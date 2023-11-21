አብዮታዊ የጠፈር ግንኙነት፡ ምድር ከ10 ሚሊዮን ማይል ርቀት መልእክት ትቀበላለች።

በምድር እና የጠፈር መንኮራኩሮች በጥልቅ ህዋ ውስጥ ያለው ግንኙነት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ፈጣን እና ቀልጣፋ የሚሆንበትን የወደፊት ጊዜ አስብ። ደህና፣ ያ ወደፊት ከምናስበው በላይ ቅርብ ሊሆን ይችላል። እጅግ አስደናቂ በሆነ ሙከራ የናሳ ዲፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን (DSOC) ፕሮጀክት በተሳካ ሁኔታ ከ10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ የሌዘር መልእክት አስተላልፏል። የዚህ ስኬት አንድምታ እጅግ በጣም ብዙ እና በህዋ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ወደ አብዮት ሊያመራ ይችላል።
ከተለምዷዊ ራዲዮ-ተኮር የመገናኛ ዘዴዎች በተለየ የመተላለፊያ ይዘት ውስን ከሆነው, ሌዘርን በመጠቀም የጨረር ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ የውሂብ ማስተላለፊያ ፍጥነት ያቀርባል. በ DSOC ሙከራ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉት ቅርብ-ኢንፍራሬድ ሌዘር ከሬዲዮ ሞገዶች ጋር ሲነፃፀሩ የበለጠ ጥብቅ ሞገዶች አሏቸው ፣ ይህም የበለጠ መረጃ በትንሽ ጥቅል ውስጥ እንዲይዝ ያስችለዋል። ግቡ ከ10 እስከ 100 እጥፍ የመተላለፊያ ይዘት ያለው በሬዲዮ ላይ የተመሰረተ የመገናኛ ዘዴን በቦታ ላይ የተመሰረቱ የግንኙነት ስርዓቶችን መገንባት ነው።
በ DSOC ፕሮጀክት የተከናወነው የቅርብ ጊዜ ምእራፍ በካሊፎርኒያ ከ JPL የጨረር ኮሙኒኬሽን ቴሌስኮፕ ላቦራቶሪ የሚተላለፈውን አፕሊንክ ሌዘር ቢኮን ላይ መቆለፍን ያካትታል። ከጨረቃ አስር እጥፍ ከርቀት፣ DSOC ከሃሌ ቴሌስኮፕ ጋር በፓሎማር ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ ወደ ኋላ እና ወደ ፊት የመገናኛ ቻናል ለመመስረት አንግልውን አስተካክሏል። ይህ ግኝት በታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም ሩቅ የሆነውን የኦፕቲካል ግንኙነት ማሳያን ይወክላል።
ከ DSOC በስተጀርባ ያለው ቴክኖሎጂ በግለሰብ የሌዘር ብርሃን ፎቶኖች ውስጥ መረጃን በኮድ በማስቀመጥ ላይ የተመሠረተ ነው። የጠፈር መንኮራኩሩ እና የ DSOC ሙከራ ወደ ሩቅ ቦታ ሲጓዙ፣ ሳይንቲስቶች የቁልቁል ሌዘር ጠቋሚን በትክክል ለመቆጣጠር ስርዓቱን በማጣራት ላይ ናቸው። በተጨማሪም የጠፈር መንኮራኩሩም ሆነ የምድር እንቅስቃሴ ጊዜና እንቅስቃሴ ግምት ውስጥ መግባት ይኖርበታል። የ DSOC ስርዓት እንቅስቃሴውን አስቀድሞ ማወቅ እና የሚቀበለው ቴሌስኮፕ አሁን ያለበትን ቦታ ሳይሆን የት እንደሚገኝ ማመልከት አለበት.
