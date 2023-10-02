የግንኙነት ሳተላይት ብሉዋከር 3 የስነ ፈለክ ምልከታዎችን ያስፈራራል።

ኔቸር ላይ በቅርቡ የታተመ አንድ ጥናት ብሉዋልከር 3 በቴክሳስ ጅምር AST SpaceMobile ያመጠቀችው የሳተላይት ፕሮቶታይፕ በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ዘንድ ስጋት እየፈጠረ መሆኑን አረጋግጧል። የሞባይል ስልክ ማማዎችን በህዋ ላይ ለማቋቋም ትልቅ እቅድ አካል የሆነው ሳተላይቱ ቀድሞውንም ምድርን መሰረት ያደረጉ የዩኒቨርስ ምልከታዎችን እያስተጓጎለ ነው።
ብሉዋልከር 3 የምሕዋር ህብረ ከዋክብትን ከሚፈጥሩት ወደ 100 ከሚጠጉ ሳተላይቶች የመጀመሪያው ነው። ጥናቱ በአለም አቀፍ ደረጃ በሙያተኛ እና አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አስተያየቶችን ያጠናቀረ ሲሆን ሳተላይቱ በሌሊት ሰማይ ላይ ካሉት አስር ደማቅ ኮከቦች እንደ ሁለቱ ብሩህ ሆኖ ተገኝቷል። ከትልቁ አሳሳቢ ጉዳዮች አንዱ እነዚህ ሳተላይቶች የፀሐይ ብርሃንን ወደ ምድር መልሰው የሚያንፀባርቁ መሆናቸው ነው፣ ይህም በሥነ ፈለክ ምስሎች ላይ ርዝራዥ እንዲፈጠር እና በሳይንሳዊ መረጃዎች ላይ ጣልቃ ሊገባ ይችላል። እንዲሁም ሰፊ ባንድ ተቀባይዎችን እና በአቅራቢያው የተጠበቁ የራዲዮ አስትሮኖሚ ባንዶች ላይ ተጽዕኖ በሬዲዮ አስትሮኖሚ ላይ ጣልቃ ሊገቡ ይችላሉ።
እንደ SpaceX፣ Amazon እና OneWeb ያሉ ሌሎች ኩባንያዎችም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ሳተላይቶች ወደ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር እያመጠቀ ነው። ይህ ከጊዜ ወደ ጊዜ ትላልቅ እና ደማቅ ሳተላይቶች አዝማሚያ በሥነ ፈለክ ታይነት ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል. በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን (አይኤዩ) የሳተላይት ታይነት ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ ለመቀነስ የተቀመጡት ወቅታዊ ምክሮች በእነዚህ ሳተላይቶች እየተሟሉ አይደሉም።
በአሁኑ ጊዜ በሳተላይት ብሩህነት ላይ ምንም አይነት ኦፊሴላዊ ደንቦች ባይኖሩም, እንደ SpaceX ያሉ ኩባንያዎች ይህንን ችግር ለመፍታት ከአይኤዩ ጋር ውይይት አድርገዋል. ከብሉዋልከር 3 ጀርባ ያለው AST SpaceMobile ኩባንያ ከናሳ እና ከሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር ሳተላይቱን በሥነ ፈለክ ምልከታዎች ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ የሚቀንስበትን መንገድ በማፈላለግ ላይ ይገኛል። ሊሆኑ የሚችሉ የአሠራር ጣልቃገብነቶችን እየዳሰሱ ነው፣ ስሜታዊ በሆኑ አካባቢዎች ስርጭቶችን በማስወገድ እና የበረራ ስልቶችን በመጠቀም የሳተላይቱን ብሩህነት ይቀንሳል።
የጥናቱ አዘጋጆች ሳተላይቶች በሥነ ፈለክ ጥናት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ እንዲታይ በተፈቀደበት ጊዜ እንዲነሳ ይመክራሉ። በሳተላይት ግንኙነት እና በሥነ ፈለክ ምልከታዎች መካከል ያለውን ጥቅም ሚዛን መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው.