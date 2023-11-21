በአንታርክቲክ የኦዞን ቀዳዳዎች ውስጥ ያሉ አዝማሚያዎች አስደንጋጭ ግኝቶችን ያሳያሉ

በቅርቡ በኦታጎ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት በአንታርክቲካ ላይ የኦዞን ጉድጓዶች ላይ ስላለው አዝማሚያ ብርሃን ፈንጥቋል። ከሕዝብ አመለካከት በተቃራኒ የኦዞን ቀዳዳ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው እና ቀጣይነት ያለው በመሆኑ በአየር ንብረታችን ላይ አደጋ ሊያስከትል እንደሚችል ጥናቱ አረጋግጧል።
ጥናቱ በአንታርክቲክ የኦዞን ጉድጓድ ውስጥ ያለውን የኦዞን ተለዋዋጭነት እና በደቡብ ንፍቀ ክበብ የአየር ንብረት መለዋወጥ ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ያለመ ነው። ባለፉት ሶስት አመታት ውስጥ ትላልቅ እና ረጅም ዕድሜ ያላቸው የኦዞን ጉድጓዶች መከሰታቸውን አጉልቶ የሚያሳይ ሲሆን ይህም ቀደም ሲል ከጠበቁት ነገሮች ያፈነገጠ አስጨናቂ አዝማሚያ አሳይቷል።
መሪዋ ደራሲ ሃና ኬሴኒች ቡድኑ ከ19 ዓመታት በፊት ከነበረው መረጃ ጋር ሲነፃፀር የኦዞን መጠን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን ገልጻለች። ይህ ማሽቆልቆል በኦዞን ጉድጓድ አካባቢ መስፋፋትን ብቻ ሳይሆን ጉድጓዱ በአብዛኛዎቹ የፀደይ ወራት ውስጥ ጥልቀት እንዳለው ያሳያል. የሚገርመው ነገር ግኝቶቹ በኦዞን ውድቀት እና በአየር ከአንታርክቲካ በላይ ባለው የዋልታ አዙሪት ውስጥ በሚመጣው የአየር ለውጥ መካከል ሊኖር የሚችለውን ግንኙነት ፍንጭ ሰጥተዋል፣ ይህም የኦዞን መመናመን በክሎሮፍሎሮካርቦኖች (CFCs) ብቻ ላይሆን እንደሚችል ይጠቁማል።
ጥናቱ የማገገም መዘግየት ስጋትንም አስነስቷል። እ.ኤ.አ. በ 2022 የተደረገው የኦዞን መመናመን ሳይንሳዊ ግምገማ የአንታርክቲክ የኦዞን ቀዳዳ በ2065 ለማገገም የሚያስችል መንገድ ላይ መሆን እንዳለበት ቢገመትም የቅርብ ጊዜ ውጤቶች እንደሚያመለክቱት ምን አልባት ክሎሪን ከዱር እሳታማ ኤሮሶሎች እና ከአንትሮፖጂካዊ ልቀቶች በመልቀቁ ምክንያት መልሶ ማግኘቱ የበለጠ ሊራዘም ይችላል።
እነዚህ ግኝቶች የኦዞን መመናመንን ጉዳይ የመፍታትን አጣዳፊነት ያሳያሉ። የሞንትሪያል ፕሮቶኮል እንደ ሲኤፍሲ ያሉ ኦዞን የሚቀንሱ ንጥረ ነገሮችን ምርትና ፍጆታ በመግታት ረገድ ወሳኝ ሚና የተጫወተ ቢሆንም፣ የኦዞን ጉድጓድ መጠን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከተመዘገበው ትልቁ እንደሆነ ጥናቱ አረጋግጧል።
የኦዞን ተለዋዋጭነትን መረዳት በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን ስስ ሚዛን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የአየር ንብረታችን ገጽታዎች ላይ ተጽእኖ ስለሚያሳድር አስፈላጊ ነው። የኦዞን መሟጠጥ በአንታርክቲካ ወለል ላይ ወደ ከፍተኛ የአልትራቫዮሌት መጠን ሊያመራ እና በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን የሙቀት ስርጭት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ይህ በበኩሉ በደቡብ ንፍቀ ክበብ የንፋስ ሁኔታ እና የገጽታ የአየር ሁኔታ ለውጦችን ያነሳሳል፣ ይህም ብዙ መዘዝ ያስከትላል።
በአንታርክቲክ የኦዞን ጉድጓዶች ውስጥ ያለውን የማያቋርጥ እና አስደንጋጭ አዝማሚያ ለመፍታት ተጨማሪ ምርምር እና እርምጃ እንደሚያስፈልግ ግልጽ ነው. የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ ለመቀነስ በምናደርገው ጥረት የኦዞን ሽፋንን መጠበቅ እና መመለስ ወሳኝ ተግባር ሆኖ ይቆያል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ: የኦዞን ቀዳዳዎች ምንድን ናቸው?
መ፡ የኦዞን ጉድጓዶች በኦዞን ሽፋን ላይ በተለይም በዋልታ ክልሎች ላይ ከፍተኛ መመናመን ያለባቸው ቦታዎች ናቸው።
ጥ: የኦዞን መሟጠጥ መንስኤው ምንድን ነው?
መ: የኦዞን መሟጠጥ በዋነኝነት የሚከሰተው እንደ ክሎሮፍሎሮካርቦኖች (ሲኤፍሲዎች) ያሉ አንዳንድ ኬሚካሎች ወደ ከባቢ አየር በመልቀቃቸው ነው።
ጥ: የኦዞን መሟጠጥ በአየር ንብረት ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ: የኦዞን መሟጠጥ በምድር ገጽ ላይ የአልትራቫዮሌት ጨረር እንዲጨምር፣ የንፋስ ለውጥ እና የገጽታ የአየር ንብረት ለውጥ እንዲኖር ያደርጋል።
ጥ፡ የሞንትሪያል ፕሮቶኮል ምንድን ነው?
መ፡ የሞንትሪያል ፕሮቶኮል የኦዞን ንብርብርን ለመከላከል ያለመ ኦዞን የሚቀንሱ ንጥረ ነገሮችን ማምረት እና መጠቀምን በማቆም አለም አቀፍ ስምምነት ነው።
ጥ፡ የዚህ ጥናት ጠቀሜታ ምንድን ነው?
መ፡ ይህ ጥናት በአንታርክቲካ ላይ ስላለው የኦዞን ጉድጓዶች ጽናት እና ክብደት ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ይህም በአየር ንብረት ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን እና ተጨማሪ እርምጃዎችን አስፈላጊነት ያሳያል።