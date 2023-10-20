የጥንት የዛፍ ቀለበቶች ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ጠንካራ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን የሚያሳይ ማስረጃ

ከኮሌጅ ደ ፍራንስ በኤዶዋርድ ባርድ የተመራው በቅርቡ የተደረገ ጥናት እስካሁን ከተገኘው እጅግ በጣም ኃይለኛ የፀሐይ ጨረር አውሎ ንፋስ ምን ሊሆን እንደሚችል የሚያሳይ ማስረጃ አግኝቷል። የምርምር ቡድኑ በተቀበሩ የጥድ ዛፎች ውስጥ ያለውን የካርቦን-14 ደረጃዎችን ተንትኖ ምንጩን በግሪንላንድ የበረዶ ክምር ውስጥ የሚገኙትን ቤሪሊየም-10 አይሶቶፖችን በመጠቀም አረጋግጧል። እነዚህ የዛፍ ቀለበቶች በጥንት ጊዜ ስለ ፀሐይ ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣሉ።
በተቀበሩ የጥድ ዛፎች ውስጥ የተገኘው የካርቦን-14 ደረጃ መጨመር ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ የፀሐይ ጨረር አውሎ ንፋስ መኖሩን ይጠቁማል። የፀሐይ ጨረሮች አውሎ ነፋሶች በፀሐይ ነበልባሎች እና በኮርኔል ጅምላ ማስወጣት ምክንያት የሚከሰቱ ናቸው። ስለዚህ፣ ኃይለኛው የፀሀይ ጨረር አውሎ ነፋስ እስከ ዛሬ የተዘገበው በጣም ጠንካራው የጠፈር የአየር ሁኔታ ክስተት መከሰቱን ያሳያል።
ከዚህ ጉልህ ግኝት በተጨማሪ ተመራማሪዎቹ የዛፍ-ቀለበት መረጃ ላይ ሌላ ክስተት ለይተው አውቀዋል. ምንም እንኳን ይህ ክስተት፣ ምንም እንኳን የ14,300-አመት ሹልመት ያህል ጽንፍ ባይሆንም ከ100 እስከ 14,000 ዓመታት በፊት ለ13,900 ዓመታት ያህል ቆይቷል። ቡድኑ ይህ ክስተት በ17ኛው ክፍለ ዘመን ከታየው Maunder ዝቅተኛው ጋር በሚመሳሰል መልኩ በፀሀይ እንቅስቃሴ ውስጥ እጅግ በጣም አነስተኛ መሆኑን ያሳያል።
በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ የካርቦን-14 ደረጃዎች መጨመር አነስተኛ ንቁ የፀሐይ መግነጢሳዊ መስክ ውጤት ነው ተብሎ ይታመናል, ይህም የበለጠ ከፍተኛ ኃይል ያለው ጋላክሲክ የጠፈር ጨረሮች ወደ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ እንዲገቡ ያስችላቸዋል. እነዚህ የጠፈር ጨረሮች ከምድር ከባቢ አየር ጋር ሲገናኙ ለፀሃይ ኮስሚክ ጨረሮች ተመሳሳይ ምላሽ ይሰጣሉ።
ይህ ጥናት በታሪክ ውስጥ ስላለው የፀሐይ እንቅስቃሴ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት የዛፍ ቀለበት መረጃን ከበረዶ ኮርሞች ጋር መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል። ምንም እንኳን ቀጥተኛ የፀሐይ እንቅስቃሴ መለኪያዎች ከ 17 ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ብቻ ቢገኙም ፣ የዛፍ ቀለበቶች እና የበረዶ ቅንጣቶች በጣም ሩቅ በሆነው የፀሐይ ባህሪ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣሉ ።
ምንጮች:
- የሊድስ ዩኒቨርሲቲ ጋዜጣዊ መግለጫ
- ከኮሌጅ ደ ፍራንስ በ Edouard Bard የተመራ ጥናት