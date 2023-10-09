ጥንታዊ የዛፍ ቀለበቶች አሰቃቂ የፀሐይ ማዕበልን ይገልጣሉ

የሳይንስ ሊቃውንት ከ 14,300 ዓመታት በፊት የተከሰተውን ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ማስረጃ አግኝተዋል, ይህም በታሪክ ውስጥ ትልቁ የታወቀ የፀሐይ አውሎ ነፋስ ክስተት ነው. አንድ ዓለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ከፈረንሳይ የአልፕስ ተራሮች የሚመጡትን የዛፍ ቀለበቶች በመተንተን በራዲዮካርቦን መጠን ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል ፣ ይህ በፀሐይ ማዕበል ምክንያት ነው ። ይህ ግኝት በዘመናዊው ዘመን ተመሳሳይ ክስተት ሊያስከትል የሚችለውን ተፅእኖ ስጋትን ይፈጥራል፣ ምክንያቱም በቴክኖሎጂ ላይ ጥገኛ በሆነው ህብረተሰባችን ላይ አስከፊ ተጽእኖ ይኖረዋል።
ተመራማሪዎቹ በዛሬው እለት ይህን ያህል መጠን ያለው የፀሐይ አውሎ ንፋስ የቴሌኮሙኒኬሽን እና የሳተላይት ስርዓቶችን መጥፋት እንዲሁም በኤሌክትሪክ መረቦች ውስጥ በስፋት መቆራረጥ ሊያስከትል እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። የዚህ ዓይነቱ ክስተት የፋይናንስ ወጪ ከፍተኛ ይሆናል, በቢሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ይደርሳል. ስለዚህ አለም አቀፋዊ የግንኙነት እና የኢነርጂ መሠረተ ልማታችንን ለመጠበቅ ለእንደዚህ አይነት አውሎ ነፋሶች መረዳት እና መዘጋጀት ወሳኝ ነው።
በሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ሀ፡ ሒሳብ፣ ፊዚካል እና ኢንጂነሪንግ ሳይንሶች ላይ የታተመው ጥናቱ የፀሐይን ጽንፈኛ ባህሪ እና በመሬት ላይ ስለሚያስከትላቸው አደጋዎች አዲስ ብርሃን ይፈጥራል። ተመራማሪዎቹ በደቡባዊ የፈረንሳይ የአልፕስ ተራሮች ከሚገኘው ድሮውዜት ወንዝ የሰብ ቅሪተ አካል ዛፎችን ተንትነዋል፣ በዚያም የፀሐይ ማዕበል መከሰቱን የሚጠቁመውን የራዲዮካርቦን ሹል አግኝተዋል። ቡድኑ በግሪንላንድ የበረዶ ክምር ውስጥ ከሚገኙት የቤሪሊየም መጠኖች ጋር በማነፃፀር ቡድኑ በእርግጥም ከፍተኛ የፀሀይ ማዕበል መከሰቱን አረጋግጧል።
ሳይንቲስቶቹ በመገናኛ እና በሃይል ስርዓታችን ላይ የመቋቋም አቅምን ለመገንባት የፀሀይ አውሎ ነፋሶችን እና የእነርሱን ተፅእኖ የበለጠ ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። ወደፊትም ተመሳሳይ ክስተቶች አስከፊ ሊሆኑ እንደሚችሉ ገልጸው መሠረተ ልማቶቻችንን ሊጎዱ ከሚችሉ ጥፋቶች ተዘጋጅቶ መጠበቅ ወሳኝ ነው። በታሪክ ውስጥ ትልቁ የታወቀው የፀሐይ አውሎ ነፋስ ግኝት ስለ ፀሐይ ባህሪ ያለን ውስን ግንዛቤ እና በምድር ላይ ባለው ማህበረሰብ ላይ ስለሚያደርሰው አደጋ ለማስታወስ ያገለግላል።
ትርጓሜዎች
– ራዲዮካርቦን፡- የጥንት ቅርሶችን እና ቁሳቁሶችን ዕድሜ ለመወሰን የሚያገለግል ራዲዮአክቲቭ የካርቦን አይዞቶፕ።
– የፀሐይ አውሎ ንፋስ፡- በፀሐይ ወለል ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል እና ቅንጣቶችን ወደ ህዋ በሚለቁ ረብሻዎች የሚፈጠር ክስተት።
- ንኡስ ፎሲል፡- የቅሪተ አካላትን ሂደት ያላጠናቀቀ የአንድ አካል ቅሪት።
– ቤሪሊየም፡- የአካባቢ እና የአየር ንብረት ለውጦችን ለመተንተን በምርምር ውስጥ ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውል ኬሚካላዊ ንጥረ ነገር ነው።
– ግሪንላንድ አይስ ኮርስ፡- ግሪንላንድ ውስጥ ካለው የዋልታ የበረዶ ክዳን የተቆፈረ የበረዶ ሲሊንደር፣ ይህም ስለ ምድር ያለፈ የአየር ንብረት ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል።
ምንጮች፡- የሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ሀ፡ የሂሳብ፣ ፊዚካል እና ምህንድስና ሳይንሶች