥነት 3 ክፍሎች ያሉ ልዩነቶችን በስውር ለመፍታት ስሜታዊ መሆኑን ማረጋገጥ ነበረባቸው። በተጨማሪም የመረጋጋት ችግሮችን መፍታት እና በተለያየ የምድር ዘንግ ዘንግ አቅጣጫ የሚመጡ ስህተቶችን ለማስተካከል ዘዴዎችን ማዘጋጀት ነበረባቸው።
ተመራማሪዎቹ እነዚህን ተግዳሮቶች በተሳካ ሁኔታ በማለፍ የምድርን የመዞር ፍጥነት በ120 ቀናት ውስጥ ለጥቂት ሚሊሰከንዶች ብቻ መከታተል ይችላሉ። ይህም የቀኑን ርዝመት ልዩነት ያለማቋረጥ እና በእውነተኛ ጊዜ እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል። የሚቀጥለው ግብ የፍጥነት ማስተላለፎችን ወቅታዊ ውጤት ለመያዝ የጋይሮስኮፕን መረጋጋት የበለጠ ማራዘም ነው።
ይህ ምርምር በፕላኔታችን እና በከባቢ አየር ላይ ተጽእኖ ስለሚያሳድሩ ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤን በመስጠት በመሬት ላይ ያለውን ለውጥ ለመለካት አዲስ እና ቀላል ዘዴን ይሰጣል።
ምንጭ:
ተፈጥሮ ፎቶሮንክስ