በህዋ ውስጥ ያለው የኦፕቲካል ግንኙነት በተሳካ ሁኔታ መተግበሩ ለወደፊት የጠፈር ተልዕኮዎች እና ጉዞዎች ትልቅ አቅም አለው። ሳይንሳዊ መረጃዎችን የማስተላለፍ ችሎታው፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች እና ቪዲዮን በዥረት መልቀቅ እንኳን የጨረር ግንኙነት የሰው ልጅን ወደ ማርስ ለመላክ ባለው ታላቅ ግብ ውስጥ ቁልፍ ነገር ሊሆን ይችላል። የጠፈር ፍለጋን ድንበሮች መግፋታችንን ስንቀጥል የሌዘር ኃይል የአጽናፈ ሰማይን ምስጢር ለመክፈት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የኦፕቲካል ግንኙነት ምንድን ነው?
መ፡ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ከባህላዊ የሬዲዮ ሞገዶች ይልቅ የብርሃን ሞገዶችን በተለይም ሌዘርን በመጠቀም የመረጃ ስርጭትን ያመለክታል። በሬዲዮ ላይ ከተመሰረቱ የመገናኛ ዘዴዎች ጋር ሲነፃፀር ከፍ ያለ የመተላለፊያ ይዘት እና ፈጣን የውሂብ ማስተላለፊያ ዋጋዎችን ያቀርባል.
ጥ፡ የ DSOC ሙከራ እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ DSOC በተናጥል የሌዘር ብርሃን ፎቶኖች ውስጥ መረጃን በኮድ ያስቀምጣቸዋል፣ እነዚህም በልዩ መሳሪያዎች የሚተላለፉ እና የሚቀበሉት። የተቀበሉት ፎቶኖች የተቀናበረውን መረጃ ለማውጣት ይዘጋጃሉ፣ ይህም በምድር እና የጠፈር መንኮራኩሮች በጥልቅ ህዋ ውስጥ ግንኙነት እንዲኖር ያስችላል።
ጥ፡ የኦፕቲካል ግንኙነት በሬዲዮ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንዴት ይለያል?
መ፡ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ሌዘርን በመጠቀም በራዲዮ ላይ ከተመሠረተ ግንኙነት ጋር ሲወዳደር በከፍተኛ ደረጃ ከፍ ያለ የመተላለፊያ ይዘት አለው። ይህ ማለት የበለጠ ፈጣን እና ቀልጣፋ የመረጃ ማስተላለፊያ ዋጋዎችን በማቅረብ ተጨማሪ መረጃ በትንሽ ጥቅል ሊተላለፍ ይችላል።
ጥ፡- በህዋ ውስጥ ያሉ የጨረር ግንኙነት አፕሊኬሽኖች ምን ምን ናቸው?
መ፡ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን በህዋ ላይ የተመሰረቱ የግንኙነት ስርዓቶችን ያሻሽላል፣ ይህም ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለማስተላለፍ፣ ባለከፍተኛ ጥራት ምስሎችን እና ቪዲዮን የማሰራጨት ያስችላል። ሰዎችን ወደ ማርስ የመላክ ታላቅ ግብን ጨምሮ ወደፊት ለሚደረጉ የጠፈር ተልዕኮዎች ወሳኝ ሚና ሊጫወት ይችላል።
ጥ፡ በህዋ ውስጥ ያለው የኦፕቲካል ግንኙነት ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው?
መ፡ የኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ስርዓቶች የጠፈር መንኮራኩር እና የምድርን እንቅስቃሴ በትክክል መጠቆም እና እንዲሁም በረዥም ርቀት ላይ ያለውን የብርሃን ጉዞ ጊዜን ማካካስ የመሳሰሉ ተግዳሮቶችን ማሸነፍ አለባቸው። ይሁን እንጂ በመካሄድ ላይ ያሉ የምርምር እና የቴክኖሎጂ እድገቶች እነዚህን ተግዳሮቶች በህዋ ላይ የእይታ ግንኙነትን እውን ለማድረግ እየፈቱ ነው።