የሌከር አፈ ታሪክ ሪክ ፎክስ ዘላቂነት ያለው ኮንክሪት ኩባንያ የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት አላማ አለው።

የ NBA Lakers አፈ ታሪክ ተዋናይ የሆነው ሪክ ፎክስ ዘላቂ የግንባታ እቃዎች ጅምር Partanna ዋና ሥራ አስፈፃሚ እና ተባባሪ መስራች ሆኗል። ኩባንያው ካርቦን ዳይኦክሳይድን (CO2) ከአየር ላይ የሚይዘው አማራጭ ኮንክሪት በማዘጋጀት ከባህላዊ የኮንክሪት ምርት ጋር ተያይዞ ለሚፈጠረው ከፍተኛ የሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀትን አቅርቧል። ከብረት ማምረቻ ተረፈ ምርት የሆነው ጨዋማ ጨዋማ ተክሎች እና ጥቀርሻዎች በጨዋማነት የተሰራው አዲሱ ቁሳቁስ የካርበን-ተኮር ሲሚንቶ አስፈላጊነትን ያስወግዳል። የፓርታና ድብልቅ በአካባቢው የሙቀት መጠን መፈወስ ይችላል, በምርት ጊዜ የኃይል ፍጆታን ይቀንሳል. በእቃው ውስጥ ያሉት ማያያዣ ንጥረ ነገሮች CO2 ን ከአየር ውስጥ ወስደው በእቃው ውስጥ ያጠምዳሉ, መዋቅሩ ከተደመሰሰ በኋላም ቢሆን.
በፓርታና አማራጭ ኮንክሪት የተገነባው የመጀመሪያው ቤት በባሃማስ የተከፈተ ሲሆን ኩባንያው 999 ተጨማሪ ለመገንባት አቅዷል። እ.ኤ.አ. በ2019 በዶሪያን አውሎ ንፋስ ክፉኛ የተጎዳው ባሃማስ ከፓርታና ጋር በመተባበር የካርበን-አሉታዊ ቁሳቁሶችን በመጠቀም 1,000 ቤቶችን ለመገንባት እየሰራ ነው። የእነዚህ ቤቶች ግንባታ ከኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የሚደርሰውን ብክለት በእጅጉ ይቀንሳል ተብሎ ይጠበቃል። ፓርታና በዓመት እስከ 2 የበሰሉ ዛፎችን CO5,200 ይይዛል፣ ይህም ለካርቦን ቅነሳ ጥረቶች ማራኪ አማራጭ አድርጎታል።
ዛፎችን ለካርቦን ቆጠራ መጠቀሙ በማረጋገጫ ጉዳዮች ምክንያት ትችት ቢያጋጥመውም፣ ፓርታና የ CO2 የመያዝ አቅሙ በይበልጥ ሊለካ የሚችል መሆኑን አስረግጦ ተናግሯል። ኩባንያው የካርቦን ክሬዲት ክሬዲቱን ለማረጋገጥ ቬራ ከካርቦን ክሬዲት ማረጋገጫ ድርጅት ጋር በመተባበር አጋርቷል። ይሁን እንጂ ባለሙያዎች ኩባንያው ያለውን መረጃ እንዲያካፍል ያሳስባል, የአካባቢ ዱካውን እና የመጠን አቅምን በተመለከተ አጠቃላይ ግምገማን ይፈቅዳል. ሌሎች ኩባንያዎች እና ድርጅቶችም ከባህላዊ ኮንክሪት ዘላቂ አማራጮች ጋር እየሰሩ ሲሆን ይህም የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን የአካባቢ ተፅእኖ ለመቀነስ ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱን ያሳያል።
ምንጮች:
- ቨርጅ፡ https://www.theverge.com/2022/7/26/23280045/rick-fox-sustainable-concrete-startup-partanna-carbon-negative